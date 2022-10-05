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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Alessandro Prontera
Рома
 
Позже
Лечче
Прогнозы 44
Рома 97.7% (43)
X 2.3% (1)
Лечче 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Лечче
5.10
5.25
9.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рома
Лечче

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
3:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 4 0.5
Абрахам Тэмми 2 0.25
Смоллинг Крис 2 0.25
Кристанте Бриан 1 0.13
Ибаньес Рожер 1 0.13
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 3 (1) 0.38
Сисей Ассан 2 0.25
Коломбо Лоренцо 1 0.13
Гонсалес Джоан 1 0.13
Юлманд Мортен 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 1 1
Смоллинг Крис 2 0
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Блен Алексис 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2
Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1
Лечче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2
Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Аталанта Заявка 8 6 2 0 12 - 3 20
3. Удинезе Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
4. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
5. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Ювентус Заявка 8 3 4 1 12 - 5 13
8. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
18. Верона Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
3. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Верона Анри Тома 4
Удинезе Бекао Родриго 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.

    Главный судья: Alessandro Prontera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Рома 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Лечче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Лечче
    5.10
    5.25
    9.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Рома - Лечче

    Исход игры
    Рома
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (15)
    Нет
    64.29% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    45.5% (20)
    2:1 Рома
    22.7% (10)
    3:1 Рома
    11.4% (5)
    3:0 Рома
    6.8% (3)
    1:0 Рома
    6.8% (3)
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    Рома
    Лечче
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