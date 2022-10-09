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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Шарлеруа
0:0
Первый тайм: 42'
Стандард
0'
39' Желтая карточка
Мориока Риота

Ход матча

39'
Мориока Риота
 
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Стандард
3.50
3.80
3.50
Все Коэффициенты
1
Патрон
Пьер
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
12
Кайембе
Йорис
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
7
Мбенза
Исаак
10
Баджи
Юссуф
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
8
Цимирот
Гойко
2
Девале
Жиль
11
Доннум
Арон
14
Альсате
Стивен
26
Раскин
Николас
22
Баликвиша
Вильям
28
Перица
Стипе
77
Синкернагель
Филип
Шарлеруа
3-4-1-2
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Шарлеруа
Стандард

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
76.9%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

37 матчей

27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.9%
43.2%
37.9%
7 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:3
ТМК
0:2
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ТМС
0:4
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ЛП
1:3
ТМК
0:3
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ЛП
2:3
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
2:6
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
PU
1:0
PU
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 3 0.27
Хейманс Дан 2 0.18
Anass Zaroury 2 0.18
Нкуба Кен 1 0.09
Зоргане Адем 1 0.09
Мбенза Исаак 1 0.09
Кайембе Йорис 1 0.09
Голизадех Али 1 0.09
Jackson Tchatchoua 1 0.09
Бессиль Лоик 1 0.09
Баджи Юссуф 1 0.09
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.09
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.36
Драгус Денис 3 0.27
Дюссенн Ноэ 2 0.18
Синкернагель Филип 2 0.18
Баликвиша Вильям 1 0.09
Эмон Рено 1 0.09
Тапсоба Абдул 1 0.09
Cihan Canak 0 0
Бодар Арно 0 0
Раскин Николас 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 3 0
Багер Йонас 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Нкуба Кен 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хейманс Дан 1 0
Зоргане Адем 1 0
Nadir Benbouali 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Драгус Денис 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Девале Жиль 3 0
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Дюссенн Ноэ 2 0
Доннум Арон 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Раскин Николас 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
4
57%
3
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
38%
5
33%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3
Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1
Стандард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0
Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
5. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
6. Вестерло 11 6 0 5 20 - 18 18
7. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
8. Стандард 0:0 11 5 2 4 15 - 15 17
9. Шарлеруа 0:0 11 5 1 5 16 - 16 16
10. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Эйпен 11 3 0 8 9 - 20 9
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Шарлеруа 0:0 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
7. Шарлеруа 0:0 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
10. Стандард 0:0 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
14. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Мориока Риота получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Стандард
3.50
3.80
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 0:0 Стандард онлайн

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