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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Daniele Perenzoni
Монца
1:0
Перерыв
Специя
0'
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Ровелла Николо
1:0
32' Гол
Аугусто Карлос
34' Желтая карточка
Сенси Стефано
41' Желтая карточка
Нзола М'Бала

Ход матча

5'
Ровелла Николо
 
32'
Аугусто Карлос
(Пессина Маттео)
1:0
34'
Сенси Стефано
 
41'
 
Нзола М'Бала

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 122
Монца 59% (72)
X 27% (33)
Специя 13.9% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Специя
1.95
3.72
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
32
Пессина
Маттео
17
Капрари
Джанлука
9
Гюткьяр
Кристиан
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
20
Бастони
Симоне
33
Агудело
Кевин
6
Бурабия
Мехди
24
Коваленко
Виктор
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Монца
3-4-2-1
Специя
3-5-2

История личных встреч

Монца
Специя

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СCA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.22
Пессина Маттео 1 0.11
Капрари Джанлука 1 0.11
Гюткьяр Кристиан 1 0.11
Мота Дани 1 0.11
Колпани Андреа 1 0.11
Аугусто Карлос 1 0.11
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 3 (1) 0.33
Бастони Симоне 2 0.22
Хольм Эмиль 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 0
Сенси Стефано 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Мари Пабло 1 0
Марлон 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Ровелла Николо 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Нзола М'Бала 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Николау Димитрис 1 0
Ампаду Этан 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2
Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2
Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Удинезе 0:1 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12. Салернитана 1:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
13. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Специя 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона 0:1 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Удинезе 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя 0:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
13. Монца 1:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 5 5 0 0 7 - 0 15
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе 0:1 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана 1:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя 0:1 Заявка 5 0 0 5 0 - 11 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Верона Анри Тома 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Монца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Монца: 57%, Специя: 43%.
  • 46'
    Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Монца 59% (72)
    X 27% (33)
    Специя 13.9% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Специя
    1.95
    3.72
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Монца 1:0 Специя

    Исход игры
    Монца
    59% (72)
    Ничья
    27% (33)
    Специя
    13.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.97% (33)
    Меньше
    72.03% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    49.15% (58)
    Нет
    50.85% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    36.9% (45)
    1:1 Ничья
    20.5% (25)
    2:1 Монца
    18% (22)
    1:2 Специя
    8.2% (10)
    2:0 Монца
    4.1% (5)
    0:1 Специя
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
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