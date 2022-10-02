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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Герта
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
22' Желтая карточка
Сердар Суат
0:1
25' Гол
Крамарич Андрей
29' Желтая карточка
Гайгер Деннис
29' Желтая карточка
Шуньич Иван
1:1
37' Гол
Лукебакио Доди
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Германии...
1:1. Гол Доди Лукебакио (видео)....
0:1. Гол Андрея Крамарича (видео...

Ход матча

22'
Сердар Суат
 
25'
0:1
Крамарич Андрей
(Кабак Озан)
29'
 
Гайгер Деннис
29'
Шуньич Иван
 
37'
Лукебакио Доди
(Эджуке Чидера)
1:1
46'
Рохель Агустин
Уремович Филип
 
61'
 
Рюттер Жоржиньо
Даббур Мунас
63'
 
Штиллер Анджело
Гайгер Деннис
72'
Рихтер Марко
Сердар Суат
 
72'
Зельке Дейви
Канга Вилфрид
 
81'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Баумгартнер Кристоф
81'
 
Акпогума Кевин
Нсоки Стенли
81'
 
Сков Роберт
Анхелиньо Хосе
83'
Боатенг Кевин-Принс
Лукебакио Доди
 
90'
Миттельштедт Максимилиан
Эджуке Чидера
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Герта 20% (24)
X 39.2% (47)
Хоффенхайм 40.8% (49)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
8
Сердар
Суат
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
40
Эджуке
Чидера
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
3
Кадержабек
Павел
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
10
Даббур
Мунас
27
Крамарич
Андрей
Герта
4-3-3
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Герта
Хоффенхайм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
2:3
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 3 0.38
Рихтер Марко 2 0.25
Сердар Суат 2 0.25
Тусар Люка 1 0.13
Эджуке Чидера 0 0
Йоветич Стеван 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 3 0.38
Баумгартнер Кристоф 2 0.25
Даббур Мунас 2 0.25
Гайгер Деннис 1 0.13
Сков Роберт 1 0.13
Прёмель Гриша 1 0.13
Кабак Озан 1 0.13
Рюттер Жоржиньо 1 0.13
Кадержабек Павел 1 0.13
Руди Себастьян 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Шуньич Иван 4 0
Сердар Суат 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Платтенхардт Марвин 1 0
Бутьюс Жан-Поль 1 0
Зельке Дейви 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Пош Штефан 1 1
Кабак Озан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Самассеку Диади 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2
Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0
Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
5. Хоффенхайм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 16 - 13 14
7. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
8. Вердер Заявка 8 3 3 2 18 - 13 12
9. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. Аугсбург 2:0 Заявка 8 4 0 4 7 - 10 12
11. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
12. Майнц Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
13. Вольфсбург Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Шальке 04 0:2 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
17. Байер Л Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Бохум Заявка 8 0 1 7 5 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
12. Шальке 04 0:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
13. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14. Аугсбург 2:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
15. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Аугсбург 2:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 0:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (1)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Майнц Бель Штефан 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Удар от ворот произведет Хоффенхайм
  • 93'
    Герта пытается что-то создать.
  • 93'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Герта 20% (24)
    X 39.2% (47)
    Хоффенхайм 40.8% (49)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Герта 1:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Герта
    20% (24)
    Ничья
    39.2% (47)
    Хоффенхайм
    40.8% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (93)
    Нет
    20.51% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (38)
    1:2 Хоффенхайм
    27.5% (33)
    2:1 Герта
    10.8% (13)
    0:1 Хоффенхайм
    7.5% (9)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    1:0 Герта
    5% (6)
    2:0 Герта
    3.3% (4)
    0:2 Хоффенхайм
    2.5% (3)
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