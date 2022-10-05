  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Эвертон
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 46
Эвертон 8.7% (4)
X 6.5% (3)
Манчестер Юнайтед 84.8% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.70
3.78
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эвертон
Манчестер Юнайтед

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

23.5%
29.4%
47.1%
8 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:3
КЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.25
Коди Конор 1 0.13
Мопе Нил 1 0.13
Грэй Демарай 1 0.13
Макнил Дуайт 1 0.13
Айуоби Алекс 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.43
Марсьяль Антони 2 (1) 0.29
Антони 2 0.29
Санчо Джедон 2 0.29
Фернандеш Бруну 1 0.14
Эриксен Кристиан 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 4 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Онана Амаду 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Коди Конор 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 4 0
Далот Диогу 4 0
Фернандеш Бруну 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
50%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1
Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Манчестер Сити Заявка 8 6 2 0 29 - 9 20
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. Брайтон Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Челси Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
7. Ньюкасл Заявка 8 2 5 1 12 - 8 11
8. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
9. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
10. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Борнмут Заявка 8 2 3 3 6 - 19 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 8 1 3 4 3 - 9 6
19. Лестер Заявка 8 1 1 6 14 - 22 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 4 0 0 20 - 5 12
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
5. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Борнмут Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
6. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Брентфорд Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
20. Лестер Заявка 4 0 0 4 7 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 15 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 8 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Ливерпуль Фирмино Роберто 5 (3)
Арсенал Жезус Габриэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Арсенал Жезус Габриэль 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Эвертон 8.7% (4)
    X 6.5% (3)
    Манчестер Юнайтед 84.8% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.70
    3.78
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Эвертон
    8.7% (4)
    Ничья
    6.5% (3)
    Манчестер Юнайтед
    84.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (33)
    Меньше
    21.43% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    56.5% (26)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     