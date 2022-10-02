Тур: 8. Стадион: Фелтинс-Арена. Главный судья: Шлагер Даниэль
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
21'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
17
Флик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Петков ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Enrico Maassen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Аугсбург
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа
22 матча
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
59.1%
4.5%
8 побед 13 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.38
|Дрекслер Доминик
|1
|0.13
|Теродде Симон
|1
|0.13
|Полтер Себастьян
|1
|0.13
|Саласар Родриго
|1
|0.13
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|2
|0.25
|Бериша Мергим
|1
|0.13
|Йенсен Фредрик
|1
|0.13
|Хан Андре
|1
|0.13
|Иаго Лопес
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|1
|1
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Бериша Мергим
|2
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4
Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2
Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|8.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|2:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|7 - 10
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|12.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Аугсбург
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Аугсбург
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (1)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Майнц
|Бель Штефан
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Аугсбург
Исход игры
Шальке 04
61.8% (76)
Ничья
27.6% (34)
Аугсбург
10.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (55)
Меньше
52.99% (62)
Обе команды забьют
Да
70.09% (82)
Нет
29.91% (35)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
33.3% (41)
1:1 Ничья
22% (27)
1:0 Шальке 04
16.3% (20)
2:0 Шальке 04
7.3% (9)
1:2 Аугсбург
5.7% (7)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:1 Аугсбург
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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