Тур: 9. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена. Главный судья: Данкерт Бастиан
0:0
Второй тайм: 51'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
10
Томаш
Тьягу
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фюрих КрисЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Штуттгарт
Унион Берлин
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюрих Крис
|2
|0.22
|Гирасси Серу
|2 (1)
|0.22
|Мавропанос Константинос
|1
|0.11
|Мвумпа Силас
|1
|0.11
|Эндо Ватару
|1
|0.11
|Томаш Тьягу
|1
|0.11
|Ахамада Науиру
|1
|0.11
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Соса Борна
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|6
|0.67
|Сибачо Жордан
|3
|0.33
|Михель Свен
|2
|0.22
|Хаберер Яник
|1
|0.11
|Кнохе Робин
|1
|0.11
|Торсби Мортен
|1
|0.11
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|4
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Ито Хироки
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Пфайффер Лука
|0
|1
|Гирасси Серу
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|2
|0
|Хедира Рани
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
31%
3
43%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0
Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|5.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|15.
|Байер Л
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 13
|6
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|16.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|4.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|5 (2)
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 3
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Штуттгарт
22.4% (28)
Ничья
29.6% (37)
Унион Берлин
48% (60)
Тотал 2.5
Больше
56.3% (67)
Меньше
43.7% (52)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
34.4% (43)
1:1 Ничья
24% (30)
2:1 Штуттгарт
14.4% (18)
0:1 Унион Берлин
5.6% (7)
1:0 Штуттгарт
4% (5)
2:0 Штуттгарт
3.2% (4)
0:2 Унион Берлин
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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