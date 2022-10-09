  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Кристал Пэлас
 
Позже
Лидс
Прогнозы 123
Кристал Пэлас 56.9% (70)
X 33.3% (41)
Лидс 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Лидс
3.65
3.68
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
12
Адамс
Тайлер
8
Рока
Марк
7
Ааронсон
Бренден
19
Морено
Родриго
11
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Кристал Пэлас
4-3-3
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лидс

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:1
КC
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 4 0.57
Эдуар Одсонн 1 0.14
Андерсен Йоаким 1 0.14
Матета Жан-Филипп 1 0.14
Эзе Эберечи 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 0.57
Синистерра Луис 2 0.29
Харрисон Джек 1 0.14
Ааронсон Бренден 1 0.14
Рока Марк 1 0.14
Эйлинг Люк 0 0
Стрёйк Паскаль 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Виейра Патрик 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синистерра Луис 2 1
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Кристенсен Расмус 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Кох Робин 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2
Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1
Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0
Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
2. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
6. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
7. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
11. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
4. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Фулхэм Митрович Александар 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Лестер Мэддисон Джеймс 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 10-го тура Английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" принимает "Лидс". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 123
Кристал Пэлас 56.9% (70)
X 33.3% (41)
Лидс 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Лидс
3.65
3.68
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Кристал Пэлас - Лидс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лидс

Исход игры
Кристал Пэлас
56.9% (70)
Ничья
33.3% (41)
Лидс
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
76.92% (90)
Нет
23.08% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (38)
2:1 Кристал Пэлас
30.9% (38)
1:0 Кристал Пэлас
15.4% (19)
1:2 Лидс
7.3% (9)
2:0 Кристал Пэлас
4.9% (6)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кристал Пэлас
Лидс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 