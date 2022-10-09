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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 54042 Главный судья: Яблонски Свен
Боруссия М
5:2
Конец матча
Кёльн
0'
7' Желтая карточка
Штиндль Ларс
11' Желтая карточка
Кайнц Флориан
1:0
27' Гол
Фридрих Марвин
1:1
31' Пенальти
Кайнц Флориан
38' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
45' Вторая желтая карточка
Кайнц Флориан
2:1
45' Пенальти
Бенсебаини Рами
3:1
47' Гол
Штиндль Ларс
63' Желтая карточка
Скири Эйе
4:1
76' Гол
Бенсебаини Рами
4:2
83' Гол
Гусенбашич Денис
5:2
90' Гол
Тюрам Маркус
90'+4

Ход матча

7'
Штиндль Ларс
 
11'
 
Кайнц Флориан
27'
Фридрих Марвин
(Хофманн Йонас)
1:0
31'
1:1
Кайнц Флориан
38'
Бенсебаини Рами
 
40'
 
Шиндлер Кингсли
Любичич Деян
45'
 
Кайнц Флориан
45'
Бенсебаини Рами
2:1
47'
Штиндль Ларс
(Вайгль Юлиан)
3:1
52'
Плеа Алассан
Штиндль Ларс
 
60'
 
Дитц Флориан
Тиггес Штеффен
60'
 
Адамян Саркис
Дуда Ондрей
60'
 
Гусенбашич Денис
Шмиц Бенно
63'
 
Скири Эйе
75'
 
Ут Марк
Майна Линтон
76'
Бенсебаини Рами
(Хофманн Йонас)
4:1
78'
Боргес Санчес Ивандро
Крамер Кристоф
 
83'
Лайнер Штефан
Скалли Джозеф
 
83'
Херрманн Патрик
Хофманн Йонас
 
83'
Нец Лука
Бенсебаини Рами
 
83'
4:2
Гусенбашич Денис
90'
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)
5:2

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Боруссия М 81.7% (103)
X 13.5% (17)
Кёльн 4.8% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
21
Тиггес
Штеффен
37
Майна
Линтон
Боруссия М
4-2-3-1
Кёльн
4-1-3-2

История личных встреч

Боруссия М
Кёльн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
1:2
Б2
1:1
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 4 0.44
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.44
Хофманн Йонас 3 0.33
Штиндль Ларс 1 0.11
Плеа Алассан 1 (1) 0.11
Эльведи Нико 1 0.11
Фридрих Марвин 1 0.11
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 4 (2) 0.44
Любичич Деян 3 0.33
Майна Линтон 1 0.11
Тилманн Ян 1 0.11
Гусенбашич Денис 1 0.11
Адамян Саркис 1 0.11
Тиггес Штеффен 1 0.11
Дитц Флориан 1 0.11
Килиан Лука 1 0.11
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Херрманн Патрик 2 0
Бенсебаини Рами 2 0
Итакура Ко 0 1
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Флориан 2 1
Килиан Лука 2 1
Хюберс Тимо 3 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Дуда Ондрей 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Скири Эйе 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
33%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1
Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3
Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2
Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
2. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
11. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
12. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Герта 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
13. Герта 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
16. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Герта 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Кёльн Кайнц Флориан 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Коне Куадио сделал ключевой пас для гола!
  • 91'
    Плеа Алассан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Тюрам Маркус забивает с правой ноги!
  • 91'
    Плеа Алассан из команды Боруссия М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Боруссия М: 61%, Кёльн: 39%.
  • 91'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Боруссия М начинает контратаку
    • 89'
      Удар от ворот произведет Боруссия М
    • Офсайд
      89'
      Тюрам Маркус из команды Боруссия М в офсайде
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Ут Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Эльведи Нико из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 87'
      Боргес Санчес Ивандро пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем
    • 86'
      Боруссия М начинает контратаку
    • 85'
      Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Боруссия М 81.7% (103)
    X 13.5% (17)
    Кёльн 4.8% (6)
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    Где смотреть матч Боруссия М 5:2 Кёльн онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия М 5:2 Кёльн

    Исход игры
    Боруссия М
    81.7% (103)
    Ничья
    13.5% (17)
    Кёльн
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.23% (80)
    Меньше
    32.77% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (91)
    Нет
    23.53% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    48.4% (61)
    1:0 Боруссия М
    11.9% (15)
    2:0 Боруссия М
    9.5% (12)
    1:1 Ничья
    8.7% (11)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:1 Боруссия М
    3.2% (4)
    3:2 Боруссия М
    3.2% (4)
    1:2 Кёльн
    3.2% (4)
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