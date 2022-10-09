  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Эвертон
1:1
Первый тайм: 44'
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
5' Гол
Айуоби Алекс
1:1
15' Гол
Антони

Ход матча

5'
Айуоби Алекс
1:0
15'
1:1
Антони
(Марсьяль Антони)
29'
 
Роналду Криштиану
Марсьяль Антони

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 140
Эвертон 12.9% (18)
X 19.3% (27)
Манчестер Юнайтед 67.9% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.41
3.71
3.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
17
Айуоби
Алекс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
10
Гордон
Энтони
20
Мопе
Нил
11
Грэй
Демарай
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Эвертон
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Манчестер Юнайтед

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

23.5%
29.4%
47.1%
8 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:3
КЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.22
Айуоби Алекс 1 0.11
Коди Конор 1 0.11
Мопе Нил 1 0.11
Грэй Демарай 1 0.11
Макнил Дуайт 1 0.11
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.38
Антони 3 0.38
Марсьяль Антони 2 (1) 0.25
Санчо Джедон 2 0.25
Фернандеш Бруну 1 0.13
Эриксен Кристиан 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 4 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Онана Амаду 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Коди Конор 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 4 0
Далот Диогу 4 0
Фернандеш Бруну 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
50%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1
Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
6. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
7. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 15 13
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Эвертон 1:1 Заявка 9 2 5 2 8 - 8 11
10. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
11. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
12. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
13. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
10. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
14. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
15. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Эвертон 1:1 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
4. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 11 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
17. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Фулхэм Рид Харрисон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Владение мячом: "Эвертон": 30%, "Манчестер Юнайтед": 70%. С таким владением хозяева могут рассчитывать только на быстрые контра-выходы, но пока давненько ничего подобного не видели.
  • 39'
    Гости организовали атаку по правому флангу поля и последовала передача в штрафную, где Джеймс Тарковски переиграл на втором этаже Криштиану Роналду.
  • 38'
    Диогу Далот не совсем уверенно сыграл на своей половине поля, отдав неточную передачу, которой соперник может немедленно воспользоваться.
  • Офсайд
    37'
    Криштиану Роналду оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам. Офсайд!
  • 36'
    "Манчестер Юнайтед" много контролирует мяч. но без продвижения к чужой штрафной, команда не торопиться и ищет свой шанс на пути к воротам.
  • 35'
    Лисандро Мартинес выполнил навес на правом фланге поля в чужую штрафную, но защита надёжно отбилась и разрядила обстановку у своих ворот.
  • 34'
    Владение мячом: "Эвертон": 29%, "Манчестер Юнайтед": 71%, Гости по-прежнему владеют большой инициативой в контроле мяча, но пока создать что-то конструктивное у ворот соперника не удаётся.
  • 33'
    Криштиану Роналду хорошо играет на линии обороны, блокируя передачу соперника с фланга поля. Мяч так и не достался адресату, а гости организовывают собственную атаку.
  • Фол, нарушение
    32'
    Люк Шоу нарушает правила против Ивоби в момент борьбы за нейтральный мяч на втором этаже. Арбитр фиксирует фол за игру локтем.
  • Офсайд
    31'
    Криштиану Роналду очень резво вошёл в игру, но в предыдущем эпизоде забежал за спины защитникам и в момент передачи оказался в положении "вне игры".
  • Замена
    30'
    Антони лежит на газоне и показывает что игру он продолжить не сможет, очень быстро тренер подготовил замену и на поле вышел Криштиану Роналду.
  • Фол, нарушение
    29'
    Диогу Далот грубо сыграл в отборе мяча против Демарай Грэй за что и был наказан, устным предупреждением от главного судьи.
  • Фол, нарушение
    28'
    Маркус Рэшфорд нарушает правила против Шеймус Коулман. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника в спину и назначает штрафной удар.
  • 27'
    Владение мячом: "Эвертон": 26%, "Манчестер Юнайтед": 74%. Хозяева пока не знают за счёт чего начать владеть инициативой, всё проходит под диктовку гостевой команды, однако они мало что создают у ворот соперника.
  • 26'
    Энтони нарушает правила в атаке против Люк Шоу. Главный судья зафиксировал фол в пользу гостевой команды на правом фланге поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Каземиро ошибается уже не в первый раз с передачей на своей половине поля и после этой ошибки может получится опасный момент у ворот соперника.
    • Фол, нарушение
      24'
      Каземиро перестарался с отбором мяча против Амаду Онана. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля.
    • 23'
      Антони удачно подобрал мяч у чужих ворот и выполнил удар в правый угол, но в последний момент защитник накрыл попытку и разрядил обстановку.
    • 22'
      Кристиан Эриксен получил мяч вблизи чужой штрафной и выполнил удар издали в левый угол ворот, но Джордан Пикфорд всё контролирует и ловит мяч в руки.
    • 21'
      Идрисса Гейе совершает ошибку на своей половине поля, которая может привести к серьёзным последствиям у ворот.
    • 20'
      Владение мячом: "Эвертон": 27%, "Манчестер Юнайтед": 73%. Подавляющее преимущество у "красных дьяволов" на текущий момент. 
    • 19'
      Гости зарабатывают угловой стандарт на левой стороне поля. Мяч отправился  низом в штрафную площадь, где никто из партнёров не смог замкнуть передачу.
    • 18'
      Ещё раз нам показали повтор с момента гола Антони и можно заметить, что именно Бруну Фернандеш отдал блистательную передачу, которая стала ключевой.
    • 17'
      Алекс Ивоби хорошо сыграл у линии своей штрафной, разрядив обстановку выполнил надёжный и своевременный перехват.
    • 16'
      Гости хорошо прижали соперника к чужим воротам и сейчас на данный момент статистика процента по владению мячом только возрастает.
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1 Антони!
      Антони отлично открылся под передачу, который отдал его партнёр в разрез и в чужой штрафной, разобрался с голкипером, отправив мяч в левый нижний угол!
    • 14'
      Владение мячом: "Эвертон": 34%, "Манчестер Юнайтед": 66%. Гости очень много владеют преимуществом по данному показателю, но всё никак не могут создать остроту у ворот соперника.
    • 13'
      Миколенко на линии обороны отлично сыграл, разрядив обстановку в момент передачи соперника с фланга поля. 
    • 12'
      Пикфорд отлично сыграл на выходе и поймал мяч в руки после неточной передачи соперника из глубины поля.
    • 11'
      Тарковски отлично занял позицию и заблокировал удар соперника с линии штрафной площади, ситуация разряжена вратарь может быть доволен действием защитника.
    • 10'
      Гостевая команда активно идёт в наступление, чтобы отыграть счёт в матче, но передача на Диогу Далота получилось неплохой, а вот удар его был заблокирован.
    • 9'
      Бруну Фернандеш выполнил навес в штрафную площадь из глубины поля, где Диогу Далот выиграл борьбу на втором этаже, но ударить по воротам ему не дали.
    • 8'
      Конор Коуди разряжает обстановку у своих ворот и в надёжном подкате забирает мяч у соперника для своей команды.
    • Описание гола
      7'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Алекс Ивоби!
      Каземиро совершил ошибку с передачей на своей половине поля после чего образовалась атака соперника и Алекс Ивоби протащив мяч к линии штрафной выполнил удар по воротам. Мяч попадает в сетку рядом с правой штангой! Счёт открыт 1:0!
    • 6'
      На первых минутах достаточно хорошо играет оборона у команд, игроки всё видят и своевременно перекрывают все зоны.
    • 5'
      Идрисса Гейе занял подходящую позицию для своевременного подката у своей штрафной, мячом завладели хозяева выстраиваясь в позиционную атаку.
    • Фол, нарушение
      4'
       Амаду Онана нарушает правила против Каземиро. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центральной части поля.
    • 3'
      Дождливая погода сегодня в городе Ливерпуль, надеемся что этот фактор не сильно помешает командам показать отличный матч!
    • 2'
      Хозяева играют в синих футболках, а гостям выдан традиционно красный цвет формы. Мяч с центра поля разыграли футболисты "Манчестера Юнайтед". С диагональных передач начали игру гости.
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный судья даёт стартовый свисток! Мы начинаем наблюдать за матчем между командами: "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед".
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Эвертон
    12.9% (18)
    Ничья
    19.3% (27)
    Манчестер Юнайтед
    67.9% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.95% (79)
    Меньше
    33.05% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (96)
    Нет
    18.64% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    39.3% (55)
    1:1 Ничья
    12.9% (18)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.6% (12)
    2:1 Эвертон
    6.4% (9)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    3.6% (5)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    1:0 Эвертон
    2.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     