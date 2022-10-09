Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Науиру Ахамада нанес удар, но тот был заблокирован.

Тиаго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Удар от ворот произведет Штуттгарт

46' Гисельман Нико нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

46' Еккель Пауль нанес удар головой, но Флориан Мюллер спокойно отбил мяч.

43' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Гисельман Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Гисельман Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

37' Антон Вальдемар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Шефер Андраш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Оооо... вот это был удар! Гирасси Серу должен был забить с этой позиции.

34' Тиаго Томас из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Штуттгарт

31' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

27' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

25' Ито Хироки бьет со штрафного в створ, но Фредерик Реннов держит все под контролем

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

20' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Еккель Пауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Шефер Андраш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Штуттгарт

17' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Оооо... вот это был удар! Загаду Дан-Аксель должен был забить с этой позиции.

14' Загаду Дан-Аксель нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

14' Ито Хироки из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тиаго Томас из команды Штуттгарт подал угловой справа.

7' Матч возобновлен

6' Духи Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Сибачо Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру