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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 32689 Главный судья: Сото Сесар
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча
Вильярреал
0'
26' Желтая карточка
Унаи Эмери
1:0
33' Гол
Браис Мендес
44' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
55' Желтая карточка
Сильва Давид
65' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
68' Желтая карточка
Браис Мендес
75' Желтая карточка
Ариц Элустондо
78' Желтая карточка
Торрес Пау
82' Желтая карточка
Сола Алекс
90' Желтая карточка
Фернандес Карлос
90'+4

Ход матча

26'
 
Унаи Эмери
33'
Браис Мендес
(Мерино Микель)
1:0
44'
 
Ло Чельсо Джовани
46'
 
Джексон Николас
Данджума Арно
46'
 
Моралес Луис
Пино Йереми
55'
Сильва Давид
 
64'
 
Баэна Алехандро
Коклен Франсис
65'
 
Альбиоль Рауль
68'
Браис Мендес
 
74'
Чо Мохамед-Али
Сорлот Александр
 
74'
Фернандес Карлос
Сильва Давид
 
75'
Ариц Элустондо
 
78'
 
Торрес Пау
81'
 
Чуквезе Саму
Ло Чельсо Джовани
81'
Туррьентес Беньят
Браис Мендес
 
81'
Ле Норман Робен
Ариц Элустондо
 
81'
 
Манди Аисса
Фемения Кико
82'
Сола Алекс
 
87'
Наварро Роберто
Кубо Такефуса
 
90'
Фернандес Карлос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Реал Сосьедад 37.9% (47)
X 43.5% (54)
Вильярреал 18.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
2
Сола
Алекс
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
19
Коклен
Франсис
17
Ло
Чельсо
Джовани
9
Данджума
Арно
Реал Сосьедад
4-1-3-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Вильярреал

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМС
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
П
0:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
0:1
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ТМК
1:1
П
0:0
П
0:2
П
0:0
КК
2:2
КК
1:0
П
4:0
П
1:2
КК
0:1
П
5:1
КК
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.63
Сорлот Александр 3 0.38
Кубо Такефуса 2 0.25
Субименди Мартин 1 0.13
Исак Александр 1 0.13
Умар Садик 1 0.13
Мерино Микель 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 3 0.38
Морено Херард 2 0.25
Джексон Николас 1 0.13
Коклен Франсис 1 0.13
Моралес Луис 1 0.13
Ло Чельсо Джовани 1 0.13
Пино Йереми 1 0.13
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Ариц Элустондо 3 0
Браис Мендес 3 0
Горосабел Андони 2 0
Субельдия Игор 2 0
Сильва Давид 1 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Сола Алекс 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 3 0
Альбиоль Рауль 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Торрес Пау II 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
1
8%
5
50%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2
Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
2. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 8 1 2 5 3 - 16 5
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
19. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
16. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
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    Прогнозы 124
    Реал Сосьедад 37.9% (47)
    X 43.5% (54)
    Вильярреал 18.5% (23)
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    37.9% (47)
    Ничья
    43.5% (54)
    Вильярреал
    18.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (57)
    Меньше
    52.5% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    85.83% (103)
    Нет
    14.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (46)
    2:1 Реал Сосьедад
    25.8% (32)
    1:2 Вильярреал
    12.9% (16)
    1:0 Реал Сосьедад
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    2:0 Реал Сосьедад
    2.4% (3)
    0:1 Вильярреал
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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