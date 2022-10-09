  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Зюйдтироль
1:1
Конец матча
Беневенто
0'
14' Желтая карточка
Fabian Tait
14' Желтая карточка
Карич Нермин
0:1
39' Гол
Пастина Кристиан
60' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
68' Желтая карточка
Машанджело Эдоардо
70' Желтая карточка
Пастина Кристиан
83' Желтая карточка
Помпетти Марко
1:1
84' Гол
Giovanni Zaro
85' Желтая карточка
Тельо Андрес
90'+6
1
Полуцци
Джакомо
2
Берра
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
30
Крочата
Джованни
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
21
Палеари
Альберто
96
Капеллини
Риккардо
33
Леверб
Максим
58
Пастина
Кристиан
3
Летиция
Гаэтано
16
Импрота
Риккардо
7
Карич
Нермин
4
Акампора
Дженнаро
28
Чано
Камилло
8
Тельо
Андрес
25
Сими
Нванкво
Зюйдтироль
4-4-2
Беневенто
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 (2) 0.38
Raphael Odogwu 2 0.25
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.13
Giovanni Zaro 1 0.13
Маццокки Симоне 1 0.13
Карретта Мирко 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.25
Фариас Диего 1 0.13
Ла Гумина Антонино 1 0.13
Пастина Кристиан 1 0.13
Куцупиас Илиас 1 0.13
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 2 1
Fabian Tait 3 0
Помпетти Марко 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Карретта Мирко 2 0
Giovanni Zaro 2 0
Берра Филиппо 1 0
Raphael Odogwu 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Крочата Джованни 1 0
Simone Davi 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ла Гумина Антонино 3 0
Фулон Дам 3 0
Карич Нермин 3 0
Скьяттарелла Паскуале 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Тельо Андрес 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Глик Камил 1 0
Фариас Диего 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Леверб Максим 1 0
Пастина Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Капеллини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1
Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0
Беневенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2
Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
13. Беневенто 8 2 3 3 6 - 7 9
14. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Комо 8 1 3 4 8 - 14 6
19. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Пастина Кристиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Карич Нермин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Fabian Tait получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зюйдтироль 1:1 Беневенто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     