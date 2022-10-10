Тур: 12. Стадион: Stadion Rakow. Главный судья: Damian Kos
Ход матча
3'
1:0
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
79
Кобачки
Олаф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Слива МацейПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Лехаир МехдиПолузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
Главный тренер: Лободзиньский Войцех
История личных встреч
Ракув
Медзь
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|4
|0.33
|Пясецки Фабиан
|4
|0.33
|Иви Лопес
|4 (2)
|0.33
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.17
|Сварнас Стратос
|1
|0.08
|Тудор Фран
|1
|0.08
|Гутковский Владислав
|1
|0.08
|Кочергин Владислав
|1
|0.08
|Сореску Деян
|1
|0.08
|Чиж Шимон
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|5 (2)
|0.45
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.18
|Кобачки Олаф
|1
|0.09
|Чука Виктор
|1
|0.09
|Слива Мацей
|1
|0.09
|Santiago Naveda
|1
|0.09
|Домингес Максим
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Петрашек Томаш
|1
|1
|Кун Патрик
|2
|0
|Новак Бартош
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулио Карлос
|4
|0
|Энрикес Анхело
|2
|1
|Матыня Хуберт
|2
|1
|Миюшкович Неманья
|2
|1
|Домингес Максим
|3
|0
|Кобачки Олаф
|3
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Santiago Naveda
|0
|1
|Матушек Шимон
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
15%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
18
12
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
17%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
5
28%
3
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
1
8%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0
Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3
Медзь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1
ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|2.
|Легия
|12
|7
|3
|2
|15 - 13
|24
|3.
|Висла Плоцк
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Сталь Мелец
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|7.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|8.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|9.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|10.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|11.
|Шлёнск
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Варта Познань
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|13.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Корона Кельце
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|16.
|Пяст
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|17.
|Лехия Гданьск
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|18.
|Медзь
|0:1
|11
|1
|2
|8
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|16.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|17.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Медзь
|0:1
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|6 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5