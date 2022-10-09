Тур: 9. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 54042 Главный судья: Яблонски Свен
5:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаШтиндль Ларс
11' Желтая карточкаКайнц Флориан
1:0
27' ГолФридрих Марвин
1:1
31' ПенальтиКайнц Флориан
38' Желтая карточкаБенсебаини Рами
45' Вторая желтая карточкаКайнц Флориан
2:1
45' ПенальтиБенсебаини Рами
3:1
47' ГолШтиндль Ларс
63' Желтая карточкаСкири Эйе
4:1
76' ГолБенсебаини Рами
4:2
83' ГолГусенбашич Денис
5:2
90' ГолТюрам Маркус
90'+4
Ход матча
7'
11'
27'
1:0
31'
1:1
38'
45'
45'
2:1
47'
3:1
63'
75'
76'
4:1
83'
4:2
90'
5:2
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
37
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Кёльн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|4
|0.44
|Бенсебаини Рами
|4 (1)
|0.44
|Хофманн Йонас
|3
|0.33
|Штиндль Ларс
|1
|0.11
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.11
|Эльведи Нико
|1
|0.11
|Фридрих Марвин
|1
|0.11
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|4 (2)
|0.44
|Любичич Деян
|3
|0.33
|Майна Линтон
|1
|0.11
|Тилманн Ян
|1
|0.11
|Гусенбашич Денис
|1
|0.11
|Адамян Саркис
|1
|0.11
|Тиггес Штеффен
|1
|0.11
|Дитц Флориан
|1
|0.11
|Килиан Лука
|1
|0.11
|Хектор Йонас
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|3
|0
|Штиндль Ларс
|2
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Килиан Лука
|2
|1
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Шиндлер Кингсли
|2
|0
|Дуда Ондрей
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
33%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1
Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3
Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2
Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|5.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Байер Л
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|16.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (5)
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|6 (4)
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
Прогнозы на матч Боруссия М 5:2 Кёльн
Исход игры
Боруссия М
81.7% (103)
Ничья
13.5% (17)
Кёльн
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
67.23% (80)
Меньше
32.77% (39)
Обе команды забьют
Да
76.47% (91)
Нет
23.53% (28)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
48.4% (61)
1:0 Боруссия М
11.9% (15)
2:0 Боруссия М
9.5% (12)
1:1 Ничья
8.7% (11)
2:2 Ничья
4% (5)
3:1 Боруссия М
3.2% (4)
3:2 Боруссия М
3.2% (4)
1:2 Кёльн
3.2% (4)
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