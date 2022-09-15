Стадион: Q2 Stadium
0:0
Первый тайм: 26'
0'
24
Лима
Ник
23
Колманич
Жан
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
88
Охеда
Брайан
26
Diego
Luna
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Охеда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Diego LunaПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Остин
Реал Солт-Лейк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|20 (3)
|0.65
|Урути Максимилиано
|9
|0.29
|Фагундес Диего
|6
|0.19
|Финлей Итан
|5
|0.16
|Ринг Александр
|4
|0.13
|Касканте Хулио
|3
|0.1
|Хюсен Дэнни
|3
|0.1
|Даниэль Перейра
|2
|0.06
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.06
|Домингес Сесильо
|2
|0.06
|Галлахер Джон
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Джитте Мусса
|1
|0.03
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|8
|0.26
|Саварино Джефферсон
|6
|0.19
|Мерам Джастин
|3
|0.1
|Вуд Бобби
|3
|0.1
|Джулио Андерсон
|3
|0.1
|Глэд Джастин
|3
|0.1
|Броди Эндрю
|2
|0.06
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.06
|Шмитт Тейт
|2
|0.06
|Сильва Марсело
|2
|0.06
|Чанг Майкель
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Крейлах Дамир
|1
|0.03
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|2
|Ринг Александр
|6
|0
|Урути Максимилиано
|6
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|0
|Касканте Хулио
|5
|0
|Jhojan Valencia
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Фагундес Диего
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лима Ник
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Джитте Мусса
|1
|1
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|9
|0
|Jasper Loeffelsend
|7
|0
|Эррера Аарон
|5
|1
|Глэд Джастин
|6
|0
|Сильва Марсело
|5
|0
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Мерам Джастин
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Чанг Майкель
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
15
14 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
5
14%
0
0%
1-15
5
14%
1
7%
16-30
4
11%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
9
25%
4
27%
61-75
7
19%
5
33%
76-90
Пропущено
22
26
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
6
27%
7
27%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
4
18%
6
23%
61-75
2
9%
4
15%
76-90
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
4
17%
7
30%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
6
25%
4
17%
76-90
Пропущено
23
12
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
9%
3
25%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
26%
1
8%
61-75
6
26%
4
33%
76-90
Забито
60
38
24 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
8
13%
4
11%
1-15
8
13%
4
11%
16-30
8
13%
5
13%
31-45
10
17%
9
24%
46-60
13
22%
7
18%
61-75
13
22%
9
24%
76-90
Пропущено
45
38
22 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
8
18%
10
26%
1-15
9
20%
3
8%
16-30
5
11%
5
13%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
10
22%
7
18%
61-75
8
18%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1
Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|17
|5
|9
|58 - 49
|56
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|30
|12
|6
|12
|36 - 46
|42
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|31
|10
|9
|12
|46 - 50
|39
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|9
|11
|11
|44 - 47
|38
|11.
|Чикаго Файр
|31
|9
|8
|14
|33 - 42
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|0:0
|31
|15
|7
|9
|60 - 45
|52
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|31
|11
|11
|9
|38 - 38
|44
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|9
|9
|12
|41 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|9
|7
|14
|33 - 54
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|9
|7
|15
|36 - 51
|34
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|3.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|15
|7
|0
|8
|20 - 27
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|4.
|Колорадо Рэпидс
|15
|8
|5
|2
|26 - 14
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Остин
|0:0
|15
|7
|5
|3
|37 - 21
|26
|8.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|7
|2
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|6.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|12.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|13.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|14.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|3
|6
|7
|15 - 26
|15
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|2 8