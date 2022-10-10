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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 3177 Главный судья: Mikkel Redder
Хорсенс
0:0
Конец матча
Ольборг
0'
43' Желтая карточка
Киилерик Мальте
73' Желтая карточка
Сигурдарсон Арон
88' Желтая карточка
Опондо Мозес
90'+4

Ход матча

43'
Киилерик Мальте
 
59'
 
Рамкильде Марко
Oliver Ross
73'
Сигурдарсон Арон
 
76'
Макиенок Симон
Сигурдарсон Арон
 
76'
 
Педерсен Йеппе
Феррейра Педру
76'
 
Поульсен Андреас
Андерсен Лукас
78'
Джанус Драчманн
Крузе Давид
 
88'
Опондо Мозес
 
90'
 
Anosike Ementa
Бакиз Юнес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
24
Мусонда
Лубамба
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
11
Сигурдарсон
Арон
9
Anders
Jacobsen
II
27
Джаст
Элайджа
22
Theo
Sander
2
Паллесен
Кристоффер
5
Гранли
Даниэль
4
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
23
Бакиз
Юнес
38
Oliver
Ross
Хорсенс
3-5-2
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Хорсенс
Ольборг

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

36 матчей

19.4%
33.3%
47.3%
7 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

19.4%
44.4%
36.2%
7 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
38.9%
44.4%
6 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

СД
0:0
СБЗВ
1:1
СБЗВ
1:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
4:0
СД
0:5
ТМК
0:4
СД
2:4
К
1:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:1
К
2:1
К
1:3
ТМС
2:0
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:4
С
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:3
ТМС
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
ТМС
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 3 0.25
Йенсен Магнус 3 0.25
Мусонда Лубамба 2 0.17
Сигурдарсон Арон 2 (2) 0.17
Джаст Элайджа 0 0
Thomas Santos 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Крузе Давид 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.33
Куск Каспер 2 0.17
Феррейра Педру 1 0.08
Педерсен Йеппе 1 0.08
Крамер Ларс II 1 0.08
Росс Матиас 1 0.08
Хагельскьер Андерс 1 0.08
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сигурдарсон Арон 3 0
Киилерик Мальте 3 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Геммер Йонас 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Опондо Мозес 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 5 0
Крамер Ларс II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Феррейра Педру 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Бакиз Юнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
5
45%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2
Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1
Ольборг
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 12 7 3 2 19 - 11 24
2. Раннерс 12 6 4 2 19 - 14 22
3. Виборг 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Силькеборг 12 6 2 4 19 - 14 20
5. Митьюлланд 12 4 5 3 20 - 18 17
6. Копенгаген 12 5 1 6 19 - 18 16
7. Орхус 12 5 1 6 14 - 12 16
8. Брондбю 12 4 3 5 16 - 20 15
9. Оденсе 12 4 3 5 14 - 19 15
10. Хорсенс 12 4 3 5 10 - 12 15
11. Ольборг 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Люнгбю 12 0 5 7 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Оденсе 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
7. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
8. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
9. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 6 1 1 4 5 - 9 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Орхус Поульсен Николай 4
Митьюлланд Феррейра Эвандер 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Хорсенс: 48%, Ольборг: 52%.
  • 94'
    Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Андерс К. Якобсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Фоссум Ивер успешно блокирует удар.
  • 94'
    Опондо Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 91'
      Тактическая замена. Бакиз Юнес уходит с поля и его заменяет Аносике Эмента
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Поульсен Андреас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Киилерик Мальте выиграл воздушное противоборство у Рамкильде Марко.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordstern Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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