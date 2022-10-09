Тур: 11. Стадион: Альянц.
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолХускович Муарем
0:2
16' ПенальтиФитц Доминик
47' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
49' Желтая карточкаГалвао Лукас
50' Желтая карточкаМюль Лукас
1:2
90' ГолБайич Анте
90' Желтая карточкаДрёйф Ферди
90'+8
Ход матча
4'
16'
0:2
49'
50'
90'
1:2
90'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Вена
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.6%
57.7%
7.7%
9 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
22 победы 6 ничьих 0 побед
25 матчей
44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
51 матч
35.3%
37.3%
27.4%
18 побед 19 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.6%
56.9%
25.5%
9 побед 29 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.1%
31.4%
25.5%
22 победы 16 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|0.4
|Циммерманн Бернхард
|3
|0.3
|Грюлль Марко
|2
|0.2
|Дрёйф Ферди
|1
|0.1
|Кюн Николас
|1
|0.1
|Байич Анте
|1
|0.1
|Демир Юсуф
|1
|0.1
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.1
|Шик Торстен
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.36
|Фитц Доминик
|3 (1)
|0.27
|Табакович Харис
|2
|0.18
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.18
|Джукич Александар
|2
|0.18
|Келес Джан
|2
|0.18
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.09
|Фишер Манфред
|1
|0.09
|Хускович Муарем
|1
|0.09
|Джуричин Марко
|1
|0.09
|Тейгль Георг
|0
|0
|Мартинс Марвин
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Пеич Алекса
|3
|0
|Байич Анте
|1
|1
|Martin Moormann
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|3
|1
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Тейгль Георг
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
60%
1
8%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
38%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
6
30%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
6
43%
2
10%
76-90
Пропущено
11
18
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
5
45%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
1
9%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1
Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1
Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|2.
|Штурм
|11
|7
|3
|1
|19 - 6
|24
|3.
|ЛАСК
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|4.
|Аустрия Вена
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|5
|2
|4
|20 - 20
|17
|6.
|Вольфсбергер
|11
|4
|2
|5
|22 - 22
|14
|7.
|Рапид Вена
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|8.
|Аустрия Лустенау
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|10.
|Хартберг
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|12.
|Рид
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|7.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|Рид
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|10.
|Вольфсбергер
|6
|1
|1
|4
|10 - 15
|4
|11.
|Рапид Вена
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|2.
|Штурм
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|Аустрия Вена
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|5.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|6.
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|ЛАСК
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|8.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3