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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
ДАК
5:2
Второй тайм: 83'
Жилина
0'
0:1
17' Гол
Капралик Адриан
1:1
35' Гол
Небыла Себастьян
2:1
38' Гол
Веселовски Доминик
2:2
51' Гол
Ямбор Тимотей
3:2
59' Гол
Крстович Никола
62' Желтая карточка
Лейтнер Патрик
4:2
63' Гол
Санто Регё
5:2
76' Гол
Санто Регё
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
5
Мухамедбегович
Ахмет
17
Андзуана
Иоан
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
20
Веселовски
Доминик
74
Санто
Регё
45
Крстович
Никола
80
Гаврич
Желько
1
Теплан
Марек
66
Руснак
Матуш
3
Лейтнер
Патрик
25
Немчик
Томаш
20
Бари
Кристиан
7
Мыслович
Патрик
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
10
Капралик
Адриан
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
ДАК
4-3-3
Жилина
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Жилина

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

33 матча

39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
СГА
2:0
СГА
2:2
С
3:1
С
0:2
СГА
2:1
СГА
3:3
С
1:1
С
4:1
СГА
2:0
С
2:2
С
1:0
СГА
1:2
СГА
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 7 0.58
Санто Регё 3 0.25
Веселовски Доминик 2 0.17
Кальмар Жолт 2 0.17
Ammar Ramadan 2 0.17
Николаеску Йон 1 0.08
Кружляк Доминик 1 0.08
Небыла Себастьян 1 0.08
Цыганик Андрей 0 0
Димун Милан 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 5 0.38
Мыслович Патрик 4 0.31
Ямбор Тимотей 4 0.31
Samuel Gidi 2 0.15
Капралик Адриан 2 0.15
Копас Адам 1 0.08
Жибриль Таофик 1 0.08
Стойчевски Андрей 1 0.08
Руснак Матуш 0 0
Слука Бранислав 0 0
Галчик Роланд 0 0
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 4 0
Крстович Никола 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Нджие Сейни 2 0
Качер Мирослав 1 0
Рисванис Спирос 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Димун Милан 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Пинту Алекс 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копас Адам 4 0
Лейтнер Патрик 4 0
Samuel Gidi 2 1
Руснак Матуш 3 0
Бари Кристиан 2 0
Стойчевски Андрей 2 0
Немчик Томаш 0 1
Мыслович Патрик 1 0
Капралик Адриан 1 0
Жибриль Таофик 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
1
8%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
14%
4
22%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
5
36%
1
6%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1
ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Тренчин 1:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Ружомберок - Жилина 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
Скалица - Жилина 1:0 Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:2 12 8 2 2 26 - 10 26
2. Спартак Трнава 13 7 4 2 24 - 10 25
3. ДАК 5:2 12 6 4 2 20 - 11 22
4. Ружомберок 12 5 5 2 17 - 12 20
5. Железярне Подбрезова 12 5 5 2 18 - 13 20
6. Жилина 2:5 13 5 4 4 20 - 17 19
7. Дукла Банска-Бистрица 13 5 1 7 17 - 23 16
8. Тренчин 2:0 13 4 3 6 10 - 17 15
9. Скалица 13 2 6 5 9 - 17 12
10. Земплин 12 3 2 7 13 - 22 11
11. Злате Моравце 12 2 4 6 10 - 19 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 13 1 4 8 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:2 6 5 1 0 18 - 5 16
2. ДАК 5:2 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Жилина 2:5 7 4 2 1 13 - 6 14
4. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Железярне Подбрезова 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Тренчин 2:0 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Скалица 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Ружомберок 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Земплин 5 2 1 2 7 - 8 7
10. Дукла Банска-Бистрица 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Злате Моравце 6 1 3 2 6 - 9 6
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 3 4 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 6 4 1 1 14 - 4 13
2. Ружомберок 6 3 3 0 10 - 5 12
3. Слован Братислава 0:2 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Железярне Подбрезова 6 2 3 1 11 - 9 9
5. Дукла Банска-Бистрица 7 3 0 4 8 - 14 9
6. ДАК 5:2 6 1 4 1 5 - 6 7
7. Тренчин 2:0 7 1 2 4 3 - 11 5
8. Жилина 2:5 6 1 2 3 7 - 11 5
9. Татран Липтовски-Микулаш 6 1 1 4 7 - 11 4
10. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
11. Злате Моравце 6 1 1 4 4 - 10 4
12. Скалица 6 0 3 3 3 - 10 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 7 (2)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 6 (3)
Ружомберок Регали Мартин 6 (1)
Слован Братислава Грнчар Давид 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
Скалица Блажек Филип 5
Железярне Подбрезова Rene Paraj 5
Скалица Чоглей Петер 1 3
Весь список
  • 46'
    Samuel Gidi уходит с поля. Patrik Ilko выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ДАК
    Ничья
    Жилина
    1.72
    4.80
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ДАК 5:2 Жилина онлайн

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