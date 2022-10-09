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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Херенвен
0:0
Перерыв
ПСВ
0'

Ход матча

42'
 
Эль-Гази Анвар
Вертессен Йорбе
42'
 
Гутьеррес Эрик
Сайбари Исмаэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
ПСВ
6.02
4.50
1.74
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Andries
Noppert
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
4
Ван
Бик
Свен
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
26
Тахири
Анас
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
7
Симонс
Хави
23
Веерман
Йоэй
28
Сайбари
Исмаэль
32
Вертессен
Йорбе
11
Гакпо
Коди
Херенвен
5-3-2
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
ПСВ

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

31 матч

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
К
1:3
Э
5:1
Э
1:5
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:2
К
1:3
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.44
Ван Эвейк Милан 2 0.22
Сарр Амин 1 0.11
Бохневич Павел 1 0.11
Тахири Анас 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (2) 0.89
Симонс Хави 6 0.67
Веерман Йоэй 2 0.22
Обиспо Армандо 2 0.22
Сангаре Ибрахим 2 0.22
Тиль Гус 2 0.22
Бакайоко Жоан 2 0.22
Де Йонг Люк 1 0.11
Брэнтуэйт Джерред 1 0.11
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 0
Тахири Анас 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 2 0
Тиль Гус 2 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
26
6 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
13%
3
12%
1-15
2
25%
5
19%
16-30
3
38%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
1
13%
6
23%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1
ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Ваалвейк 1:0
ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
4. ПСВ 0:0 9 6 1 2 28 - 13 19
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Херенвен 0:0 9 3 5 1 8 - 7 14
8. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
14. Камбюр 9 2 2 5 8 - 14 8
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 0:0 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Херенвен 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
7. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
8. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 7 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 0:0 5 2 1 2 12 - 8 7
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Херенвен 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Эммен Араухо Мигель 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Херенвен: 55%, ПСВ: 45%.
  • 47'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 46'
    Херенвен контролирует мяч.
  • 46'
    Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Исмаэл Сайбари получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      Исмаэл Сайбари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Вертессен Йорбе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Тахири Анас из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Бохневич Павел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Херенвен: 62%, ПСВ: 38%.
    • 35'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Ольссон Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
    • 33'
      Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ван Эвейк Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 32'
      Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Андриес Нопперт ошибается в защите.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Симонс Хави. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Херенвен: 63%, ПСВ: 37%.
    • 29'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 29'
      Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      Бохневич Павел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Макс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.
    • 28'
      Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Исмаэл Сайбари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 27'
      Ван Бик Свен не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хайе Том
    • 25'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Сангаре Ибрахим успешно блокирует удар.
    • 25'
      Кёлерт Матс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: Херенвен: 60%, ПСВ: 40%.
    • 24'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 24'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 23'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 23'
      Макс Филипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 21'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 20'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Херенвен: 57%, ПСВ: 43%.
    • 19'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Симонс Хави. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Исмаэл Сайбари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 17'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 16'
      Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.
    • 16'
      Исмаэл Сайбари нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Исмаэл Сайбари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 14'
      Контроль мяча: Херенвен: 59%, ПСВ: 41%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Вертессен Йорбе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ван Эвейк Милан
    • 14'
      Мвене Филлипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      13'
      Ольссон Симон из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
    • 13'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 13'
      Сарр Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Макс Филипп ошибается в защите.
    • 12'
      Исмаэл Сайбари нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 12'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Веерман Йоэй ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 11'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Сарр Амин из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 11'
      Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Херенвен: 56%, ПСВ: 44%.
    • 10'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 9'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Сангаре Ибрахим должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Шанс! Сангаре Ибрахим из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 9'
      Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Тахири Анас ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      8'
      Исмаэл Сайбари из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 8'
      Бохневич Павел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      ПСВ начинает контратаку
    • 7'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 6'
      Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Макс Филипп выиграл воздушное противоборство у Ван Эвейк Милан.
    • 5'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Херенвен: 57%, ПСВ: 43%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Вертессен Йорбе
    • 4'
      Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 3'
      Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 2'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    ПСВ
    6.02
    4.50
    1.74
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