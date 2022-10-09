Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Кадис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хоселу Санмартин выиграл воздушное противоборство у Виктор Чуст.

51' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Виктор Чуст ослабляет давление, выбив мяч.

49' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Калеро Фернандо из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Матч возобновлен

43' Матч остановлен

42' Лекомт Бенжамен плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

42' Команда Кадис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О Л - Виктор Чуст первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

41' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

39' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Матч возобновлен

36' Рибаудо Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Виктор Чуст получил желтую карточку от судьи

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

33' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Сан Эметерио Феде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Виктор Чуст ослабляет давление, выбив мяч.

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Собрино Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Виктор Чуст из команды Кадис в офсайде

29' Алькарас Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Эспаньол

27' Удар от ворот произведет Эспаньол

26' Алькарас Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Виктор Чуст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Эспаньол

19' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

17' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Эспаньол

16' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Рибаудо Нико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Кадис

10' Игра в одни ворота сейчас. Кадис доминирует и владеет мячом

10' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

10' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

7' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Алькарас Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эспино Альфонсо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сан Эметерио Феде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Судья свистит. Оливан Бриан атаковал сзади соперника. Это Иван Алехо заработал своей команде штрафной

2' Удар от ворот произведет Эспаньол

1' Сальдуа Хосеба из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эспаньол начинает с центра поля