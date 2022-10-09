Тур: 10. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Оливер Майкл
Ход матча
1'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
4
Уайт
Бен
34
Джака
Гранит
32
Матип
Жоэль
20
Жота
Диогу
23
Диас
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуПолузащитник
-
23 Диас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Арсенал
Ливерпуль
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
39 матчей
28.2%
35.9%
35.9%
11 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.5%
46.2%
33.3%
8 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
25.6%
38.5%
35.9%
10 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|5
|0.56
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.44
|Эдегор Мартин
|3
|0.33
|Джака Гранит
|2
|0.22
|Салиба Вильям
|2
|0.22
|Сака Букайо
|1
|0.11
|Парти Томас
|1
|0.11
|Виейра Фабиу
|1
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.11
|Зинченко Александр
|0
|0
|Уайт Бен
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|5
|0.63
|Диас Луис
|3
|0.38
|Салах Мохамед
|2
|0.25
|Карвалью Фабиу
|2
|0.25
|Нуньес Дарвин
|1
|0.13
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.13
|Эллиотт Харви
|1
|0.13
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|4
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
2
17%
2
67%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
25%
2
15%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
10%
2
13%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
2
10%
5
31%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1
Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 8
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|6.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|8.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 18
|11
|10.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|18 - 10
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 17
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Лестер
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|12.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|9 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Фулхэм
|Рид Харрисон
|4
Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
49.1% (84)
Ничья
32.7% (56)
Ливерпуль
18.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
73.11% (87)
Меньше
26.89% (32)
Обе команды забьют
Да
94.12% (112)
Нет
5.88% (7)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
20.5% (35)
1:1 Ничья
14.6% (25)
2:2 Ничья
11.1% (19)
1:2 Ливерпуль
9.9% (17)
3:2 Арсенал
3.5% (6)
1:0 Арсенал
2.9% (5)
2:3 Ливерпуль
2.9% (5)
3:1 Арсенал
1.2% (2)
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