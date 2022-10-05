Тур: 9. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Alessandro Prontera
История личных встреч
Рома
Лечче
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|4
|0.5
|Абрахам Тэмми
|2
|0.25
|Смоллинг Крис
|2
|0.25
|Кристанте Бриан
|1
|0.13
|Ибаньес Рожер
|1
|0.13
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|3 (1)
|0.38
|Сисей Ассан
|2
|0.25
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.13
|Гонсалес Джоан
|1
|0.13
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Смоллинг Крис
|2
|0
|Челик Мехмет
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|3
|0
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Банда Ламек
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2
Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1
Лечче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2
Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Аталанта
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 3
|20
|3.
|Удинезе
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|5.
|Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 5
|13
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|4
|Верона
|Анри Тома
|4
|Удинезе
|Бекао Родриго
|4
Прогнозы на матч Рома - Лечче
Исход игры
Рома
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
35.71% (15)
Нет
64.29% (27)
Популярный счёт
2:0 Рома
45.5% (20)
2:1 Рома
22.7% (10)
3:1 Рома
11.4% (5)
3:0 Рома
6.8% (3)
1:0 Рома
6.8% (3)
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