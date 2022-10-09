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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Рома
 
Позже
Лечче

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 126
Рома 97.6% (123)
X 2.4% (3)
Лечче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Лечче
4.35
7.40
8.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
59
Залевски
Никола
17
Винья
Матиас
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
22
Дзаньоло
Николо
11
Белотти
Андреа
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
97
Пеццелла
Джузеппе
16
Гонсалес
Джоан
42
Юлманд
Мортен
7
Аскилдсен
Кристоффер
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
Рома
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Рома
Лечче

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
3:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 4 0.5
Абрахам Тэмми 2 0.25
Смоллинг Крис 2 0.25
Кристанте Бриан 1 0.13
Ибаньес Рожер 1 0.13
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 3 (1) 0.38
Сисей Ассан 2 0.25
Коломбо Лоренцо 1 0.13
Гонсалес Джоан 1 0.13
Юлманд Мортен 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 1 1
Смоллинг Крис 2 0
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Блен Алексис 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0
Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3
Лечче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2
Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
12. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Рома - Лечче

Исход игры
Рома
97.6% (123)
Ничья
2.4% (3)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
39.32% (46)
Нет
60.68% (71)
Популярный счёт
2:0 Рома
43.7% (55)
2:1 Рома
25.4% (32)
3:1 Рома
9.5% (12)
1:0 Рома
7.9% (10)
3:0 Рома
3.2% (4)
4:0 Рома
1.6% (2)
4:1 Рома
1.6% (2)
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Рома
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