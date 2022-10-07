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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Кортус Бенжмани
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 3'
Вердер
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 128
Хоффенхайм 74.2% (95)
X 18.8% (24)
Вердер 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Вердер
3.55
4.10
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
27
Крамарич
Андрей
14
Баумгартнер
Кристоф
10
Даббур
Мунас
1
Павленка
Иржи
4
Штарк
Никлас
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
3
Юнг
Антони
20
Шмид
Романо
36
Гросс
Кристиан
28
Груев
Илия
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Хоффенхайм
3-4-1-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Вердер

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

28 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:0
Б
1:0
Б
3:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:4
Б
2:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
К
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
5:4

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 3 0.38
Баумгартнер Кристоф 2 0.25
Даббур Мунас 2 0.25
Гайгер Деннис 1 0.13
Сков Роберт 1 0.13
Прёмель Гриша 1 0.13
Кабак Озан 1 0.13
Рюттер Жоржиньо 1 0.13
Кадержабек Павел 1 0.13
Руди Себастьян 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 7 (2) 0.88
Биттенкорт Леонардо 2 0.25
Бёрк Оливер 2 0.25
Вайзер Митчелл 1 0.13
Дукш Марвин 1 0.13
Юнг Антони 1 0.13
Велькович Милош 1 0.13
Шмидт Никлас 1 0.13
Бьюкенен Ли 1 0.13
Стаге Йенс 0 0
Шмид Романо 0 0
Пипер Амос 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Пош Штефан 1 1
Кабак Озан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Самассеку Диади 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 5 0
Вайзер Митчелл 3 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Фридль Марко 1 0
Шмид Романо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
6
75%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
5
56%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
15%
5
29%
29%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
8
47%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0
Вердер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2
Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 23 - 6 15
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
5. Боруссия Д Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 16 - 13 14
7. Вердер 0:0 Заявка 9 3 4 2 18 - 13 13
8. Кёльн Заявка 8 3 4 1 14 - 10 13
9. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. Аугсбург Заявка 8 4 0 4 8 - 12 12
11. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
12. Майнц Заявка 8 3 2 3 8 - 12 11
13. Вольфсбург Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Шальке 04 Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
17. Байер Л Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Бохум Заявка 8 0 1 7 5 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Вердер 0:0 Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
12. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
13. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
15. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Вердер 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (1)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 8
Бавария Мусиала Джамал 5 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Майнц Бель Штефан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 3'
    Сков Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Баумгартнер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 3'
    Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 2'
    Сков Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Хоффенхайм пытается что-то создать.
  • Офсайд
    2'
    Шмид Романо из команды Вердер в офсайде
  • 2'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Матч возобновлен
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    1'
    Нсоки Стенли наказан за толчок Фуллкруг Никлас
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Хоффенхайм начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы 128
    Хоффенхайм 74.2% (95)
    X 18.8% (24)
    Вердер 7% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Вердер
    3.55
    4.10
    3.95
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Вердер

    Исход игры
    Хоффенхайм
    74.2% (95)
    Ничья
    18.8% (24)
    Вердер
    7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (91)
    Меньше
    23.53% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    87.39% (104)
    Нет
    12.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    53.9% (69)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    1:0 Хоффенхайм
    8.6% (11)
    2:2 Ничья
    6.3% (8)
    1:2 Вердер
    3.9% (5)
    3:2 Хоффенхайм
    3.9% (5)
    2:0 Хоффенхайм
    3.1% (4)
    3:1 Хоффенхайм
    1.6% (2)
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