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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 5282 Главный судья: Damian Kos
Ракув
1:0
Конец матча
Медзь
0'
1:0
2' Гол
Иви Лопес
7' Желтая карточка
Ауртенече Йон
59' Желтая карточка
Santiago Naveda
77' Желтая карточка
Ковачевич Владан
1:0
78' Не забитый пенальти
Энрикес Анхело
88' Желтая карточка
Арсенич Зоран
90' Желтая карточка
Берггрен Густав
90' Вторая желтая карточка
Santiago Naveda
90' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
90'+9
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
30
Кочергин
Владислав
66
Папаниколау
Яннис
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
31
Абрамович
Матеуш
23
Каролина
Юрих
25
Миюшкович
Неманья
5
Гюлен
Левент
13
Ауртенече
Йон
6
Матушек
Шимон
15
Santiago
Naveda
17
Костка
Михаэль
8
Чука
Виктор
79
Кобачки
Олаф
7
Энрикес
Анхело
Ракув
3-4-2-1
Медзь
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Медзь

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 4 0.33
Пясецки Фабиан 4 0.33
Иви Лопес 4 (2) 0.33
Вдовяк Матеуш 2 0.17
Сварнас Стратос 1 0.08
Тудор Фран 1 0.08
Гутковский Владислав 1 0.08
Кочергин Владислав 1 0.08
Сореску Деян 1 0.08
Чиж Шимон 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 5 (2) 0.45
Нарсинг Лусиано 2 0.18
Кобачки Олаф 1 0.09
Чука Виктор 1 0.09
Слива Мацей 1 0.09
Santiago Naveda 1 0.09
Домингес Максим 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Матыня Хуберт 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 5 0
Раковитан Богдан 4 0
Тудор Фран 3 0
Петрашек Томаш 1 1
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Берггрен Густав 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Папаниколау Яннис 2 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Сореску Деян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Naveda 1 2
Хулио Карлос 4 0
Энрикес Анхело 2 1
Матыня Хуберт 2 1
Миюшкович Неманья 2 1
Домингес Максим 3 0
Кобачки Олаф 3 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Гюлен Левент 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Матушек Шимон 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
21%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
21%
3
25%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
1
8%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0
Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3
Медзь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1
ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 8 2 2 20 - 9 26
2. Легия 12 7 3 2 15 - 13 24
3. Висла Плоцк 12 6 3 3 23 - 13 21
4. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Видзев Лодзь 12 6 2 4 16 - 11 20
6. Сталь Мелец 12 6 1 5 18 - 19 19
7. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
9. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
10. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
11. Шлёнск 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Варта Познань 12 4 2 6 10 - 13 14
13. Радомьяк Радом 12 4 2 6 11 - 16 14
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Корона Кельце 12 3 3 6 14 - 18 12
16. Пяст 12 3 2 7 12 - 15 11
17. Лехия Гданьск 11 2 2 7 10 - 21 8
18. Медзь 11 1 2 8 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
3. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
9. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
16. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
17. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 6 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Иви Лопес уходит с поля. Новак Бартош выходит вместо него
    • Желтая карточка
      7'
      Ауртенече Йон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ракув 1:0 Медзь онлайн

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