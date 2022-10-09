  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
3' Гол
Ванзейр Данте
32' Желтая карточка
Марселен Жан
2:0
56' Гол
Саймон Адингра
2:1
74' Гол
Гбоо Янн
90'+6
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
94
Лапуссен
Лоик
11
Саймон
Адингра
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
10
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
24
Марселен
Жан
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
29
Торрес
Луи
14
Ванхутт
Шарль
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Серкль Брюгге
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:4
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 4 0.36
Теума Тедди 3 (2) 0.27
Ванзейр Данте 3 0.27
Бонифасе Виктор 2 0.18
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.18
Ван дер Хейден Сибе 1 0.09
Лапуссен Лоик 1 0.09
Бёрджесс Кристиан 1 0.09
Сайкс Росс 1 0.09
Кандусс Исмаэль 1 0.09
Ниукоп Барт 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 3 (1) 0.27
Денкей Кевин 2 0.18
Уэда Аясе 2 0.18
Деман Оливье 1 0.09
Гбоо Янн 1 0.09
Торрес Луи 1 0.09
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Лопес Леонардо 0 0
Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 4 0
Амани Жан 2 1
Ван дер Хейден Сибе 3 0
Линен Сенне 3 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Теума Тедди 2 0
Франсуа Гийом 0 1
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Родригес Хосе 1 0
Морис Антони 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Саймон Адингра 1 0
Зиани Илис 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Марселен Жан 2 0
Декостере Роббе 2 0
Хотич Дино 1 0
Даланн Йеспер 1 0
Уэда Аясе 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
23%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
6
29%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 19 - 15 22
5. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
6. Стандард 11 6 1 4 16 - 15 19
7. Вестерло 11 6 0 5 20 - 18 18
8. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
9. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
10. Шарлеруа 11 5 0 6 16 - 17 15
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Эйпен 11 3 0 8 9 - 20 9
17. Серкль Брюгге 11 2 3 6 10 - 20 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
6. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
7. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
14. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Саймон Адингра бьет в цель!
  • Желтая карточка
    51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Louis Torres уходит с поля. Уэда Аясе выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Серкль Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     