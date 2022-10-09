Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Еккель Пауль нанес удар головой, но Флориан Мюллер спокойно отбил мяч.

43' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Гисельман Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Гисельман Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

37' Антон Вальдемар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Шефер Андраш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Оооо... вот это был удар! Гирасси Серу должен был забить с этой позиции.

34' Тиаго Томас из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Штуттгарт

31' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

27' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

25' Ито Хироки бьет со штрафного в створ, но Фредерик Реннов держит все под контролем

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

20' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Еккель Пауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Шефер Андраш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Штуттгарт

17' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Оооо... вот это был удар! Загаду Дан-Аксель должен был забить с этой позиции.

14' Загаду Дан-Аксель нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

14' Ито Хироки из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тиаго Томас из команды Штуттгарт подал угловой справа.

7' Матч возобновлен

6' Духи Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Сибачо Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру