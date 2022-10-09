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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Daniele Perenzoni
Монца
2:0
Конец матча
Специя
0'
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Ровелла Николо
1:0
32' Гол
Аугусто Карлос
34' Желтая карточка
Сенси Стефано
41' Желтая карточка
Нзола М'Бала
49' Желтая карточка
Иццо Армандо
59' Желтая карточка
Николау Димитрис
2:0
63' Гол
Мари Пабло
88' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
2:0. Гол Пабло Мари (видео). Чем...
1:0. Гол Аугусто Карлоса (видео)...

Ход матча

5'
Ровелла Николо
 
32'
Аугусто Карлос
(Пессина Маттео)
1:0
34'
Сенси Стефано
 
41'
 
Нзола М'Бала
49'
Иццо Армандо
 
56'
Мота Дани
Сенси Стефано
 
56'
Барберис Андреа
Капрари Джанлука
 
59'
 
Николау Димитрис
59'
 
Экдаль Альбин
Агудело Кевин
59'
 
Мальдини Даниэль
Коваленко Виктор
63'
Мари Пабло
(Барберис Андреа)
2:0
69'
 
Верде Даниэле
Николау Димитрис
69'
 
Амьен-Аду Кельвен
Хольм Эмиль
74'
Д'Аллесандро Марко
Чиурриа Патрик
 
74'
Биринделли Самуэле
Гюткьяр Кристиан
 
80'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Бурабия Мехди
84'
Раноккья Филиппо
Ровелла Николо
 
88'
Раноккья Филиппо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Монца 59% (72)
X 27% (33)
Специя 13.9% (17)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
32
Пессина
Маттео
17
Капрари
Джанлука
9
Гюткьяр
Кристиан
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
20
Бастони
Симоне
33
Агудело
Кевин
6
Бурабия
Мехди
24
Коваленко
Виктор
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Монца
3-4-2-1
Специя
3-5-2

История личных встреч

Монца
Специя

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СCA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.22
Пессина Маттео 1 0.11
Капрари Джанлука 1 0.11
Мари Пабло 1 0.11
Гюткьяр Кристиан 1 0.11
Мота Дани 1 0.11
Колпани Андреа 1 0.11
Аугусто Карлос 1 0.11
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 3 (1) 0.33
Бастони Симоне 2 0.22
Хольм Эмиль 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 0
Сенси Стефано 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Мари Пабло 1 0
Иццо Армандо 1 0
Марлон 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Ровелла Николо 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Нзола М'Бала 2 0
Николау Димитрис 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Ампаду Этан 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
5
26%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
2
15%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2
Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2
Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
2. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
12. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Монца заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Мари Пабло из команды Монца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Монца: 48%, Специя: 52%.
  • 95'
    Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Бастони Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Иццо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Экдаль Альбин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 92'
      Нзола М'Бала создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Эллертссон Микаэль-Эгиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Гьяси Эммануэль из команды Специя поставил подножку. Пострадал Раноккья Филиппо
    • 90'
      Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Монца 59% (72)
    X 27% (33)
    Специя 13.9% (17)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монца 2:0 Специя онлайн

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    Прогнозы на матч Монца 2:0 Специя

    Исход игры
    Монца
    59% (72)
    Ничья
    27% (33)
    Специя
    13.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.97% (33)
    Меньше
    72.03% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    49.15% (58)
    Нет
    50.85% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    36.9% (45)
    1:1 Ничья
    20.5% (25)
    2:1 Монца
    18% (22)
    1:2 Специя
    8.2% (10)
    2:0 Монца
    4.1% (5)
    0:1 Специя
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
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