Тур: 8. Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Дингерт Кристиан
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаСердар Суат
0:1
25' ГолКрамарич Андрей
29' Желтая карточкаГайгер Деннис
29' Желтая карточкаШуньич Иван
1:1
37' ГолЛукебакио Доди
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
22'
25'
0:1
29'
29'
37'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Хоффенхайм
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|3
|0.38
|Рихтер Марко
|2
|0.25
|Сердар Суат
|2
|0.25
|Тусар Люка
|1
|0.13
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Йоветич Стеван
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Зельке Дейви
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|3
|0.38
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.25
|Даббур Мунас
|2
|0.25
|Гайгер Деннис
|1
|0.13
|Сков Роберт
|1
|0.13
|Прёмель Гриша
|1
|0.13
|Кабак Озан
|1
|0.13
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.13
|Кадержабек Павел
|1
|0.13
|Руди Себастьян
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Шуньич Иван
|4
|0
|Сердар Суат
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Кабак Озан
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2
Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0
Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|8.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|2:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|7 - 10
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|12.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Аугсбург
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Аугсбург
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (1)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Майнц
|Бель Штефан
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта 1:1 Хоффенхайм
Исход игры
Герта
20% (24)
Ничья
39.2% (47)
Хоффенхайм
40.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
79.49% (93)
Нет
20.51% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (38)
1:2 Хоффенхайм
27.5% (33)
2:1 Герта
10.8% (13)
0:1 Хоффенхайм
7.5% (9)
2:2 Ничья
5.8% (7)
1:0 Герта
5% (6)
2:0 Герта
3.3% (4)
0:2 Хоффенхайм
2.5% (3)
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