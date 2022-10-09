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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Комо
1:0
Конец матча
Перуджа
0'
13' Желтая карточка
Лизи Франческо
16' Желтая карточка
Одентал Кас
17' Желтая карточка
Виньяли Лука
1:0
34' Гол
Арригони Томмазо
42' Желтая карточка
Базелли Даниэле
61' Желтая карточка
Курадо Маркос
82' Желтая карточка
Чаджиа Мутир
90' Желтая карточка
Каньяно Андреа
90' Желтая карточка
Целехин Энрико
90'+8
99
Вигорито
Мауро
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
16
Солини
Маттео
3
Каньяно
Андреа
10
Базелли
Даниэле
19
Бланко
Алехандро
4
Фабрегас
Сеск
21
Арригони
Томмазо
77
Манкузо
Леонардо
27
Черри
Альберто
1
Гори
Стефано
17
Пас
Йеферсон
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
33
Бегетто
Андреа
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
23
Лизи
Франческо
13
Луперини
Грегорио
11
Оливьери
Марко
18
Ди
Кармине
Самуэль
Комо
4-1-3-2
Перуджа
4-2-3-1

История личных встреч

Комо
Перуджа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
4:1
СCС
2:1
СB
1:0
СB
2:0
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 2 0.25
Бланко Алехандро 1 0.13
Арригони Томмазо 1 0.13
Манкузо Леонардо 1 0.13
Иоанну Николас 1 0.13
Виньяли Лука 1 0.13
Liam Kerrigan2 1 0.13
Фабрегас Сеск 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 0.25
Ди Кармине Самуэль 1 0.13
Луперини Грегорио 1 0.13
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бинкс Луис 2 1
Базелли Даниэле 3 0
Арригони Томмазо 1 1
Фабрегас Сеск 2 0
Фараго Паоло 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Виньяли Лука 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Целехин Энрико 1 0
Одентал Кас 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 2 1
Дель Орко Кристиан 3 0
Курадо Маркос 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Мелькьорри Федерико 2 0
Бартоломей Паоло 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Куан Кристиан 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Оливьери Марко 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
7%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
43%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 2013 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0
Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2
Перуджа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1
Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
13. Беневенто 8 2 3 3 6 - 7 9
14. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Комо 8 1 3 4 8 - 14 6
19. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Базелли Даниэле получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Арригони Томмазо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Виньяли Лука получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Одентал Кас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Лизи Франческо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комо 1:0 Перуджа онлайн

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