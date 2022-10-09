  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Герта
0:0
Первый тайм: 5'
Фрайбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 122
Герта 20.5% (25)
X 28.7% (35)
Фрайбург 50.8% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Фрайбург
3.36
3.50
3.40
Все Коэффициенты
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
8
Сердар
Суат
14
Лукебакио
Доди
19
Йоветич
Стеван
40
Эджуке
Чидера
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
11
Киере
Даниэль-Кофи
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Герта
4-3-3
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Фрайбург

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
0:4
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 3 0.38
Рихтер Марко 2 0.25
Сердар Суат 2 0.25
Тусар Люка 1 0.13
Эджуке Чидера 0 0
Йоветич Стеван 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 4 0.5
Грифо Винченцо 3 0.38
Гинтер Маттиас 2 0.25
Доан Рицу 2 0.25
Киере Даниэль-Кофи 1 0.13
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Чон У-Ён 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Шуньич Иван 4 0
Сердар Суат 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Платтенхардт Марвин 1 0
Бутьюс Жан-Поль 1 0
Зельке Дейви 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 3 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Кайтель Янник 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
5
42%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2
Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3
Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
2. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
11. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
12. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Герта 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
17. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
13. Герта 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
16. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Герта 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Кёльн Кайнц Флориан 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Герта начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Герта 20.5% (25)
    X 28.7% (35)
    Фрайбург 50.8% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Фрайбург
    3.36
    3.50
    3.40
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Герта 0:0 Фрайбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Герта 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Герта
    20.5% (25)
    Ничья
    28.7% (35)
    Фрайбург
    50.8% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.85% (60)
    Меньше
    49.15% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (90)
    Нет
    23.73% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Фрайбург
    33.6% (41)
    1:1 Ничья
    25.4% (31)
    2:1 Герта
    11.5% (14)
    0:1 Фрайбург
    11.5% (14)
    1:0 Герта
    5.7% (7)
    0:2 Фрайбург
    2.5% (3)
    2:0 Герта
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Герта
    Фрайбург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     