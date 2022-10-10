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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 4265
Норрчёпинг
2:2
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
15' Гол
Нюман Кристоффер
41' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
59' Желтая карточка
Йоханссон Херман
2:0
61' Гол
Траустасон Арнор
75' Желтая карточка
Гудьонсен Андри
2:1
75' Гол
Silas Nwankwo
85' Красная карточка
Аль-Аммари Амир
86' Желтая карточка
Лунд Марко
2:2
90' Гол
Грасия Карлос
90'+7

Ход матча

15'
Нюман Кристоффер
(Леви Йонатан)
1:0
41'
 
Густавссон Йеспер
59'
 
Йоханссон Херман
61'
Траустасон Арнор
2:0
65'
Гудьонсен Андри
Нюман Кристоффер
 
66'
 
Моро Мамудо
Otto Rosengren
75'
Гудьонсен Андри
 
75'
2:1
Silas Nwankwo
85'
 
Аль-Аммари Амир
86'
Лунд Марко
 
87'
Daniel Eid
Шабани Лаорент
 
87'
 
Лёфквист Дэвид
Густафссон Виктор
90'
2:2
Грасия Карлос
(Йоханссон Херман)
90'
Fritiof Hellichius
Ортмарк Якоб
 
90'
Экполо Годсвилл
Агардиус Виктор
 
90'
 
Перссон Ноа
Silas Nwankwo

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
16
Агардиус
Виктор
9
Траустасон
Арнор
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
35
Бролин
Самуэль
15
Кричак
Иван
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
14
Йоханссон
Херман
20
Аль-Аммари
Амир
22
Густавссон
Йеспер
24
Рашиди
Херади
7
Густафссон
Виктор
31
Silas
Nwankwo
25
Otto
Rosengren
Норрчёпинг
4-3-3
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Мьельбю

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:1
А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:2
А
1:2
КШ
2:0
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
0:3
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 11 0.44
Леви Йонатан 6 0.24
Ортмарк Якоб 5 0.2
Сигурдссон Арнор 5 (2) 0.2
Траустасон Арнор 2 0.08
Сема Майч 1 0.04
Марковик Эман 1 0.04
Daniel Eid 1 0.04
Гудьонсен Андри 1 0.04
Агардиус Виктор 1 0.04
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 8 0.32
Йоханссон Херман 3 0.12
Густафссон Виктор 3 0.12
Грасия Карлос 3 0.12
Моро Мамудо 2 0.08
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.08
Густавссон Йеспер 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Перссон Ноа 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Штоль Адам 0 0
Бергстрем Якоб 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортмарк Якоб 6 0
Лунд Марко 3 1
Скуласон Ари 4 0
Салес Жеан Карлос 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Вальквист Линус 3 0
Марковик Эман 3 0
Леви Йонатан 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Салихович Дино 2 0
Сема Майч 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Янссон Оскар 1 0
Бинаку Эгзон 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 6 0
Эйле Ноа 4 1
Йоханссон Херман 5 0
Густавссон Йеспер 4 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Халити Йетмир 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Otto Rosengren 4 0
Аль-Аммари Амир 2 1
Штоль Адам 3 0
Magnus Woerts 3 0
Грасия Карлос 3 0
Бергстрем Якоб 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Моро Мамудо 1 0
Перссон Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
10
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
9%
1
10%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
1
10%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
4
17%
3
30%
61-75
6
26%
3
30%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
17%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
5
42%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
1
8%
7
44%
76-90

Пропущено

16
14
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
38%
3
21%
61-75
5
31%
5
36%
76-90

Забито

35
26
18 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
7
20%
2
8%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
7
20%
3
12%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
7
20%
6
23%
61-75
7
20%
10
38%
76-90

Пропущено

34
25
12 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 16
4
12%
3
12%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
6
18%
6
24%
31-45
4
12%
2
8%
46-60
8
24%
5
20%
61-75
10
29%
29%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1
Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4
Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 25 14 9 2 54 - 31 51
2. Юргорден 25 14 6 5 46 - 20 48
3. Хаммарбю 25 13 7 5 49 - 22 46
4. Кальмар 25 13 5 7 31 - 20 44
5. АИК 25 12 8 5 40 - 30 44
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 25 9 9 7 45 - 33 36
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 25 8 10 7 25 - 26 34
10. Вернаму 25 8 8 9 29 - 38 32
11. Норрчёпинг 25 7 8 10 34 - 35 29
12. Сириус 25 7 6 12 23 - 36 27
13. Варберг БоИС 25 6 7 12 22 - 42 25
14. Дегерфорс 25 5 7 13 24 - 44 22
15. Хельсинборг 25 4 5 16 20 - 40 17
16. Сундсвалль 25 4 2 19 24 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 12 10 1 1 33 - 8 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 12 6 4 2 27 - 17 22
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
6. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
7. Кальмар 12 4 3 5 16 - 15 15
8. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 12 2 2 8 9 - 25 8
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Густавссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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