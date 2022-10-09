Тур: 9. Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Шрёдер Роберт
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Герта
Фрайбург
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|3
|0.38
|Рихтер Марко
|2
|0.25
|Сердар Суат
|2
|0.25
|Тусар Люка
|1
|0.13
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Йоветич Стеван
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Зельке Дейви
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|4
|0.5
|Грифо Винченцо
|3
|0.38
|Гинтер Маттиас
|2
|0.25
|Доан Рицу
|2
|0.25
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.13
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Чон У-Ён
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Шуньич Иван
|4
|0
|Сердар Суат
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|3
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Кайтель Янник
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
5
42%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2
Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3
Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|5.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Байер Л
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|16.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (5)
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|6 (4)
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта 0:0 Фрайбург
Исход игры
Герта
20.5% (25)
Ничья
28.7% (35)
Фрайбург
50.8% (62)
Тотал 2.5
Больше
50.85% (60)
Меньше
49.15% (58)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
33.6% (41)
1:1 Ничья
25.4% (31)
2:1 Герта
11.5% (14)
0:1 Фрайбург
11.5% (14)
1:0 Герта
5.7% (7)
0:2 Фрайбург
2.5% (3)
2:0 Герта
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!