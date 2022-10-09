Тур: 9. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Абиссо Росарио
Бонусы букмекеров
Ход матча
17'
26'
0:1
48'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Кремонезе
Наполи
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|2
|0.22
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.11
|Серникола Леонардо
|1
|0.11
|Валери Эмануэле
|1
|0.11
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.11
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.56
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.33
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.22
|Осимхен Виктор
|2
|0.22
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.22
|Зелиньски Пётр
|1
|0.11
|Лоботка Станислав
|1
|0.11
|Симеоне Джованни
|1
|0.11
|Распадори Джакомо
|1
|0.11
|Элмас Эльиф
|1
|0.11
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Хоан
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|2
|1
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
18
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
3
50%
4
22%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0
Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3
Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 7
|21
|2.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Наполи
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|12.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Наполи
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|7.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 3
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кремонезе 1:1 Наполи
Исход игры
Кремонезе
0% (0)
Ничья
2.2% (3)
Наполи
97.8% (133)
Тотал 2.5
Больше
56.78% (67)
Меньше
43.22% (51)
Обе команды забьют
Да
41.53% (49)
Нет
58.47% (69)
Популярный счёт
0:2 Наполи
33.1% (45)
1:2 Наполи
17.6% (24)
1:3 Наполи
14% (19)
0:3 Наполи
10.3% (14)
0:1 Наполи
3.7% (5)
0:4 Наполи
2.9% (4)
1:4 Наполи
1.5% (2)
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