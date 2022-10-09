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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Рапид Вена
1:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
4' Гол
Хускович Муарем
0:2
16' Пенальти
Фитц Доминик
47' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
49' Желтая карточка
Галвао Лукас
50' Желтая карточка
Мюль Лукас
1:2
90' Гол
Байич Анте
90' Желтая карточка
Дрёйф Ферди
90'+8
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
19
Золльбауэр
Михаэль
43
Кверфельд
Леопольд
23
Ауэр
Йонас
9
Бургшталлер
Гвидо
14
Пеич
Алекса
5
Кершбаум
Роман
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
38
Дрёйф
Ферди
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
17
Грубер
Андреас
77
Джукич
Александар
30
Фишер
Манфред
9
Хускович
Муарем
36
Фитц
Доминик
Рапид Вена
4-4-2
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Вена

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.6%
57.7%
7.7%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
22 победы 6 ничьих 0 побед

25 матчей

44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

51 матч

35.3%
37.3%
27.4%
18 побед 19 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.6%
56.9%
25.5%
9 побед 29 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.1%
31.4%
25.5%
22 победы 16 ничьих 13 побед

История матчей

БЧГ
1:1
БЧГ
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 4 (2) 0.4
Циммерманн Бернхард 3 0.3
Грюлль Марко 2 0.2
Дрёйф Ферди 1 0.1
Кюн Николас 1 0.1
Байич Анте 1 0.1
Демир Юсуф 1 0.1
Кверфельд Леопольд 1 0.1
Шик Торстен 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Грайль Патрик 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 4 0.36
Фитц Доминик 3 (1) 0.27
Табакович Харис 2 0.18
Ранфтль Райнхольд 2 0.18
Джукич Александар 2 0.18
Келес Джан 2 0.18
Браунёдер Маттиас 1 0.09
Фишер Манфред 1 0.09
Хускович Муарем 1 0.09
Джуричин Марко 1 0.09
Тейгль Георг 0 0
Мартинс Марвин 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауэр Йонас 3 0
Пеич Алекса 3 0
Байич Анте 1 1
Martin Moormann 1 1
Виммер Кевин 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Освальд Мориц 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 3 1
Ранфтль Райнхольд 3 0
Фитц Доминик 3 0
Тейгль Георг 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
60%
1
8%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
38%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
6
30%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
6
43%
2
10%
76-90

Пропущено

11
18
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
5
45%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
1
9%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1
Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1
Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
2. Штурм 11 7 3 1 19 - 6 24
3. ЛАСК 11 5 4 2 20 - 15 19
4. Аустрия Вена 11 5 3 3 20 - 18 18
5. Аустрия Клагенфурт 11 5 2 4 20 - 20 17
6. Вольфсбергер 11 4 2 5 22 - 22 14
7. Рапид Вена 10 4 2 4 14 - 11 14
8. Аустрия Лустенау 11 3 3 5 14 - 21 12
9. Сваровски Тироль 11 3 2 6 14 - 21 11
10. Хартберг 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Альтах 11 2 2 7 14 - 26 8
12. Рид 11 2 2 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Штурм 6 4 1 1 10 - 3 13
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
7. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сваровски Тироль 5 1 2 2 5 - 11 5
9. Рид 5 1 1 3 5 - 9 4
10. Вольфсбергер 6 1 1 4 10 - 15 4
11. Рапид Вена 5 1 1 3 5 - 8 4
12. Альтах 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
2. Штурм 5 3 2 0 9 - 3 11
3. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
4. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
5. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
6. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
7. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
8. Сваровски Тироль 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 6 1 2 3 6 - 9 5
10. Хартберг 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Рид 6 1 1 4 3 - 9 4
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Фитц Доминик из команды Аустрия Вена забивает с точки!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Хускович Муарем бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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