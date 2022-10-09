Первый тайм

7' Отобрал мяч на чужой половине поля Нуньес и пробил издали, но не попал он в створ ворот на этот раз.

6' Получил по ногам в центре поля Мартинелли в борьбе против Диаса. Штрафной удар исполнять будут "канониры".

5' Мягко забросил в штрафную соперника Эдегор на ход Жезусу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

4' Судья взял паузу, чтобы посмотреть момент с голом на предмет офсайда, но все же принял решение засчитать взятие ворот.

3' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Габриэль Мартинелли! Удалось забить быстрый гол лондонцам. С правого фланга отдавал пас Сака в центр на Эдегора, который в касание продлил на Мартинелли, а тот смог оторваться от защитника и пробил точно в угол ворот.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.