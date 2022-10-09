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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
1:0
Первый тайм: 5'
Ливерпуль

Ход матча

1'
Мартинелли Габриэл
(Эдегор Мартин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 171
Арсенал 49.1% (84)
X 32.7% (56)
Ливерпуль 18.1% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ливерпуль
2.73
3.86
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
12
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
11
Мартинелли
Габриэл
9
Жезус
Габриэль
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
14
Хендерсон
Джордан
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
23
Диас
Луис
27
Нуньес
Дарвин
Арсенал
4-2-3-1
Ливерпуль
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Ливерпуль

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

39 матчей

28.2%
35.9%
35.9%
11 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.5%
46.2%
33.3%
8 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

25.6%
38.5%
35.9%
10 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.56
Мартинелли Габриэл 4 0.44
Эдегор Мартин 3 0.33
Джака Гранит 2 0.22
Салиба Вильям 2 0.22
Сака Букайо 1 0.11
Парти Томас 1 0.11
Виейра Фабиу 1 0.11
Габриэль дос Сантос 1 0.11
Зинченко Александр 0 0
Уайт Бен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 5 0.63
Диас Луис 3 0.38
Салах Мохамед 2 0.25
Карвалью Фабиу 2 0.25
Нуньес Дарвин 1 0.13
Ван Дейк Виргил 1 0.13
Александер-Арнольд Трент 1 0.13
Эллиотт Харви 1 0.13
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 3 0
Джака Гранит 2 0
Уайт Бен 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Сака Букайо 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александер-Арнольд Трент 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Фабиньо Энрике 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Цимикас Костас 1 0
Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
2
17%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
25%
2
15%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
10%
2
13%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
2
10%
5
31%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1
Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 9 8 0 1 21 - 8 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
6. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
7. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Ливерпуль 0:1 Заявка 8 2 4 2 18 - 10 10
11. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
13. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль 0:1 Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
11. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
12. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
13. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
14. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
4. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
10. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
17. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Фулхэм Митрович Александар 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Фулхэм Рид Харрисон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Нуньес и пробил издали, но не попал он в створ ворот на этот раз.
  • 6'
    Получил по ногам в центре поля Мартинелли в борьбе против Диаса. Штрафной удар исполнять будут "канониры".
  • 5'
    Мягко забросил в штрафную соперника Эдегор на ход Жезусу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 4'
    Судья взял паузу, чтобы посмотреть момент с голом на предмет офсайда, но все же принял решение засчитать взятие ворот.
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Габриэль Мартинелли! Удалось забить быстрый гол лондонцам. С правого фланга отдавал пас Сака в центр на Эдегора, который в касание продлил на Мартинелли, а тот смог оторваться от защитника и пробил точно в угол ворот.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ливерпуля"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Ливерпуль

Исход игры
Арсенал
49.1% (84)
Ничья
32.7% (56)
Ливерпуль
18.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
73.11% (87)
Меньше
26.89% (32)
Обе команды забьют
Да
94.12% (112)
Нет
5.88% (7)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
20.5% (35)
1:1 Ничья
14.6% (25)
2:2 Ничья
11.1% (19)
1:2 Ливерпуль
9.9% (17)
3:2 Арсенал
3.5% (6)
1:0 Арсенал
2.9% (5)
2:3 Ливерпуль
2.9% (5)
3:1 Арсенал
1.2% (2)
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