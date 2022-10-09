Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Монца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Специя

44' Кальдирола Лука из команды Монца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Аугусто Карлос пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

40' Коваленко Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Ампаду Этан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Монца

36' Бурабия Мехди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Матч возобновлен

36' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Специя пробьет пенальти!

34' Сенси Стефано - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Г О О О О Л - Аугусто Карлос забивает с левой ноги!

32' Пессина Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Монца

30' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Агудело Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ровелла Николо пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

26' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Специя

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Пессина Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Сенси Стефано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Нзола М'Бала выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Аугусто Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бастони Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Монца

15' Гьяси Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Гьяси Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

10' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Коваленко Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Матч возобновлен

6' После проверки VAR рефери поменял решение - Специя не будет бить пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Коваленко Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Монца

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Специя начинает с центра поля