Тур: 8. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
13' Желтая карточкаЛизи Франческо
16' Желтая карточкаОдентал Кас
17' Желтая карточкаВиньяли Лука
1:0
34' ГолАрригони Томмазо
42' Желтая карточкаБазелли Даниэле
61' Желтая карточкаКурадо Маркос
Ход матча
13'
16'
17'
34'
42'
61'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сильвия Найд
История личных встреч
Комо
Перуджа
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|2
|0.25
|Бланко Алехандро
|1
|0.13
|Арригони Томмазо
|1
|0.13
|Манкузо Леонардо
|1
|0.13
|Иоанну Николас
|1
|0.13
|Виньяли Лука
|1
|0.13
|Liam Kerrigan2
|1
|0.13
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|2
|0.25
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.13
|Луперини Грегорио
|1
|0.13
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бинкс Луис
|2
|1
|Базелли Даниэле
|3
|0
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|2
|1
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Мелькьорри Федерико
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Курадо Маркос
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Куан Кристиан
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Оливьери Марко
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
7%
4
36%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
6
43%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 2013 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0
Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2
Перуджа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1
Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|8
|6
|0
|2
|17 - 3
|18
|2.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|3.
|Тернана
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Брешия
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|5.
|Фрозиноне
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|6.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Парма
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|8.
|Козенца
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Беневенто
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Зюйдтироль
|0:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Модена
|8
|3
|0
|5
|9 - 10
|9
|13.
|СПАЛ 2013
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|14.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Читтаделла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Венеция
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Палермо
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Комо
|1:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|19.
|Пиза
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|20.
|Перуджа
|0:1
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Комо
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Беневенто
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Зюйдтироль
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|18.
|Перуджа
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Беневенто
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|6.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Зюйдтироль
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Комо
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Перуджа
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 3
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3