Тур: 8. Стадион: Аноэта. Зрители: 32689 Главный судья: Сото Сесар
1:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаУнаи Эмери
1:0
33' ГолБраис Мендес
44' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
55' Желтая карточкаСильва Давид
65' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
68' Желтая карточкаБраис Мендес
75' Желтая карточкаАриц Элустондо
78' Желтая карточкаТоррес Пау
82' Желтая карточкаСола Алекс
90' Желтая карточкаФернандес Карлос
90'+4
Ход матча
26'
33'
1:0
55'
65'
68'
75'
78'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Вильярреал
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|5
|0.63
|Сорлот Александр
|3
|0.38
|Кубо Такефуса
|2
|0.25
|Субименди Мартин
|1
|0.13
|Исак Александр
|1
|0.13
|Умар Садик
|1
|0.13
|Мерино Микель
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|3
|0.38
|Морено Херард
|2
|0.25
|Джексон Николас
|1
|0.13
|Коклен Франсис
|1
|0.13
|Моралес Луис
|1
|0.13
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.13
|Пино Йереми
|1
|0.13
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|3
|0
|Ариц Элустондо
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Сильва Давид
|1
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|3
|0
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Торрес Пау II
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
1
8%
5
50%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2
Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 16
|5
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|16.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал
Исход игры
Реал Сосьедад
37.9% (47)
Ничья
43.5% (54)
Вильярреал
18.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
85.83% (103)
Нет
14.17% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
2:1 Реал Сосьедад
25.8% (32)
1:2 Вильярреал
12.9% (16)
1:0 Реал Сосьедад
6.5% (8)
2:2 Ничья
4% (5)
2:0 Реал Сосьедад
2.4% (3)
0:1 Вильярреал
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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