Тур: 2. Стадион: Пяст.
0'
54' Желтая карточкаКочергин Владислав
57' Желтая карточкаПетрашек Томаш
90' Вторая желтая карточкаПетрашек Томаш
90' Желтая карточкаХэйтли Том
0:1
90' ГолТудор Фран
90' Желтая карточкаДзичек Патрик
90'+11
Ход матча
57'
90'
90'
90'
0:1
90'
22
Моква
Томаш
24
Хэйтли
Том
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Пяст
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|4
|0.36
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.18
|Райнер Константин
|2
|0.18
|Червински Якуб
|1
|0.09
|Феликс Хорхе
|1
|0.09
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|4
|0.36
|Пясецки Фабиан
|4
|0.36
|Иви Лопес
|3 (2)
|0.27
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.18
|Сварнас Стратос
|1
|0.09
|Гутковский Владислав
|1
|0.09
|Тудор Фран
|1
|0.09
|Кочергин Владислав
|1
|0.09
|Сореску Деян
|1
|0.09
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|4
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Дзичек Патрик
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Петрашек Томаш
|1
|1
|Кун Патрик
|2
|0
|Новак Бартош
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
4
31%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1
Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1
Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0
Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|2.
|Погонь Щецин
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|3.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|4.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|5.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|7.
|Ягеллония
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|8.
|Сталь Мелец
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|9.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|10.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Варта Познань
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|13.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|15.
|Пяст
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|16.
|Корона Кельце
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|17.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Ягеллония
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|6.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|8.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|12.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|7 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5