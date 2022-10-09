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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 40'
Вильярреал
0'
26' Желтая карточка
Унаи Эмери
1:0
33' Гол
Браис Мендес

Ход матча

26'
 
Унаи Эмери
33'
Браис Мендес
(Мерино Микель)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 124
Реал Сосьедад 37.9% (47)
X 43.5% (54)
Вильярреал 18.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Вильярреал
2.80
3.49
3.51
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
2
Сола
Алекс
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
19
Коклен
Франсис
17
Ло
Чельсо
Джовани
9
Данджума
Арно
Реал Сосьедад
4-1-3-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Вильярреал

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМС
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
П
0:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
0:1
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ТМК
1:1
П
0:0
П
0:2
П
0:0
КК
2:2
КК
1:0
П
4:0
П
1:2
КК
0:1
П
5:1
КК
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.63
Сорлот Александр 3 0.38
Кубо Такефуса 2 0.25
Субименди Мартин 1 0.13
Исак Александр 1 0.13
Умар Садик 1 0.13
Мерино Микель 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 3 0.38
Морено Херард 2 0.25
Джексон Николас 1 0.13
Коклен Франсис 1 0.13
Моралес Луис 1 0.13
Ло Чельсо Джовани 1 0.13
Пино Йереми 1 0.13
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Горосабел Андони 2 0
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Браис Мендес 2 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
5
50%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2
Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
2. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 8 1 2 5 3 - 16 5
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вильярреал 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
19. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал 0:1 Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
16. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Реал Сосьедад 37.9% (47)
    X 43.5% (54)
    Вильярреал 18.5% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Вильярреал
    2.80
    3.49
    3.51
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    37.9% (47)
    Ничья
    43.5% (54)
    Вильярреал
    18.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (57)
    Меньше
    52.5% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    85.83% (103)
    Нет
    14.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (46)
    2:1 Реал Сосьедад
    25.8% (32)
    1:2 Вильярреал
    12.9% (16)
    1:0 Реал Сосьедад
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    2:0 Реал Сосьедад
    2.4% (3)
    0:1 Вильярреал
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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