Тур: 11. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
17' Желтая карточкаЛамбер Борис
0:1
26' ПенальтиТорунарига Джордан
38' Желтая карточкаGary Magnee
0:2
40' ГолДепуатр Лоран
45' Желтая карточкаОвусу Элиша
0:3
50' ГолХон Хён-Сок
0:4
64' ГолХон Хён-Сок
74' Желтая карточкаГодо Бруно
90'+1
Ход матча
17'
26'
38'
40'
0:2
45'
50'
0:3
64'
0:4
74'
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Gary MagneeЗащитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Эйпен
Гент
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.18
|Н'Дри Конан
|2
|0.18
|Gary Magnee
|2
|0.18
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.09
|Нуху Айзек
|1
|0.09
|Ламбер Борис
|1
|0.09
|Петерс Стеф
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|7 (2)
|0.64
|Хон Хён-Сок
|4
|0.36
|Депуатр Лоран
|2
|0.18
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.18
|Кумс Свен
|1
|0.09
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.09
|Марре Сулейман
|1
|0.09
|Тиссудали Тарик
|1
|0.09
|Лемайич Дарко
|1
|0.09
|Самуаз Матисс
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|4
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мубарак Вакасо
|2
|1
|Gary Magnee
|2
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|3
|0
|Марре Сулейман
|3
|0
|Нгадеу Майкл
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Овусу Элиша
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
1
11%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
40%
2
10%
76-90
Пропущено
19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
26%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
21%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1
Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1
Гент
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0
Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|6.
|Вестерло
|11
|6
|0
|5
|20 - 18
|18
|7.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|8.
|Стандард
|0:0
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|9.
|Шарлеруа
|0:0
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|10.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Эйпен
|11
|3
|0
|8
|9 - 20
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|11
|1
|2
|8
|9 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Шарлеруа
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|7.
|Шарлеруа
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|10.
|Стандард
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3