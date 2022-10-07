Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Вердер

47' Сков Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Вердер

47' Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали

46' Судья подбегает и показывает Фридль Марко из команды Вердер отложенную желтую карточку за фол.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Илия Груев тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

40' Удар от ворот произведет Вердер

39' Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали

38' Велькович Милош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Фридль Марко из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Фуллкруг Никлас пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Команда Хоффенхайм сравняла счет! Игра продолжается!

32' Г О О О О Л - Даббур Мунас забивает с правой ноги!

32' Гайгер Деннис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Удар от ворот произведет Вердер

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Гайгер Деннис получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Гайгер Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Сков Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Команда Вердер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Дукш Марвин забивает с правой ноги!

18' Фуллкруг Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет [team]

12' Гайгер Деннис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Гайгер Деннис получил желтую карточку от судьи

8' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Илия Груев ослабляет давление, выбив мяч.

7' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

7' Илия Груев из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Вердер

6' Баумгартнер Кристоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Сков Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Вердер

3' Сков Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Баумгартнер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Вердер

2' Сков Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хоффенхайм начинает с центра поля