Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Опондо Мозес получил желтую карточку от судьи

88' Джаст Элайджа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Ольборг

86' Джанус Драчманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Матч возобновлен

86' Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Сегодняшная посещаемость составляет 3177 болельщиков

84' Удар от ворот произведет Хорсенс

84' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

83' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Хорсенс

81' Удар от ворот произведет Ольборг

81' Джаст Элайджа не смог попасть в створ ударом издали

80' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

78' Джеймс Гомес успешно блокирует удар.

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Феррейра Педру пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

74' Удар от ворот произведет Хорсенс

74' Бакиз Юнес из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Сигурдарсон Арон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Крузе Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хорошую попытку сделал Сигурдарсон Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Ольборг

71' Джаст Элайджа не смог попасть в створ ударом издали

70' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

69' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

67' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Сигурдарсон Арон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

66' Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

62' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

61' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Тактическая замена. Oliver Ross уходит с поля и его заменяет Рамкильде Марко

58' Удар от ворот произведет Ольборг

58' Мусонда Лубамба не смог попасть в створ ударом издали

58' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

56' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

56' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Хорсенс

52' Оооо... вот это был удар! Феррейра Педру должен был забить с этой позиции.

52' Андреасен Лука из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Джаст Элайджа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Ольборг

49' Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля