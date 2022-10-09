Тур: 13. Стадион: MOL Arena.
0'
0:1
17' ГолКапралик Адриан
1:1
35' ГолНебыла Себастьян
2:1
38' ГолВеселовски Доминик
2:2
51' ГолЯмбор Тимотей
3:2
59' ГолКрстович Никола
62' Желтая карточкаЛейтнер Патрик
4:2
63' ГолСанто Регё
5:2
76' ГолСанто Регё
Ход матча
17'
0:1
35'
1:1
38'
51'
2:2
59'
3:2
62'
63'
4:2
76'
5:2
78
Пинту
Алекс
74
Санто
Регё
66
Руснак
Матуш
25
Немчик
Томаш
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
ДАК
Жилина
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
33 матча
39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|7
|0.58
|Санто Регё
|3
|0.25
|Веселовски Доминик
|2
|0.17
|Кальмар Жолт
|2
|0.17
|Ammar Ramadan
|2
|0.17
|Николаеску Йон
|1
|0.08
|Кружляк Доминик
|1
|0.08
|Небыла Себастьян
|1
|0.08
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Димун Милан
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|5
|0.38
|Мыслович Патрик
|4
|0.31
|Ямбор Тимотей
|4
|0.31
|Samuel Gidi
|2
|0.15
|Капралик Адриан
|2
|0.15
|Копас Адам
|1
|0.08
|Жибриль Таофик
|1
|0.08
|Стойчевски Андрей
|1
|0.08
|Руснак Матуш
|0
|0
|Слука Бранислав
|0
|0
|Галчик Роланд
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|4
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копас Адам
|4
|0
|Лейтнер Патрик
|4
|0
|Samuel Gidi
|2
|1
|Руснак Матуш
|3
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Стойчевски Андрей
|2
|0
|Немчик Томаш
|0
|1
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Жибриль Таофик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
1
8%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
14%
4
22%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
5
36%
1
6%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1
ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Тренчин 1:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Ружомберок - Жилина 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
Скалица - Жилина 1:0 Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:2
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|2.
|Спартак Трнава
|13
|7
|4
|2
|24 - 10
|25
|3.
|ДАК
|5:2
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|4.
|Ружомберок
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|5.
|Железярне Подбрезова
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|6.
|Жилина
|2:5
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|13
|5
|1
|7
|17 - 23
|16
|8.
|Тренчин
|2:0
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|9.
|Скалица
|13
|2
|6
|5
|9 - 17
|12
|10.
|Земплин
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|11.
|Злате Моравце
|12
|2
|4
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:2
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|ДАК
|5:2
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Жилина
|2:5
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Железярне Подбрезова
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Тренчин
|2:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Скалица
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Ружомберок
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Земплин
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Злате Моравце
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|3
|4
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Слован Братислава
|0:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Железярне Подбрезова
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|5.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|6.
|ДАК
|5:2
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Тренчин
|2:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|8.
|Жилина
|2:5
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|11.
|Злате Моравце
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|Скалица
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|7 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|6 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|6 (1)
|Слован Братислава
|Грнчар Давид
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6
|Скалица
|Блажек Филип
|5
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|5
|Скалица
|Чоглей Петер
|1 3