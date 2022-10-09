Тур: 9. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Daniele Perenzoni
0'
5' Undefined phrase: football_event_Ровелла Николо
1:0
32' ГолАугусто Карлос
34' Желтая карточкаСенси Стефано
41' Желтая карточкаНзола М'Бала
49' Желтая карточкаИццо Армандо
59' Желтая карточкаНиколау Димитрис
2:0
63' ГолМари Пабло
88' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
32'
1:0
34'
41'
49'
59'
63'
2:0
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
55
Иццо
Армандо
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Специя
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенси Стефано
|2
|0.22
|Пессина Маттео
|1
|0.11
|Капрари Джанлука
|1
|0.11
|Мари Пабло
|1
|0.11
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.11
|Мота Дани
|1
|0.11
|Колпани Андреа
|1
|0.11
|Аугусто Карлос
|1
|0.11
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|3 (1)
|0.33
|Бастони Симоне
|2
|0.22
|Хольм Эмиль
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|2
|0
|Сенси Стефано
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Иццо Армандо
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Николау Димитрис
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
5
26%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
2
15%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2
Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2
Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|12.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|7.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 3
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|4
Прогнозы на матч Монца 2:0 Специя
Исход игры
Монца
59% (72)
Ничья
27% (33)
Специя
13.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
27.97% (33)
Меньше
72.03% (85)
Обе команды забьют
Да
49.15% (58)
Нет
50.85% (60)
Популярный счёт
1:0 Монца
36.9% (45)
1:1 Ничья
20.5% (25)
2:1 Монца
18% (22)
1:2 Специя
8.2% (10)
2:0 Монца
4.1% (5)
0:1 Специя
4.1% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!