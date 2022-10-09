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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Кадис
1:1
Второй тайм: 58'
Эспаньол
0'
13' Желтая карточка
Рибаудо Нико
32' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
36' Желтая карточка
Чуст Виктор
1:0
41' Гол
Чуст Виктор
47' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
1:1
51' Гол
Хоселу Санмартин

Ход матча

13'
 
Рибаудо Нико
32'
Сан Эметерио Феде
 
36'
Чуст Виктор
 
37'
 
Пуадо Хавьер
Рибаудо Нико
41'
Чуст Виктор
1:0
47'
Сальдуа Хосеба
 
51'
1:1
Хоселу Санмартин
(Оливан Бриан)
57'
Алекс Фернандес
Сан Эметерио Феде
 
57'
Лосано Энтони
Бонгонда Тео
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 122
Кадис 18% (22)
X 53.3% (65)
Эспаньол 28.7% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Эспаньол
3.00
4.40
2.90
Все Коэффициенты
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
10
Бонгонда
Тео
18
Негредо
Альваро
7
Собрино
Рубен
13
Лекомт
Бенжамен
5
Калеро
Фернандо
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
10
Дардер
Серхи
20
Эспозито
Эду
22
Видаль
Алеш
9
Хоселу
Санмартин
21
Рибаудо
Нико
Кадис
4-4-2
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Эспаньол

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ТМК
2:0
ТМС
1:0
КК
1:0
КК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 1 0.13
Чуст Виктор 1 0.13
Сальдуа Хосеба 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 4 (2) 0.5
Брайтвайт Мартин 2 0.25
Эспозито Эду 2 0.25
Дардер Серхи 1 0.13

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 4 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Эспино Альфонсо 2 0
Сан Эметерио Феде 2 0
Лукас Перес 2 0
Чуст Виктор 2 0
Карселен Исаак 0 1
Мари Хосе 1 0
Алькарас Рубен 1 0
Хименес Фали 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 3 0
Гомес Даниэль 2 0
Оливан Бриан 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Брайтвайт Мартин 0 1
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Дардер Серхи 1 0
Рибаудо Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
3
33%
76-90

Пропущено

14
14
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0
Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1
Эспаньол
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1
Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
2. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол 1:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
19. Кадис 1:1 Заявка 8 1 2 5 2 - 15 5
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
13. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
17. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис 1:1 Заявка 5 0 2 3 1 - 10 2
19. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20. Эспаньол 1:1 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
16. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17. Кадис 1:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Кадис: 52%, Эспаньол: 48%.
  • 60'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Сальдуа Хосеба ослабляет давление, выбив мяч.
  • 59'
    Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 59'
    Алькарас Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 59'
    Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Кадис 18% (22)
    X 53.3% (65)
    Эспаньол 28.7% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Эспаньол
    3.00
    4.40
    2.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кадис 1:1 Эспаньол онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис 1:1 Эспаньол

    Исход игры
    Кадис
    18% (22)
    Ничья
    53.3% (65)
    Эспаньол
    28.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.58% (29)
    Меньше
    75.42% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (86)
    Нет
    27.12% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (57)
    0:1 Эспаньол
    13.1% (16)
    1:2 Эспаньол
    12.3% (15)
    2:1 Кадис
    9.8% (12)
    1:0 Кадис
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    4.9% (6)
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    Кадис
    Эспаньол
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