Тур: 8. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
13' Желтая карточкаРибаудо Нико
32' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
36' Желтая карточкаЧуст Виктор
1:0
41' ГолЧуст Виктор
47' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
1:1
51' ГолХоселу Санмартин
1:2
67' ГолХоселу Санмартин
68' Желтая карточкаВидаль Алеш
69' Желтая карточкаОкампо Брайан
2:2
78' ГолЛукас Перес
90' Желтая карточкаХиль Оскар II
90' Желтая карточкаЛосано Поль
90'+6
Ход матча
13'
36'
41'
1:0
47'
51'
1:1
67'
1:2
68'
69'
76'
78'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
32
Чуст
Виктор
11
Алехо
Иван
10
Бонгонда
Тео
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
20
Эспозито
Эду
22
Видаль
Алеш
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лукас ПересНападающий
-
17 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Видаль АлешНападающий
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кадис
Эспаньол
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|1
|0.13
|Лукас Перес
|1
|0.13
|Чуст Виктор
|1
|0.13
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|6 (2)
|0.75
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.25
|Эспозито Эду
|2
|0.25
|Дардер Серхи
|1
|0.13
|Оливан Бриан
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Эспино Альфонсо
|2
|0
|Сан Эметерио Феде
|2
|0
|Лукас Перес
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Карселен Исаак
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Алькарас Рубен
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Оливан Бриан
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Брайтвайт Мартин
|0
|1
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Рибаудо Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
67%
3
27%
76-90
Пропущено
16
16
3 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0
Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1
Эспаньол
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1
Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 16
|5
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|16.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
Прогнозы на матч Кадис 2:2 Эспаньол
Исход игры
Кадис
18% (22)
Ничья
53.3% (65)
Эспаньол
28.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
24.58% (29)
Меньше
75.42% (89)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (57)
0:1 Эспаньол
13.1% (16)
1:2 Эспаньол
12.3% (15)
2:1 Кадис
9.8% (12)
1:0 Кадис
7.4% (9)
0:0 Ничья
4.9% (6)
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