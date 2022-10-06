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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Пяст
0:1
Конец матча
Ракув
0'
54' Желтая карточка
Кочергин Владислав
57' Желтая карточка
Петрашек Томаш
90' Вторая желтая карточка
Петрашек Томаш
90' Желтая карточка
Хэйтли Том
0:1
90' Гол
Тудор Фран
90' Желтая карточка
Дзичек Патрик
90'+11
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
20
Томашевич
Гжегож
7
Феликс
Хорхе
16
Дзичек
Патрик
11
Саппинен
Рауно
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
2
Петрашек
Томаш
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
23
Кун
Патрик
30
Кочергин
Владислав
66
Папаниколау
Яннис
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
99
Пясецки
Фабиан
Пяст
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Пяст
Ракув

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 4 0.36
Кадзиор Дамиан 2 0.18
Райнер Константин 2 0.18
Червински Якуб 1 0.09
Феликс Хорхе 1 0.09
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 4 0.36
Пясецки Фабиан 4 0.36
Иви Лопес 3 (2) 0.27
Вдовяк Матеуш 2 0.18
Сварнас Стратос 1 0.09
Гутковский Владислав 1 0.09
Тудор Фран 1 0.09
Кочергин Владислав 1 0.09
Сореску Деян 1 0.09
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 4 0
Райнер Константин 4 0
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Хэйтли Том 2 0
Червински Якуб 2 0
Дзичек Патрик 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Тудор Фран 3 0
Петрашек Томаш 1 1
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Берггрен Густав 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Сореску Деян 1 0
Папаниколау Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
4
31%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1
Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1
Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0
Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 7 2 2 19 - 9 23
2. Погонь Щецин 11 6 3 2 18 - 12 21
3. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
4. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
5. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
7. Ягеллония 11 4 4 3 19 - 13 16
8. Сталь Мелец 11 5 1 5 14 - 17 16
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
11. Варта Познань 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
14. Шлёнск 11 3 4 4 9 - 15 13
15. Пяст 11 3 2 6 11 - 13 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Ягеллония 6 4 0 2 13 - 6 12
6. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
7. Шлёнск 6 2 2 2 6 - 9 8
8. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
12. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 7 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Пяст 0:1 Ракув онлайн

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