Тур: 8. Стадион: Stadio M. Druso.
0:1
Второй тайм: 64'
0'
14' Желтая карточкаFabian Tait
14' Желтая карточкаКарич Нермин
0:1
39' ГолПастина Кристиан
60' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
Ход матча
14'
14'
39'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3 (2)
|0.38
|Raphael Odogwu
|2
|0.25
|Daniele Casiraghi
|1 (1)
|0.13
|Маццокки Симоне
|1
|0.13
|Карретта Мирко
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.25
|Фариас Диего
|1
|0.13
|Ла Гумина Антонино
|1
|0.13
|Пастина Кристиан
|1
|0.13
|Куцупиас Илиас
|1
|0.13
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|2
|1
|Fabian Tait
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Giovanni Zaro
|2
|0
|Помпетти Марко
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Raphael Odogwu
|1
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Фулон Дам
|3
|0
|Карич Нермин
|3
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Фариас Диего
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Тельо Андрес
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Леверб Максим
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1
Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0
Беневенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2
Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|8
|6
|0
|2
|17 - 3
|18
|2.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|3.
|Тернана
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Брешия
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|5.
|Фрозиноне
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|6.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Парма
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|8.
|Козенца
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Беневенто
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Зюйдтироль
|0:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Модена
|8
|3
|0
|5
|9 - 10
|9
|13.
|СПАЛ 2013
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|14.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Читтаделла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Венеция
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Палермо
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Комо
|1:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|19.
|Пиза
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|20.
|Перуджа
|0:1
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Комо
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Беневенто
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Зюйдтироль
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|18.
|Перуджа
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Беневенто
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|6.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Зюйдтироль
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Комо
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Перуджа
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 3
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3