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США: МЛС
2022


Стадион:
Остин
0:0
Первый тайм: 26'
Реал Солт-Лейк
0'
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Реал Солт-Лейк
1.85
4.18
5.17
Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
77
Ригони
Эмилиано
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
4
Каппелхоф
Йохан
2
Броди
Эндрю
36
Овьедо
Брайан
88
Охеда
Брайан
12
Колдуэлл
Скотт
26
Diego
Luna
14
Рубин
Рубио
29
Джулио
Андерсон
Остин
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
3-5-2

История личных встреч

Остин
Реал Солт-Лейк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 20 (3) 0.65
Урути Максимилиано 9 0.29
Фагундес Диего 6 0.19
Финлей Итан 5 0.16
Ринг Александр 4 0.13
Касканте Хулио 3 0.1
Хюсен Дэнни 3 0.1
Даниэль Перейра 2 0.06
Габриэльсен Рубен 2 0.06
Домингес Сесильо 2 0.06
Галлахер Джон 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Джитте Мусса 1 0.03
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 8 0.26
Саварино Джефферсон 6 0.19
Мерам Джастин 3 0.1
Вуд Бобби 3 0.1
Джулио Андерсон 3 0.1
Глэд Джастин 3 0.1
Броди Эндрю 2 0.06
Руис Пабло 2 (1) 0.06
Шмитт Тейт 2 0.06
Сильва Марсело 2 0.06
Чанг Майкель 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Крейлах Дамир 1 0.03
Каппелхоф Йохан 1 0.03
Эррера Аарон 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 2
Ринг Александр 6 0
Урути Максимилиано 6 0
Дриусси Себастьян 6 0
Касканте Хулио 5 0
Jhojan Valencia 5 0
Kipp Keller 3 1
Фагундес Диего 4 0
Фелипе 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Лима Ник 3 0
Галлахер Джон 3 0
Джитте Мусса 1 1
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Колманич Жан 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 9 0
Jasper Loeffelsend 7 0
Эррера Аарон 5 1
Глэд Джастин 6 0
Сильва Марсело 5 0
Колдуэлл Скотт 5 0
Мерам Джастин 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Макмат Зак 3 0
Чанг Майкель 3 0
Луис Эвертон 3 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
15
14 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
5
14%
0
0%
1-15
5
14%
1
7%
16-30
4
11%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
9
25%
4
27%
61-75
7
19%
5
33%
76-90

Пропущено

22
26
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
6
27%
7
27%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
4
18%
6
23%
61-75
2
9%
4
15%
76-90

Забито

24
23
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
4
17%
7
30%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
6
25%
4
17%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
9%
3
25%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
26%
1
8%
61-75
6
26%
4
33%
76-90

Забито

60
38
24 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
8
13%
4
11%
1-15
8
13%
4
11%
16-30
8
13%
5
13%
31-45
10
17%
9
24%
46-60
13
22%
7
18%
61-75
13
22%
9
24%
76-90

Пропущено

45
38
22 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
8
18%
10
26%
1-15
9
20%
3
8%
16-30
5
11%
5
13%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
10
22%
7
18%
61-75
8
18%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1
Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 31 17 5 9 58 - 49 56
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 30 12 6 12 36 - 46 42
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 31 10 9 12 46 - 50 39
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Нью-Инглэнд Революшн 31 9 11 11 44 - 47 38
11. Чикаго Файр 31 9 8 14 33 - 42 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 0:0 31 15 7 9 60 - 45 52
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 31 13 6 12 45 - 45 45
7. Реал Солт-Лейк 0:0 31 11 11 9 38 - 38 44
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 30 9 9 12 41 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 30 9 7 14 33 - 54 34
12. Спортинг Канзас-Сити 31 9 7 15 36 - 51 34
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
3. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
4. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 15 7 0 8 20 - 27 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
4. Колорадо Рэпидс 15 8 5 2 26 - 14 29
5. Реал Солт-Лейк 0:0 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 0:0 15 7 5 3 37 - 21 26
8. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Спортинг Канзас-Сити 15 7 2 6 20 - 16 23
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
11. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
12. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
13. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
14. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 16 3 6 7 15 - 26 15
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Реал Солт-Лейк
1.85
4.18
5.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 0:0 Реал Солт-Лейк онлайн

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Остин
Реал Солт-Лейк
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