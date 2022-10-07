Тур: 9. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Кортус Бенжмани
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
28
Груев
Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Вердер
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
28 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|3
|0.38
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.25
|Даббур Мунас
|2
|0.25
|Гайгер Деннис
|1
|0.13
|Сков Роберт
|1
|0.13
|Прёмель Гриша
|1
|0.13
|Кабак Озан
|1
|0.13
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.13
|Кадержабек Павел
|1
|0.13
|Руди Себастьян
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|7 (2)
|0.88
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.25
|Бёрк Оливер
|2
|0.25
|Вайзер Митчелл
|1
|0.13
|Дукш Марвин
|1
|0.13
|Юнг Антони
|1
|0.13
|Велькович Милош
|1
|0.13
|Шмидт Никлас
|1
|0.13
|Бьюкенен Ли
|1
|0.13
|Стаге Йенс
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Кабак Озан
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Фридль Марко
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
6
75%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
5
56%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
15%
5
29%
29%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
8
47%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0
Вердер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2
Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|23 - 6
|15
|4.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|7.
|Вердер
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 13
|13
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 12
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Вердер
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (1)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|8
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (3)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|4 (2)
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Майнц
|Бель Штефан
|4
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Вердер
Исход игры
Хоффенхайм
74.2% (95)
Ничья
18.8% (24)
Вердер
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (91)
Меньше
23.53% (28)
Обе команды забьют
Да
87.39% (104)
Нет
12.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
53.9% (69)
1:1 Ничья
10.2% (13)
1:0 Хоффенхайм
8.6% (11)
2:2 Ничья
6.3% (8)
1:2 Вердер
3.9% (5)
3:2 Хоффенхайм
3.9% (5)
2:0 Хоффенхайм
3.1% (4)
3:1 Хоффенхайм
1.6% (2)
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