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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Барселона
 
Позже
Сельта
Прогнозы 45
Барселона 91.1% (41)
X 2.2% (1)
Сельта 6.7% (3)
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Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Сельта
10.50
6.25
9.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Сельта

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
КК
5:0
КК
1:1
П
2:2
П
5:0
П
4:3
П
6:1
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
3:0
П
0:3
П
2:2
П
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 1.29
Фати Ансу 2 0.29
Дембеле Усман 2 0.29
Рафинья Диас 1 0.14
Роберто Серхи 1 0.14
Депай Мемфис 1 0.14
Де Йонг Френки 1 0.14
Гарсия Эрик 1 0.14
Педри 1 0.14
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 5 (1) 0.71
Вейга Габриэль 2 0.29
Оскар Родригес 1 0.14
Пасьенса Гонсало 1 0.14
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Ларсен Йорген 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 3 1
Кесси Франк 2 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 2 0
Тапия Ренато 2 0
Галан Хави 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Вейга Габриэль 2 0
Серви Франко 0 1
Аспас Яго 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Нуньес Унай 1 0
Мингеса Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
5%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
4
21%
4
40%
61-75
4
21%
1
10%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0
Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0
Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0
Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 7 6 1 0 18 - 7 19
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Осасуна Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
9. Райо Вальекано Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
10. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
11. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
12. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Валенсия Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Барселона 91.1% (41)
    X 2.2% (1)
    Сельта 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Сельта
    10.50
    6.25
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барселона - Сельта

    Исход игры
    Барселона
    91.1% (41)
    Ничья
    2.2% (1)
    Сельта
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    3:1 Барселона
    26.7% (12)
    2:0 Барселона
    26.7% (12)
    2:1 Барселона
    15.6% (7)
    3:0 Барселона
    13.3% (6)
    1:2 Сельта
    4.4% (2)
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