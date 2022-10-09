Тур: 11. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа. Зрители: 11477
0'
39' Желтая карточкаМориока Риота
0:1
45' Гол в свои воротаJackson Tchatchoua
58' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
59' Желтая карточкаДевале Жиль
66' Желтая карточкаФосси Марлон
67' Красная карточкаЗоргане Адем
81' Желтая карточкаМбенза Исаак
87' Желтая карточкаСинкернагель Филип
90' Красная карточкаЛаурсен Якоб-Баррет
90' Вторая желтая карточкаСинкернагель Филип
90'+4
Ход матча
39'
45'
59'
66'
67'
81'
28
Нкуба
Кен
10
Баджи
Юссуф
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
28
Перица
Стипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Osher Davida
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Шарлеруа
Стандард
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
76.9%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
37 матчей
27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.9%
43.2%
37.9%
7 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мориока Риота
|3
|0.27
|Хейманс Дан
|2
|0.18
|Anass Zaroury
|2
|0.18
|Нкуба Кен
|1
|0.09
|Зоргане Адем
|1
|0.09
|Мбенза Исаак
|1
|0.09
|Кайембе Йорис
|1
|0.09
|Голизадех Али
|1
|0.09
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.09
|Бессиль Лоик
|1
|0.09
|Баджи Юссуф
|1
|0.09
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.09
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.36
|Драгус Денис
|3
|0.27
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.18
|Синкернагель Филип
|2
|0.18
|Баликвиша Вильям
|1
|0.09
|Эмон Рено
|1
|0.09
|Тапсоба Абдул
|1
|0.09
|Cihan Canak
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Раскин Николас
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|4
|0
|Зоргане Адем
|1
|1
|Багер Йонас
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Нкуба Кен
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Мориока Риота
|1
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хейманс Дан
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|3
|1
|Девале Жиль
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Синкернагель Филип
|1
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
4
57%
3
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
6
35%
5
33%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3
Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1
Стандард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0
Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|6.
|Стандард
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Вестерло
|11
|6
|0
|5
|20 - 18
|18
|8.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|9.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|10.
|Шарлеруа
|11
|5
|0
|6
|16 - 17
|15
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Эйпен
|11
|3
|0
|8
|9 - 20
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|11
|1
|2
|8
|9 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3