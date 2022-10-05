Тур: 10. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Кут Дэвид
Позже
История личных встреч
Эвертон
Манчестер Юнайтед
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
23.5%
29.4%
47.1%
8 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|2
|0.25
|Коди Конор
|1
|0.13
|Мопе Нил
|1
|0.13
|Грэй Демарай
|1
|0.13
|Макнил Дуайт
|1
|0.13
|Айуоби Алекс
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.43
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.29
|Антони
|2
|0.29
|Санчо Джедон
|2
|0.29
|Фернандеш Бруну
|1
|0.14
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|4
|0
|Далот Диогу
|4
|0
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
50%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1
Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|29 - 9
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Борнмут
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 19
|9
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 9
|6
|19.
|Лестер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 22
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|20 - 5
|12
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|7 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|15 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|8 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|5 (3)
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|5 (3)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Арсенал
|Жезус Габриэль
|4
Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Эвертон
8.7% (4)
Ничья
6.5% (3)
Манчестер Юнайтед
84.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (33)
Меньше
21.43% (9)
Обе команды забьют
Да
85.71% (36)
Нет
14.29% (6)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
56.5% (26)
0:2 Манчестер Юнайтед
6.5% (3)
1:1 Ничья
6.5% (3)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.3% (2)
2:3 Манчестер Юнайтед
4.3% (2)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.3% (2)
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