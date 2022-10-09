Тур: 8. Стадион: Аноэта. Главный судья: Сото Сесар
1:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
26'
33'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Вильярреал
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|5
|0.63
|Сорлот Александр
|3
|0.38
|Кубо Такефуса
|2
|0.25
|Субименди Мартин
|1
|0.13
|Исак Александр
|1
|0.13
|Умар Садик
|1
|0.13
|Мерино Микель
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|3
|0.38
|Морено Херард
|2
|0.25
|Джексон Николас
|1
|0.13
|Коклен Франсис
|1
|0.13
|Моралес Луис
|1
|0.13
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.13
|Пино Йереми
|1
|0.13
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Браис Мендес
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
5
50%
76-90
Пропущено
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2
Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 16
|5
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|16.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал
Исход игры
Реал Сосьедад
37.9% (47)
Ничья
43.5% (54)
Вильярреал
18.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
85.83% (103)
Нет
14.17% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
2:1 Реал Сосьедад
25.8% (32)
1:2 Вильярреал
12.9% (16)
1:0 Реал Сосьедад
6.5% (8)
2:2 Ничья
4% (5)
2:0 Реал Сосьедад
2.4% (3)
0:1 Вильярреал
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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