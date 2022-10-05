  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 48
Арсенал 43.8% (21)
X 22.9% (11)
Ливерпуль 33.3% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ливерпуль
2.70
3.96
2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал
Ливерпуль

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

39 матчей

28.2%
35.9%
35.9%
11 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.5%
46.2%
33.3%
8 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

25.6%
38.5%
35.9%
10 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.63
Мартинелли Габриэл 3 0.38
Эдегор Мартин 3 0.38
Джака Гранит 2 0.25
Салиба Вильям 2 0.25
Сака Букайо 1 0.13
Парти Томас 1 0.13
Виейра Фабиу 1 0.13
Габриэль дос Сантос 1 0.13
Зинченко Александр 0 0
Уайт Бен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 5 0.71
Диас Луис 3 0.43
Салах Мохамед 2 0.29
Карвалью Фабиу 2 0.29
Нуньес Дарвин 1 0.14
Ван Дейк Виргил 1 0.14
Александер-Арнольд Трент 1 0.14
Эллиотт Харви 1 0.14
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 3 0
Джака Гранит 2 0
Уайт Бен 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Сака Букайо 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александер-Арнольд Трент 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Фабиньо Энрике 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Цимикас Костас 1 0
Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
2
17%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
25%
2
15%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
10%
2
13%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
2
10%
5
31%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1
Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 8 6 2 0 29 - 9 20
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 8 1 3 4 3 - 9 6
19. Лестер Заявка 8 1 1 6 14 - 22 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 20 - 5 12
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 15 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Арсенал 43.8% (21)
    X 22.9% (11)
    Ливерпуль 33.3% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ливерпуль
    2.70
    3.96
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль

    Исход игры
    Арсенал
    43.8% (21)
    Ничья
    22.9% (11)
    Ливерпуль
    33.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.95% (34)
    Меньше
    19.05% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    20.8% (10)
    2:1 Арсенал
    18.8% (9)
    2:2 Ничья
    10.4% (5)
    2:3 Ливерпуль
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    3:2 Арсенал
    8.3% (4)
    1:0 Арсенал
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал
    Ливерпуль
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     