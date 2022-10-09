Тур: 9. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Нихуйс Бас
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
33 Савио IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Херенвен
ПСВ
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
31 матч
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|4
|0.44
|Ван Эвейк Милан
|2
|0.22
|Сарр Амин
|1
|0.11
|Бохневич Павел
|1
|0.11
|Тахири Анас
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|8 (2)
|0.89
|Симонс Хави
|6
|0.67
|Веерман Йоэй
|2
|0.22
|Обиспо Армандо
|2
|0.22
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.22
|Тиль Гус
|2
|0.22
|Бакайоко Жоан
|2
|0.22
|Де Йонг Люк
|1
|0.11
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.11
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макс Филипп
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
26
6 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
13%
3
12%
1-15
2
25%
5
19%
16-30
3
38%
5
19%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
1
13%
6
23%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1
ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Ваалвейк 1:0
ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|2
|0
|19 - 7
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|Фейеноорд
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|4.
|ПСВ
|0:0
|9
|6
|1
|2
|28 - 13
|19
|5.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|6.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Херенвен
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|8.
|Ваалвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|9.
|Утрехт
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|14.
|Камбюр
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|9
|1
|2
|6
|7 - 21
|5
|18.
|Волендам
|9
|1
|2
|6
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|0:0
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|5.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Херенвен
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|7.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|ПСВ
|0:0
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|5.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Ваалвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Херенвен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Эммен
|Араухо Мигель
|1 2