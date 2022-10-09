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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Штуттгарт
0:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
58' Желтая карточка
Каразор Атакан
66' Желтая карточка
Гисельман Нико
0:1
76' Гол
Еккель Пауль
78' Желтая карточка
Гирасси Серу
78' Желтая карточка
Хедира Рани
83' Вторая желтая карточка
Гирасси Серу
90' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
90'+5
0:1. Гол Пауля Йеккеля (видео). ...

Ход матча

58'
Каразор Атакан
 
65'
 
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
65'
 
Торсби Мортен
Шефер Андраш
66'
 
Гисельман Нико
67'
Соса Борна
Загаду Дан-Аксель
 
68'
Фюрих Крис
Мвумпа Силас
 
71'
Штенцель Паскаль
Ито Хироки
 
73'
 
Левелинг Джейми
Бекер Шеральдо
76'
0:1
Еккель Пауль
(Гисельман Нико)
78'
Гирасси Серу
 
78'
 
Хедира Рани
81'
Пфайффер Лука
Каразор Атакан
 
83'
Гирасси Серу
 
83'
 
Пантович Милош
Харагути Генки
83'
 
Зегуйн Пауль
Хедира Рани
90'
 
Зегуйн Пауль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Штуттгарт 22.4% (28)
X 29.6% (37)
Унион Берлин 48% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
23
Загаду
Дан-Аксель
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
14
Мвумпа
Силас
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
10
Томаш
Тьягу
9
Гирасси
Серу
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Духи
Данило
6
Рюэрсон
Юлиан
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
13
Шефер
Андраш
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
Штуттгарт
4-1-4-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Штуттгарт
Унион Берлин

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюрих Крис 2 0.22
Гирасси Серу 2 (1) 0.22
Мавропанос Константинос 1 0.11
Мвумпа Силас 1 0.11
Эндо Ватару 1 0.11
Томаш Тьягу 1 0.11
Ахамада Науиру 1 0.11
Калайджич Саша 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Соса Борна 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.67
Сибачо Жордан 3 0.33
Михель Свен 2 0.22
Хаберер Яник 1 0.11
Кнохе Робин 1 0.11
Торсби Мортен 1 0.11
Еккель Пауль 1 0.11
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Духи Данило 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Пфайффер Лука 0 1
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
43%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
5
33%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
29%
3
43%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2
Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0
Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
5. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
6. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
11. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
12. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
15. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Шальке 04 Заявка 9 1 3 5 10 - 21 6
17. Штуттгарт Заявка 9 0 5 4 9 - 14 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Шальке 04 Заявка 4 1 1 2 8 - 12 4
13. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
16. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
8. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Штуттгарт 22.4% (28)
    X 29.6% (37)
    Унион Берлин 48% (60)
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    Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Унион Берлин

    Исход игры
    Штуттгарт
    22.4% (28)
    Ничья
    29.6% (37)
    Унион Берлин
    48% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.3% (67)
    Меньше
    43.7% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    34.4% (43)
    1:1 Ничья
    24% (30)
    2:1 Штуттгарт
    14.4% (18)
    0:1 Унион Берлин
    5.6% (7)
    1:0 Штуттгарт
    4% (5)
    2:0 Штуттгарт
    3.2% (4)
    0:2 Унион Берлин
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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