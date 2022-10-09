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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Эйпен
0:4
Конец матча
Гент
0'
17' Желтая карточка
Ламбер Борис
0:1
26' Пенальти
Торунарига Джордан
38' Желтая карточка
Gary Magnee
0:2
40' Гол
Депуатр Лоран
45' Желтая карточка
Овусу Элиша
0:3
50' Гол
Хон Хён-Сок
0:4
64' Гол
Хон Хён-Сок
74' Желтая карточка
Годо Бруно
90'+1
1
Мозер
Леннарт
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
28
Rune
Paeshuyse
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Петерс
Стеф
24
Мубарак
Вакасо
4
Джегго
Джеймс
23
Кристи-Дэвис
Исаак
9
Превляк
Смаил
10
Чарльз-Кук
Риган
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
6
Овусу
Элиша
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
7
Хон
Хён-Сок
29
Депуатр
Лоран
17
Юльсагер
Эндрю
Эйпен
4-4-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Эйпен
Гент

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:0
К
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
6:1
ПДА
2:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2
К
3:0
ПЛ
0:3
К
3:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.18
Н'Дри Конан 2 0.18
Gary Magnee 2 0.18
Чарльз-Кук Риган 1 0.09
Нуху Айзек 1 0.09
Ламбер Борис 1 0.09
Петерс Стеф 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 (2) 0.64
Хон Хён-Сок 4 0.36
Депуатр Лоран 2 0.18
Торунарига Джордан 2 (1) 0.18
Кумс Свен 1 0.09
Юльсагер Эндрю 1 0.09
Марре Сулейман 1 0.09
Тиссудали Тарик 1 0.09
Лемайич Дарко 1 0.09
Самуаз Матисс 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 4 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мубарак Вакасо 2 1
Gary Magnee 2 1
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 3 0
Jan Kral 3 0
Ламбер Борис 3 0
Джегго Джеймс 2 0
Превляк Смаил 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Нуху Айзек 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 3 0
Марре Сулейман 3 0
Нгадеу Майкл 3 0
Лемайич Дарко 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Овусу Элиша 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
40%
2
10%
76-90

Пропущено

19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
26%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
21%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1
Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1
Гент
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0
Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
5. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
6. Вестерло 11 6 0 5 20 - 18 18
7. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
8. Стандард 0:0 11 5 2 4 15 - 15 17
9. Шарлеруа 0:0 11 5 1 5 16 - 16 16
10. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Эйпен 11 3 0 8 9 - 20 9
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Шарлеруа 0:0 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
7. Шарлеруа 0:0 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
10. Стандард 0:0 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
14. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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