Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джакомо Квальята выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Наполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ким Мин-Чжэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Кремонезе

47' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Кремонезе

46' Оооо... вот это был удар! Замбо-Ангисса Андре-Франк должен был забить с этой позиции.

46' Ди Лоренцо Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

44' Афена-Гьян Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Афена-Гьян Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ндомбеле Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Серникола Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Наполи

37' Emanuele Valeri не смог попасть в створ ударом издали

36' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Дессерс Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Кремонезе

32' Ррахмани Амир из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Emanuele Valeri из команды Кремонезе в офсайде

30' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ким Мин-Чжэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Команда Наполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О О Л - Политано Маттео из команды Наполи забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Ионуц Андрей Раду прыгнул не в ту сторону.

25' После проверки VAR судья не изменил решения - Наполи пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Афена-Гьян Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Кремонезе

21' Ндомбеле Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хорошую попытку сделал Распадори Джакомо . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

20' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Дзанимачча Лука получил желтую карточку от судьи

17' Аскасибар Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ндомбеле Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Кремонезе

15' Удар от ворот произведет Кремонезе

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

12' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ндомбеле Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Emanuele Valeri из команды Кремонезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Джакомо Квальята из команды Кремонезе разыграл угловой с правого угла.

8' Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Замбо-Ангисса Андре-Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Ди Лоренцо Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Руй Мариу получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Руй Мариу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Джакомо Квальята ослабляет давление, выбив мяч.

5' Emanuele Valeri ослабляет давление, выбив мяч.

3' Удар от ворот произведет Кремонезе

2' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ррахмани Амир нанес удар в каркас ворот!

2' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Джакомо Квальята выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Наполи начинает с центра поля