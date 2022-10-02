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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Шальке 04
2:3
Конец матча
Аугсбург
0'
0:1
9' Гол
Демирович Эрмедин
0:2
21' Гол
Демирович Эрмедин
30' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
1:2
33' Гол
Теродде Симон
34' Желтая карточка
Теродде Симон
34' Желтая карточка
Бериша Мергим
34' Желтая карточка
Бюльтер Мариус
2:2
63' Гол
Краусс Том
68' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
71' Вторая желтая карточка
Бериша Мергим
73' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
74' Желтая карточка
Гумни Роберт
2:3
77' Гол
Хан Андре
90'+8
Голы (видео). Чемпионат Германии...
2:3. Гол Андре Хана (видео). Чем...
2:2. Гол Тома Краусса (видео). Ч...
1:2. Гол Симона Теродде (видео)....
0:2. Гол Эрмедина Демировича (ви...
0:1. Гол Эрмедина Демировича (ви...

Ход матча

9'
0:1
Демирович Эрмедин
21'
0:2
Демирович Эрмедин
(Бериша Мергим)
30'
 
Бауэр Максимилиан
33'
Теродде Симон
(Дрекслер Доминик)
1:2
34'
Теродде Симон
 
34'
 
Бериша Мергим
34'
Бюльтер Мариус
 
46'
Саласар Родриго
Бюльтер Мариус
 
53'
Граймль Лео
Ван дер Берг Сепп
 
63'
Краусс Том
(Дрекслер Доминик)
2:2
66'
Айдин Мехмет
Матричани Хеннинг
 
68'
 
Нидерлехнер Флориан
71'
 
Бериша Мергим
72'
 
Йенсен Фредрик
Нидерлехнер Флориан
73'
 
Демирович Эрмедин
74'
 
Гумни Роберт
77'
2:3
Хан Андре
(Гумни Роберт)
81'
Караман Кенан
Дрекслер Доминик
 
81'
Мор Тобиас
Оуведжан Томас
 
84'
 
Педерсен Мадс
Демирович Эрмедин

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Шальке 04 61.8% (76)
X 27.6% (34)
Аугсбург 10.6% (13)
0
выиграет Шальке 04, со счетом 1:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Шволов
Александер
41
Матричани
Хеннинг
5
Ван
дер
Берг
Сепп
4
Йосида
Майя
2
Оуведжан
Томас
11
Бюльтер
Мариус
6
Краусс
Том
17
Флик
Флориан
24
Дрекслер
Доминик
40
Полтер
Себастьян
9
Теродде
Симон
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
9
Демирович
Эрмедин
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Бериша
Мергим
Шальке 04
4-4-2
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Шальке 04
Аугсбург

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

22 матча

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
59.1%
4.5%
8 побед 13 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
3:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.38
Теродде Симон 2 0.25
Дрекслер Доминик 1 0.13
Полтер Себастьян 1 0.13
Краусс Том 1 0.13
Саласар Родриго 1 0.13
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 4 0.5
Хан Андре 2 0.25
Бериша Мергим 1 0.13
Йенсен Фредрик 1 0.13
Иаго Лопес 0 0
Гумни Роберт 0 0
Удуохаи Феликс 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюльтер Мариус 3 0
Дрекслер Доминик 1 1
Теродде Симон 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Бауэр Максимилиан 4 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Демирович Эрмедин 2 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Гумни Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
75%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
33%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4
Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2
Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
5. Хоффенхайм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 16 - 13 14
7. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
8. Вердер Заявка 8 3 3 2 18 - 13 12
9. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. Аугсбург Заявка 8 4 0 4 8 - 12 12
11. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
12. Майнц Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
13. Вольфсбург Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Шальке 04 Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
17. Байер Л Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Бохум Заявка 8 0 1 7 5 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хоффенхайм Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
12. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
13. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
15. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (1)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Майнц Бель Штефан 4
Весь список
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    Прогнозы 123
    Шальке 04 61.8% (76)
    X 27.6% (34)
    Аугсбург 10.6% (13)
    0
    выиграет Шальке 04, со счетом 1:0
    да
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    Прогнозы на матч Шальке 04 2:3 Аугсбург

    Исход игры
    Шальке 04
    61.8% (76)
    Ничья
    27.6% (34)
    Аугсбург
    10.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (82)
    Нет
    29.91% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Шальке 04
    33.3% (41)
    1:1 Ничья
    22% (27)
    1:0 Шальке 04
    16.3% (20)
    2:0 Шальке 04
    7.3% (9)
    1:2 Аугсбург
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Аугсбург
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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