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Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 11477
Шарлеруа
0:1
Конец матча
Стандард
0'
39' Желтая карточка
Мориока Риота
0:1
45' Гол в свои ворота
Jackson Tchatchoua
58' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
59' Желтая карточка
Девале Жиль
66' Желтая карточка
Фосси Марлон
67' Красная карточка
Зоргане Адем
81' Желтая карточка
Мбенза Исаак
87' Желтая карточка
Синкернагель Филип
90' Красная карточка
Лаурсен Якоб-Баррет
90' Вторая желтая карточка
Синкернагель Филип
90'+4
1
Патрон
Пьер
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
12
Кайембе
Йорис
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
7
Мбенза
Исаак
10
Баджи
Юссуф
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
8
Цимирот
Гойко
2
Девале
Жиль
11
Доннум
Арон
14
Альсате
Стивен
26
Раскин
Николас
22
Баликвиша
Вильям
28
Перица
Стипе
77
Синкернагель
Филип
Шарлеруа
3-4-1-2
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Шарлеруа
Стандард

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
76.9%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

37 матчей

27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.9%
43.2%
37.9%
7 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:3
ТМК
0:2
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ТМС
0:4
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ЛП
1:3
ТМК
0:3
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ЛП
2:3
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
2:6
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
PU
1:0
PU
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 3 0.27
Хейманс Дан 2 0.18
Anass Zaroury 2 0.18
Нкуба Кен 1 0.09
Зоргане Адем 1 0.09
Мбенза Исаак 1 0.09
Кайембе Йорис 1 0.09
Голизадех Али 1 0.09
Jackson Tchatchoua 1 0.09
Бессиль Лоик 1 0.09
Баджи Юссуф 1 0.09
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.09
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.36
Драгус Денис 3 0.27
Дюссенн Ноэ 2 0.18
Синкернагель Филип 2 0.18
Баликвиша Вильям 1 0.09
Эмон Рено 1 0.09
Тапсоба Абдул 1 0.09
Cihan Canak 0 0
Бодар Арно 0 0
Раскин Николас 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 4 0
Зоргане Адем 1 1
Багер Йонас 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Нкуба Кен 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Мориока Риота 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хейманс Дан 1 0
Nadir Benbouali 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Драгус Денис 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Синкернагель Филип 1 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Дюссенн Ноэ 2 0
Доннум Арон 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Раскин Николас 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
4
57%
3
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
6
35%
5
33%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3
Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1
Стандард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0
Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
5. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
6. Стандард 11 6 1 4 16 - 15 19
7. Вестерло 11 6 0 5 20 - 18 18
8. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
9. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
10. Шарлеруа 11 5 0 6 16 - 17 15
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Эйпен 11 3 0 8 9 - 20 9
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
7. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
14. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Jackson Tchatchoua уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      39'
      Мориока Риота получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шарлеруа 0:1 Стандард онлайн

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