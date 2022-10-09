Тур: 11. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
Ход матча
39'
28
Нкуба
Кен
10
Баджи
Юссуф
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
28
Перица
Стипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Osher Davida
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Шарлеруа
Стандард
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
76.9%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
37 матчей
27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.9%
43.2%
37.9%
7 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мориока Риота
|3
|0.27
|Хейманс Дан
|2
|0.18
|Anass Zaroury
|2
|0.18
|Нкуба Кен
|1
|0.09
|Зоргане Адем
|1
|0.09
|Мбенза Исаак
|1
|0.09
|Кайембе Йорис
|1
|0.09
|Голизадех Али
|1
|0.09
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.09
|Бессиль Лоик
|1
|0.09
|Баджи Юссуф
|1
|0.09
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.09
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.36
|Драгус Денис
|3
|0.27
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.18
|Синкернагель Филип
|2
|0.18
|Баликвиша Вильям
|1
|0.09
|Эмон Рено
|1
|0.09
|Тапсоба Абдул
|1
|0.09
|Cihan Canak
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Раскин Николас
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|3
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Нкуба Кен
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хейманс Дан
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|3
|1
|Драгус Денис
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Девале Жиль
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
4
57%
3
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
38%
5
33%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3
Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1
Стандард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0
Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|6.
|Вестерло
|11
|6
|0
|5
|20 - 18
|18
|7.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|8.
|Стандард
|0:0
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|9.
|Шарлеруа
|0:0
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|10.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Эйпен
|11
|3
|0
|8
|9 - 20
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|11
|1
|2
|8
|9 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Шарлеруа
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|7.
|Шарлеруа
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|10.
|Стандард
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3