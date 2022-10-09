Тур: 9. Стадион: Estadio Pina Manique.
0'
17' Желтая карточкаТайра Альфонсу
23' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
39' Желтая карточкаКунимото Такахиро
0:1
67' ГолГуззу Рафаэл
79' Желтая карточкаНунеш Жоау
90'+5
Ход матча
17'
23'
67'
0:1
79'
42
Соарес
Лукас
17
Ромариу
82
Силва
Томаш
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Filipe Martins
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
-
79 Морейра НунуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
История личных встреч
Каса Пиа
Визела
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0.22
|Годвин Савиур
|2
|0.22
|Кунимото Такахиро
|1
|0.11
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.11
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0.11
|Нето Анжело
|1
|0.11
|Leonardo Bolgado
|1
|0.11
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Андерсон
|2
|0.22
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.11
|Бондосо Кико
|1
|0.11
|Морейра Нуну
|1
|0.11
|Зохи Кевин
|1
|0.11
|Осмаич Милутин
|1
|0.11
|Силва Томаш
|0
|0
Карточки
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|4
|0
|Золотич Нермин
|2
|1
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Батишта Рикарду
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Кунимото Такахиро
|2
|0
|Годвин Савиур
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Ромариу
|1
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0
|Leonardo Bolgado
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|5
|0
|Нейва Кристиан
|4
|0
|Силва Томаш
|2
|1
|Оливейра Андерсон
|3
|0
|Клаудемир де Соуза
|2
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Бунтиц Фабиян
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Морейра Нуну
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Рашид Осама
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
4
44%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пиа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0
Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0 Академика - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Фейренсе 1:1 Шавиш - Каса Пиа 4:1 Каса Пиа - Мафра 3:1
Визела
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Визела - Портимоненсе 1:0 Брага - Визела 2:0 Визела - Эшторил 0:1 Бенфика - Визела 2:1
Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренсе 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1 Порту - Визела 4:2 Визела - Арока 2:1 Белененсеш - Визела 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Порту
|9
|7
|1
|1
|22 - 6
|22
|3.
|Брага
|0:1
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|4.
|Каса Пиа
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|5.
|Боавишта
|9
|5
|1
|3
|9 - 13
|16
|6.
|Спортинг Л
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|7.
|Эшторил
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|Портимоненсе
|9
|5
|0
|4
|8 - 9
|15
|9.
|Витория Гимарайнш
|9
|4
|2
|3
|7 - 6
|14
|10.
|Шавиш
|1:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Визела
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|Риу Аве
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|13.
|Арока
|8
|2
|3
|3
|7 - 16
|9
|14.
|Жил Висенте
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Фамаликан
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|16.
|Санта-Клара
|9
|1
|2
|6
|6 - 11
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|18.
|Маритиму
|9
|0
|1
|8
|6 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|3.
|Брага
|0:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|Боавишта
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Фамаликан
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Шавиш
|1:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Каса Пиа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Порту
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Шавиш
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|Брага
|0:1
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Визела
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|11.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Арока
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|15.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|3 - 18
|1
|18.
|Санта-Клара
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Брага
|Сильва Фабиано
|5
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|5
|Эшторил
|Говейя Тьягу
|5
Прогнозы на матч Каса Пиа 0:1 Визела
Исход игры
Каса Пиа
71.9% (87)
Ничья
23.1% (28)
Визела
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
17.24% (20)
Меньше
82.76% (96)
Обе команды забьют
Да
37.07% (43)
Нет
62.93% (73)
Популярный счёт
1:0 Каса Пиа
48.8% (59)
1:1 Ничья
19% (23)
2:1 Каса Пиа
14.9% (18)
2:0 Каса Пиа
5.8% (7)
0:1 Визела
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Визела
1.7% (2)
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