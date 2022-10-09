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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Комо
1:0
Второй тайм: 62'
Перуджа
0'
13' Желтая карточка
Лизи Франческо
16' Желтая карточка
Одентал Кас
17' Желтая карточка
Виньяли Лука
1:0
34' Гол
Арригони Томмазо
42' Желтая карточка
Базелли Даниэле
61' Желтая карточка
Курадо Маркос

Ход матча

13'
 
Лизи Франческо
16'
Одентал Кас
 
17'
Виньяли Лука
 
34'
Арригони Томмазо
(Бланко Алехандро)
1:0
42'
Базелли Даниэле
 
58'
 
Стриццоло Лука
Оливьери Марко
61'
 
Курадо Маркос

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Перуджа
2.80
3.65
8.00
Все Коэффициенты
99
Вигорито
Мауро
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
16
Солини
Маттео
3
Каньяно
Андреа
10
Базелли
Даниэле
19
Бланко
Алехандро
4
Фабрегас
Сеск
21
Арригони
Томмазо
77
Манкузо
Леонардо
27
Черри
Альберто
1
Гори
Стефано
17
Пас
Йеферсон
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
33
Бегетто
Андреа
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
23
Лизи
Франческо
13
Луперини
Грегорио
11
Оливьери
Марко
18
Ди
Кармине
Самуэль
Комо
4-1-3-2
Перуджа
4-2-3-1

История личных встреч

Комо
Перуджа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
4:1
СCС
2:1
СB
1:0
СB
2:0
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 2 0.25
Бланко Алехандро 1 0.13
Арригони Томмазо 1 0.13
Манкузо Леонардо 1 0.13
Иоанну Николас 1 0.13
Виньяли Лука 1 0.13
Liam Kerrigan2 1 0.13
Фабрегас Сеск 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 0.25
Ди Кармине Самуэль 1 0.13
Луперини Грегорио 1 0.13
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бинкс Луис 2 1
Базелли Даниэле 3 0
Арригони Томмазо 1 1
Фабрегас Сеск 2 0
Фараго Паоло 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Виньяли Лука 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Одентал Кас 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 2 1
Дель Орко Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Мелькьорри Федерико 2 0
Бартоломей Паоло 2 0
Курадо Маркос 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Куан Кристиан 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Оливьери Марко 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
7%
4
36%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
6
43%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 2013 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0
Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2
Перуджа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1
Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Беневенто 1:0 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Зюйдтироль 0:1 8 3 1 4 7 - 11 10
12. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
13. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
14. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Комо 1:0 8 1 3 4 8 - 14 6
19. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
20. Перуджа 0:1 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Комо 1:0 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Беневенто 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Зюйдтироль 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
18. Перуджа 0:1 4 1 1 2 3 - 6 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Беневенто 1:0 4 2 1 1 3 - 1 7
4. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 0:1 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 1:0 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 0:1 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Перуджа
2.80
3.65
8.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комо 1:0 Перуджа онлайн

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