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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Кремонезе
1:4
Конец матча
Наполи
0'
17' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
0:1
26' Пенальти
Политано Маттео
1:1
47' Гол
Дессерс Сириль
69' Желтая карточка
Серникола Леонардо
1:2
76' Гол
Симеоне Джованни
1:3
90' Гол
Лосано Ирвинг
1:4
90' Гол
Оливера Матиас
90'+7
1:4. Гол Матиаса Оливеры (видео)...
1:3. Гол Ирвинга Лосано (видео)....
1:2. Гол Джованни Симеоне (видео...
1:1. Гол Сириля Дессерса (видео)...
0:1. Гол Маттео Политано с пенал...
Ррахмани попадает в перекладину ...

Ход матча

17'
Дзанимачча Лука
 
26'
0:1
Политано Маттео
46'
Окереке Давид
Дзанимачча Лука
 
47'
Дессерс Сириль
1:1
57'
 
Симеоне Джованни
Ндомбеле Танги
62'
Эскаланте Гонсало
Афена-Гьян Феликс
 
69'
Серникола Леонардо
 
72'
Буонаюто Кристиан
Валери Эмануэле
 
72'
Айву Эмануэль
Дессерс Сириль
 
73'
 
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
73'
 
Зелиньски Пётр
Распадори Джакомо
76'
1:2
Симеоне Джованни
(Руй Мариу)
80'
Чофани Даниэль
Аскасибар Сантьяго
 
82'
 
Оливера Матиас
Руй Мариу
82'
 
Эстигор Лео
Ррахмани Амир
90'
1:3
Лосано Ирвинг
(Кварацхелия Хвича)
90'
1:4
Оливера Матиас
(Ди Лоренцо Джованни)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 136
Кремонезе 0% (0)
X 2.2% (3)
Наполи 97.8% (133)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Ионуц
Андрей
Раду
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
33
Кваглиата
Джакомо
8
Аскасибар
Сантьяго
28
Мейте
Суалихо
98
Дзанимачча
Лука
20
Афена-Гьян
Феликс
3
Валери
Эмануэле
90
Дессерс
Сириль
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Ким
Мин-Чжэ
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
91
Ндомбеле
Танги
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
Кремонезе
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Наполи

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.22
Дессерс Сириль 1 0.11
Буонаюто Кристиан 1 0.11
Серникола Леонардо 1 0.11
Валери Эмануэле 1 0.11
Чофани Даниэль 1 (1) 0.11
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 0.56
Политано Маттео 3 (2) 0.33
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.22
Осимхен Виктор 2 0.22
Симеоне Джованни 2 0.22
Ким Мин-Чжэ 2 0.22
Зелиньски Пётр 1 0.11
Лоботка Станислав 1 0.11
Лосано Ирвинг 1 0.11
Оливера Матиас 1 0.11
Распадори Джакомо 1 0.11
Элмас Эльиф 1 0.11
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Пикель Шарль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 2 1
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
13
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
50%
5
38%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
1
14%
3
14%
61-75
3
43%
7
32%
76-90

Пропущено

19
7
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
11%
1
14%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
4
21%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0
Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3
Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
12. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Наполи заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Кремонезе: 30%, Наполи: 70%.
  • 96'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Наполи будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    96'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 95'
    Зелиньски Пётр сделал ключевой пас для гола!
  • 95'
    Ди Лоренцо Джованни сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 136
    Кремонезе 0% (0)
    X 2.2% (3)
    Наполи 97.8% (133)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Кремонезе 1:4 Наполи

    Исход игры
    Кремонезе
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (3)
    Наполи
    97.8% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.78% (67)
    Меньше
    43.22% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    41.53% (49)
    Нет
    58.47% (69)
    Популярный счёт
    0:2 Наполи
    33.1% (45)
    1:2 Наполи
    17.6% (24)
    1:3 Наполи
    14% (19)
    0:3 Наполи
    10.3% (14)
    0:1 Наполи
    3.7% (5)
    0:4 Наполи
    2.9% (4)
    1:4 Наполи
    1.5% (2)
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