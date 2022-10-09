Владение мячом: "Эвертон": 29%, "Манчестер Юнайтед": 71%, Гости по-прежнему владеют большой инициативой в контроле мяча, но пока создать что-то конструктивное у ворот соперника не удаётся.

Лисандро Мартинес выполнил навес на правом фланге поля в чужую штрафную, но защита надёжно отбилась и разрядила обстановку у своих ворот.

"Манчестер Юнайтед" много контролирует мяч. но без продвижения к чужой штрафной, команда не торопиться и ищет свой шанс на пути к воротам.

Криштиану Роналду оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам. Офсайд!

Диогу Далот не совсем уверенно сыграл на своей половине поля, отдав неточную передачу, которой соперник может немедленно воспользоваться.

Гости организовали атаку по правому флангу поля и последовала передача в штрафную, где Джеймс Тарковски переиграл на втором этаже Криштиану Роналду.

Владение мячом: "Эвертон": 30%, "Манчестер Юнайтед": 70%. С таким владением хозяева могут рассчитывать только на быстрые контра-выходы, но пока давненько ничего подобного не видели.

Энтони нарушает правила в атаке против Люк Шоу. Главный судья зафиксировал фол в пользу гостевой команды на правом фланге поля.

Владение мячом: "Эвертон": 26%, "Манчестер Юнайтед": 74%. Хозяева пока не знают за счёт чего начать владеть инициативой, всё проходит под диктовку гостевой команды, однако они мало что создают у ворот соперника.

Маркус Рэшфорд нарушает правила против Шеймус Коулман. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника в спину и назначает штрафной удар.

Диогу Далот грубо сыграл в отборе мяча против Демарай Грэй за что и был наказан, устным предупреждением от главного судьи.

Антони лежит на газоне и показывает что игру он продолжить не сможет, очень быстро тренер подготовил замену и на поле вышел Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду очень резво вошёл в игру, но в предыдущем эпизоде забежал за спины защитникам и в момент передачи оказался в положении "вне игры".

Люк Шоу нарушает правила против Ивоби в момент борьбы за нейтральный мяч на втором этаже. Арбитр фиксирует фол за игру локтем.

Криштиану Роналду хорошо играет на линии обороны, блокируя передачу соперника с фланга поля. Мяч так и не достался адресату, а гости организовывают собственную атаку.

Гости хорошо прижали соперника к чужим воротам и сейчас на данный момент статистика процента по владению мячом только возрастает.

Алекс Ивоби хорошо сыграл у линии своей штрафной, разрядив обстановку выполнил надёжный и своевременный перехват.

Ещё раз нам показали повтор с момента гола Антони и можно заметить, что именно Бруну Фернандеш отдал блистательную передачу, которая стала ключевой.

Гости зарабатывают угловой стандарт на левой стороне поля. Мяч отправился низом в штрафную площадь, где никто из партнёров не смог замкнуть передачу.

Владение мячом: "Эвертон": 27%, "Манчестер Юнайтед": 73%. Подавляющее преимущество у "красных дьяволов" на текущий момент.

Идрисса Гейе совершает ошибку на своей половине поля, которая может привести к серьёзным последствиям у ворот.

Кристиан Эриксен получил мяч вблизи чужой штрафной и выполнил удар издали в левый угол ворот, но Джордан Пикфорд всё контролирует и ловит мяч в руки.

Антони удачно подобрал мяч у чужих ворот и выполнил удар в правый угол, но в последний момент защитник накрыл попытку и разрядил обстановку.

Каземиро перестарался с отбором мяча против Амаду Онана. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля.

Каземиро ошибается уже не в первый раз с передачей на своей половине поля и после этой ошибки может получится опасный момент у ворот соперника.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1 Антони!

Антони отлично открылся под передачу, который отдал его партнёр в разрез и в чужой штрафной, разобрался с голкипером, отправив мяч в левый нижний угол!

14' Владение мячом: "Эвертон": 34%, "Манчестер Юнайтед": 66%. Гости очень много владеют преимуществом по данному показателю, но всё никак не могут создать остроту у ворот соперника.

13' Миколенко на линии обороны отлично сыграл, разрядив обстановку в момент передачи соперника с фланга поля.

12' Пикфорд отлично сыграл на выходе и поймал мяч в руки после неточной передачи соперника из глубины поля.

11' Тарковски отлично занял позицию и заблокировал удар соперника с линии штрафной площади, ситуация разряжена вратарь может быть доволен действием защитника.

10' Гостевая команда активно идёт в наступление, чтобы отыграть счёт в матче, но передача на Диогу Далота получилось неплохой, а вот удар его был заблокирован.

9' Бруну Фернандеш выполнил навес в штрафную площадь из глубины поля, где Диогу Далот выиграл борьбу на втором этаже, но ударить по воротам ему не дали.

8' Конор Коуди разряжает обстановку у своих ворот и в надёжном подкате забирает мяч у соперника для своей команды.

7' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Алекс Ивоби!

Каземиро совершил ошибку с передачей на своей половине поля после чего образовалась атака соперника и Алекс Ивоби протащив мяч к линии штрафной выполнил удар по воротам. Мяч попадает в сетку рядом с правой штангой! Счёт открыт 1:0!

6' На первых минутах достаточно хорошо играет оборона у команд, игроки всё видят и своевременно перекрывают все зоны.

5' Идрисса Гейе занял подходящую позицию для своевременного подката у своей штрафной, мячом завладели хозяева выстраиваясь в позиционную атаку.

4' Амаду Онана нарушает правила против Каземиро. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центральной части поля.

3' Дождливая погода сегодня в городе Ливерпуль, надеемся что этот фактор не сильно помешает командам показать отличный матч!

2' Хозяева играют в синих футболках, а гостям выдан традиционно красный цвет формы. Мяч с центра поля разыграли футболисты "Манчестера Юнайтед". С диагональных передач начали игру гости.