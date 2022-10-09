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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Штуттгарт
0:0
Второй тайм: 51'
Унион Берлин
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 125
Штуттгарт 22.4% (28)
X 29.6% (37)
Унион Берлин 48% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Унион Берлин
3.18
3.30
3.86
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
23
Загаду
Дан-Аксель
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
14
Мвумпа
Силас
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
10
Томаш
Тьягу
9
Гирасси
Серу
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Духи
Данило
6
Рюэрсон
Юлиан
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
13
Шефер
Андраш
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
Штуттгарт
4-1-4-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Штуттгарт
Унион Берлин

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюрих Крис 2 0.22
Гирасси Серу 2 (1) 0.22
Мавропанос Константинос 1 0.11
Мвумпа Силас 1 0.11
Эндо Ватару 1 0.11
Томаш Тьягу 1 0.11
Ахамада Науиру 1 0.11
Калайджич Саша 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Соса Борна 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.67
Сибачо Жордан 3 0.33
Михель Свен 2 0.22
Хаберер Яник 1 0.11
Кнохе Робин 1 0.11
Торсби Мортен 1 0.11
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Духи Данило 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 4 0
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Пфайффер Лука 0 1
Гирасси Серу 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 2 0
Хедира Рани 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0
Гисельман Нико 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
3
43%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0
Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
11. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
12. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
15. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 0 6 3 9 - 13 6
17. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
13. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
16. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
4. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Герта Уремович Филип 1 3
Весь список
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    Прогнозы 125
    Штуттгарт 22.4% (28)
    X 29.6% (37)
    Унион Берлин 48% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штуттгарт
    Ничья
    Унион Берлин
    3.18
    3.30
    3.86
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    Прогнозы на матч Штуттгарт 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Штуттгарт
    22.4% (28)
    Ничья
    29.6% (37)
    Унион Берлин
    48% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.3% (67)
    Меньше
    43.7% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    34.4% (43)
    1:1 Ничья
    24% (30)
    2:1 Штуттгарт
    14.4% (18)
    0:1 Унион Берлин
    5.6% (7)
    1:0 Штуттгарт
    4% (5)
    2:0 Штуттгарт
    3.2% (4)
    0:2 Унион Берлин
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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    Штуттгарт
    Унион Берлин
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