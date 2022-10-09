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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Каса Пиа
0:0
Первый тайм: 9'
Визела
0'
Прогнозы 121
Каса Пиа 71.9% (87)
X 23.1% (28)
Визела 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пиа
Ничья
Визела
3.05
3.28
3.25
Все Коэффициенты
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
3
Нунеш
Жоау
42
Соарес
Лукас
27
Тайра
Альфонсу
17
Ромариу
5
Leonardo
Lelo
14
Кунимото
Такахиро
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
7
Годвин
Савиур
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
5
Оливейра
Андерсон
4
Фернандеш
Иванилду
24
Нейва
Кристиан
19
Мендес
Алексис
8
Гуззу
Рафаэл
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
11
Шмидт
Александер
79
Морейра
Нуну
Каса Пиа
3-4-3
Визела
4-3-3

История личных встреч

Каса Пиа
Визела

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПВЛ
3:1
ПВЛ
1:1
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 2 0.25
Годвин Савиур 2 0.25
Кунимото Такахиро 1 0.13
Leonardo Lelo 1 (1) 0.13
Мартинс Рафаэл VI 1 0.13
Нето Анжело 1 0.13
Leonardo Bolgado 1 0.13
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Соарес Лукас 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Андерсон 2 0.25
Бондосо Кико 1 0.13
Зохи Кевин 1 0.13
Осмаич Милутин 1 0.13
Морейра Нуну 1 0.13
Гуззу Рафаэл 0 0
Силва Томаш 0 0

Карточки

Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золотич Нермин 2 1
Фернандеш Вашку 3 0
Тайра Альфонсу 3 0
Нето Анжело 3 0
Батишта Рикарду 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Нунеш Жоау 1 0
Годвин Савиур 1 0
Кунимото Такахиро 1 0
Этеки Ян 1 0
Ромариу 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0
Leonardo Bolgado 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 4 0
Нейва Кристиан 4 0
Силва Томаш 2 1
Оливейра Андерсон 3 0
Клаудемир де Соуза 2 0
Diego Rosa 2 0
Бунтиц Фабиян 2 0
Исаак Карлос 2 0
Морейра Нуну 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Рашид Осама 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Фернандеш Иванилду 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Зохи Кевин 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Мендес Алексис 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Бондосо Кико 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пиа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0
Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0 Академика - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Фейренсе 1:1 Шавиш - Каса Пиа 4:1 Каса Пиа - Мафра 3:1
Визела
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1
Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренсе 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1 Порту - Визела 4:2 Визела - Арока 2:1 Белененсеш - Визела 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Порту 9 7 1 1 22 - 6 22
3. Брага 8 6 1 1 24 - 9 19
4. Каса Пиа 0:0 9 5 3 1 9 - 4 18
5. Боавишта 9 5 1 3 9 - 13 16
6. Спортинг Л 9 5 1 3 18 - 12 16
7. Эшторил 9 4 3 2 11 - 7 15
8. Портимоненсе 9 5 0 4 8 - 9 15
9. Витория Гимарайнш 9 4 2 3 7 - 6 14
10. Визела 0:0 9 2 3 4 6 - 9 9
11. Риу Аве 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Шавиш 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Арока 8 2 3 3 7 - 16 9
14. Жил Висенте 9 2 3 4 8 - 12 9
15. Фамаликан 8 2 1 5 5 - 8 7
16. Санта-Клара 9 1 2 6 6 - 11 5
17. Пасуш де Феррейра 9 0 2 7 6 - 17 2
18. Маритиму 9 0 1 8 6 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 18 - 5 15
2. Порту 4 4 0 0 15 - 2 12
3. Брага 4 3 1 0 11 - 3 10
4. Боавишта 5 3 1 1 6 - 6 10
5. Спортинг Л 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
7. Каса Пиа 0:0 5 2 2 1 3 - 1 8
8. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Фамаликан 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Эшторил 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Санта-Клара 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Визела 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Арока 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Маритиму 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Каса Пиа 0:0 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Порту 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Брага 4 3 0 1 13 - 6 9
6. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 9 7
8. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Шавиш 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Арока 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Визела 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Жил Висенте 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
15. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 6 1
16. Фамаликан 4 0 1 3 0 - 4 1
17. Маритиму 5 0 1 4 3 - 18 1
18. Санта-Клара 4 0 0 4 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 6 (1)
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Брага Банза Симон 5 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Брага Сильва Фабиано 5
Эшторил Говейя Тьягу 5
Портимоненсе Энрике Педро VI 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 121
Каса Пиа 71.9% (87)
X 23.1% (28)
Визела 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пиа
Ничья
Визела
3.05
3.28
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Каса Пиа 0:0 Визела онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пиа 0:0 Визела

Исход игры
Каса Пиа
71.9% (87)
Ничья
23.1% (28)
Визела
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
17.24% (20)
Меньше
82.76% (96)
Обе команды забьют
Да
37.07% (43)
Нет
62.93% (73)
Популярный счёт
1:0 Каса Пиа
48.8% (59)
1:1 Ничья
19% (23)
2:1 Каса Пиа
14.9% (18)
2:0 Каса Пиа
5.8% (7)
0:1 Визела
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Визела
1.7% (2)
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