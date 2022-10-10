Тур: 12. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Зрители: 3177 Главный судья: Mikkel Redder
0'
43' Желтая карточкаКиилерик Мальте
73' Желтая карточкаСигурдарсон Арон
88' Желтая карточкаОпондо Мозес
90'+4
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
22
Theo
Sander
23
Бакиз
Юнес
38
Oliver
Ross
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
-
38 Oliver RossНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хорсенс
Ольборг
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
36 матчей
19.4%
33.3%
47.3%
7 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
19.4%
44.4%
36.2%
7 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
38.9%
44.4%
6 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|3
|0.25
|Йенсен Магнус
|3
|0.25
|Мусонда Лубамба
|2
|0.17
|Сигурдарсон Арон
|2 (2)
|0.17
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Thomas Santos
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|Крузе Давид
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.33
|Куск Каспер
|2
|0.17
|Феррейра Педру
|1
|0.08
|Педерсен Йеппе
|1
|0.08
|Крамер Ларс II
|1
|0.08
|Росс Матиас
|1
|0.08
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.08
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сигурдарсон Арон
|3
|0
|Киилерик Мальте
|3
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Геммер Йонас
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Опондо Мозес
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Феррейра Педру
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
5
45%
76-90
Пропущено
12
14
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2
Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1
Ольборг
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|2.
|Раннерс
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|3.
|Виборг
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Силькеборг
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|5.
|Митьюлланд
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|6.
|Копенгаген
|12
|5
|1
|6
|19 - 18
|16
|7.
|Орхус
|12
|5
|1
|6
|14 - 12
|16
|8.
|Брондбю
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|9.
|Оденсе
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|10.
|Хорсенс
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|11.
|Ольборг
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Люнгбю
|12
|0
|5
|7
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Хорсенс
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|8.
|Орхус
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|9.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|8 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Митьюлланд
|Феррейра Эвандер
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4