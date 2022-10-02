Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Краусс Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Груэсо Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Аугсбург

85' Удар от ворот произведет Аугсбург

84' Айдин Мехмет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Аугсбург

80' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Оуведжан Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Гумни Роберт из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Аугсбург

74' Гумни Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Саласар Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Рефери не любит споров - именно за это Демирович Эрмедин сейчас получил желтую

72' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Хорошую попытку сделал Теродде Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Полтер Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч возобновлен

68' Нидерлехнер Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Гикевич Рафал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

67' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Бауэр Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Г О О О О Л - Краусс Том забивает с правой ноги!

63' Дрекслер Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Бериша Мергим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Бериша Мергим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Бериша Мергим пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

61' Демирович Эрмедин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Аугсбург

60' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

58' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Бериша Мергим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Демирович Эрмедин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Саласар Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Краусс Том пробует нанести удар издали, но Рафал Гикевич держит все под контролем

55' Нидерлехнер Флориан пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

53' Бериша Мергим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Матч возобновлен

50' Ван дер Берг Сепп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля