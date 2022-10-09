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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Второй тайм: 60'
Серкль Брюгге
0'
1:0
3' Гол
Ванзейр Данте
32' Желтая карточка
Марселен Жан
51' Желтая карточка
2:0
56' Гол
Саймон Адингра

Ход матча

3'
Ванзейр Данте
(Саймон Адингра)
1:0
25'
Сайкс Росс
Бёрджесс Кристиан
 
32'
 
Марселен Жан
46'
 
Уэда Аясе
Торрес Луи
51'
 
56'
Саймон Адингра
2:0
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Серкль Брюгге
1.74
5.00
5.00
Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
94
Лапуссен
Лоик
11
Саймон
Адингра
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
10
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
24
Марселен
Жан
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
29
Торрес
Луи
14
Ванхутт
Шарль
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Серкль Брюгге
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:4
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 (2) 0.27
Саймон Адингра 3 0.27
Ванзейр Данте 3 0.27
Бонифасе Виктор 2 0.18
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.18
Ван дер Хейден Сибе 1 0.09
Лапуссен Лоик 1 0.09
Бёрджесс Кристиан 1 0.09
Сайкс Росс 1 0.09
Кандусс Исмаэль 1 0.09
Ниукоп Барт 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 3 (1) 0.27
Денкей Кевин 2 0.18
Уэда Аясе 2 0.18
Деман Оливье 1 0.09
Торрес Луи 1 0.09
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 4 0
Амани Жан 2 1
Ван дер Хейден Сибе 3 0
Линен Сенне 3 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Теума Тедди 2 0
Франсуа Гийом 0 1
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Родригес Хосе 1 0
Морис Антони 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Саймон Адингра 1 0
Зиани Илис 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Марселен Жан 2 0
Декостере Роббе 2 0
Хотич Дино 1 0
Даланн Йеспер 1 0
Уэда Аясе 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
3
23%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
5
26%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
16%
3
30%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
5
29%
29%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 11 7 1 3 19 - 14 22
5. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
6. Стандард 11 6 1 4 16 - 15 19
7. Вестерло 11 6 0 5 20 - 18 18
8. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
9. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
10. Шарлеруа 11 5 0 6 16 - 17 15
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Эйпен 11 3 0 8 9 - 20 9
17. Серкль Брюгге 0:2 11 2 3 6 9 - 20 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 5 4 0 1 8 - 4 12
6. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
13. Серкль Брюгге 0:2 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
7. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
14. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Серкль Брюгге 0:2 6 1 0 5 5 - 15 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Саймон Адингра бьет в цель!
  • Желтая карточка
    51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Louis Torres уходит с поля. Уэда Аясе выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Марселен Жан получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Бёрджесс Кристиан уходит с поля. Сайкс Росс выходит вместо него
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Серкль Брюгге
1.74
5.00
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серкль Брюгге онлайн

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