Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

47' Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хон Пачеко наказан за толчок Педраса Альфонсо

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Вильярреал

39' Матч возобновлен

39' Муньос Айхен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Альбиоль Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Команда Реал Сосьедад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Браис Мендес забивает с левой ноги!

33' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Вильярреал

30' Субименди Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

29' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Унаи Эмери получает желтую карточку за неспортивное поведение

25' Фемения Кико наказан за толчок Хон Пачеко

25' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

24' Оооо... вот это был удар! Браис Мендес должен был забить с этой позиции.

24' Хорошую попытку сделал Браис Мендес . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом

23' Коклен Франсис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Пино Йереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Вильярреал

13' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

11' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Сола Алекс пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

9' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

8' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.