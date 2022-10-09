Тур: 11. Стадион: Stade Joseph Marien.
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолВанзейр Данте
32' Желтая карточкаМарселен Жан
2:0
56' ГолСаймон Адингра
2:1
74' ГолГбоо Янн
90'+6
Ход матча
3'
1:0
32'
46'
56'
2:0
73'
74'
2:1
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
24
Марселен
Жан
34
Сомерс
Тибо
29
Торрес
Луи
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
85 Дони АрноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|4
|0.36
|Теума Тедди
|3 (2)
|0.27
|Ванзейр Данте
|3
|0.27
|Бонифасе Виктор
|2
|0.18
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.18
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.09
|Лапуссен Лоик
|1
|0.09
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.09
|Сайкс Росс
|1
|0.09
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.09
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.27
|Денкей Кевин
|2
|0.18
|Уэда Аясе
|2
|0.18
|Деман Оливье
|1
|0.09
|Гбоо Янн
|1
|0.09
|Торрес Луи
|1
|0.09
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|4
|0
|Амани Жан
|2
|1
|Ван дер Хейден Сибе
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Франсуа Гийом
|0
|1
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Родригес Хосе
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Марселен Жан
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Забито
13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
23%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
21
11
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
6
29%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
2
15%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|5.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|6.
|Стандард
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Вестерло
|11
|6
|0
|5
|20 - 18
|18
|8.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|9.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|10.
|Шарлеруа
|11
|5
|0
|6
|16 - 17
|15
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Эйпен
|11
|3
|0
|8
|9 - 20
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|11
|1
|2
|8
|9 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3