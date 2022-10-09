Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Antoine Colassin нанес удар, но тот был заблокирован.

Antoine Colassin - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сиб ван Оттеле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Antoine Colassin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Исмаэл Сайбари получил травму и заменен. Гутьеррес Эрик выходит на поле.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Вертессен Йорбе получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Вертессен Йорбе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

39' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Исмаэл Сайбари получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Исмаэл Сайбари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошую попытку сделал Вертессен Йорбе . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Херенвен

32' Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хорошую попытку сделал Симонс Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Херенвен

29' Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали

29' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

28' Исмаэл Сайбари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет ПСВ

27' Ван Бик Свен не смог попасть в створ ударом издали

25' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Херенвен

24' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

23' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хорошую попытку сделал Симонс Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Исмаэл Сайбари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

18' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Херенвен

16' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

16' Исмаэл Сайбари нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Исмаэл Сайбари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Исмаэл Сайбари нанес удар, но промахнулся очень сильно.

12' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

11' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Удар от ворот произведет Херенвен

9' Оооо... вот это был удар! Сангаре Ибрахим должен был забить с этой позиции.

9' О, нет. Из многообещающей позиции Сангаре Ибрахим из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

9' Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Исмаэл Сайбари из команды ПСВ подал угловой справа.

7' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Херенвен

6' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' ПСВ начинает с центра поля