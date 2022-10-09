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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В матче восьмого тура Ла Лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Барселоны» и «Сельты». Встреча состоится в Барселоне, на стадионе «Спортифай Камп Ноу».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!