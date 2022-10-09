Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Хофманн Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' После проверки VAR судья не изменил решения - Боруссия М пробьет пенальти!

47' Г О О О О О Л - Бенсебаини Рами из команды Боруссия М забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Марвин Швабе прыгнул не в ту сторону.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Любичич Деян получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ох, нехорошо это выглядит. Бенсебаини Рами получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Бенсебаини Рами получил желтую карточку от судьи

37' Любичич Деян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Кёльн

35' Тюрам Маркус не смог попасть в створ ударом издали

35' Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Г О О О О О Л - Кайнц Флориан из команды Кёльн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янн Зоммер прыгнул не в ту сторону.

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' После проверки VAR судья изменил решение - Кёльн пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Любичич Деян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Команда Боруссия М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Крамер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

17' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

14' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бенсебаини Рами пробил со штрафного прямо в стенку

11' Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи

10' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

10' Тиггес Штеффен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Хектор Йонас из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Штиндль Ларс получил желтую карточку от судьи

7' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Любичич Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кёльн начинает с центра поля