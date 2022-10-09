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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Боруссия М
1:0
Первый тайм: 31'
Кёльн
0'
7' Желтая карточка
Штиндль Ларс
10' Желтая карточка
Кайнц Флориан
1:0
27' Гол
Фридрих Марвин

Ход матча

7'
Штиндль Ларс
 
10'
 
Кайнц Флориан
27'
Фридрих Марвин
(Хофманн Йонас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 126
Боруссия М 81.7% (103)
X 13.5% (17)
Кёльн 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Кёльн
3.45
4.04
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
21
Тиггес
Штеффен
37
Майна
Линтон
Боруссия М
4-2-3-1
Кёльн
4-1-3-2

История личных встреч

Боруссия М
Кёльн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
1:2
Б2
1:1
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 4 0.44
Хофманн Йонас 3 0.33
Бенсебаини Рами 2 0.22
Плеа Алассан 1 (1) 0.11
Эльведи Нико 1 0.11
Штиндль Ларс 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Итакура Ко 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 3 (1) 0.33
Любичич Деян 3 0.33
Майна Линтон 1 0.11
Тилманн Ян 1 0.11
Адамян Саркис 1 0.11
Тиггес Штеффен 1 0.11
Дитц Флориан 1 0.11
Килиан Лука 1 0.11
Хектор Йонас 0 0
Гусенбашич Денис 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Херрманн Патрик 2 0
Итакура Ко 0 1
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 2 1
Хюберс Тимо 3 0
Кайнц Флориан 2 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Дуда Ондрей 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
33%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1
Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3
Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2
Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2. Фрайбург Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия М 1:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
9. Кёльн 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
10. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
11. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
12. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Герта Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
16. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 2 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
13. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
15. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
16. Герта Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
2. Фрайбург Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
4. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Кёльн 0:1 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М 1:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О О Л - Кайнц Флориан из команды Кёльн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янн Зоммер прыгнул не в ту сторону.
  • 31'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Фол, нарушение
    31'
    ПЕНАЛЬТИ - Хофманн Йонас из команды Боруссия М привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кайнц Флориан.
  • 30'
    После проверки VAR судья изменил решение - Кёльн пробьет пенальти!
  • 30'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 29'
    Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 29'
    Любичич Деян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Боруссия М 81.7% (103)
    X 13.5% (17)
    Кёльн 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Кёльн
    3.45
    4.04
    4.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Кёльн

    Исход игры
    Боруссия М
    81.7% (103)
    Ничья
    13.5% (17)
    Кёльн
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.23% (80)
    Меньше
    32.77% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (91)
    Нет
    23.53% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    48.4% (61)
    1:0 Боруссия М
    11.9% (15)
    2:0 Боруссия М
    9.5% (12)
    1:1 Ничья
    8.7% (11)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:1 Боруссия М
    3.2% (4)
    3:2 Боруссия М
    3.2% (4)
    1:2 Кёльн
    3.2% (4)
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    Боруссия М
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