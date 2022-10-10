Тур: 25. Стадион: Platinumcars Arena. Зрители: 4265
2:2
Конец матча
0'
1:0
15' ГолНюман Кристоффер
41' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
59' Желтая карточкаЙоханссон Херман
2:0
61' ГолТраустасон Арнор
75' Желтая карточкаГудьонсен Андри
2:1
75' ГолSilas Nwankwo
85' Красная карточкаАль-Аммари Амир
86' Желтая карточкаЛунд Марко
2:2
90' ГолГрасия Карлос
90'+7
Ход матча
15'
1:0
59'
61'
2:0
75'
75'
2:1
85'
86'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
41 Владение мячом, % 59
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
15
Кричак
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Daniel EidЗащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Норрчёпинг
Мьельбю
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|11
|0.44
|Леви Йонатан
|6
|0.24
|Ортмарк Якоб
|5
|0.2
|Сигурдссон Арнор
|5 (2)
|0.2
|Траустасон Арнор
|2
|0.08
|Сема Майч
|1
|0.04
|Марковик Эман
|1
|0.04
|Daniel Eid
|1
|0.04
|Гудьонсен Андри
|1
|0.04
|Агардиус Виктор
|1
|0.04
|Скуласон Ари
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Экполо Годсвилл
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|8
|0.32
|Йоханссон Херман
|3
|0.12
|Густафссон Виктор
|3
|0.12
|Грасия Карлос
|3
|0.12
|Моро Мамудо
|2
|0.08
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.08
|Густавссон Йеспер
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Перссон Ноа
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Бергстрем Якоб
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортмарк Якоб
|6
|0
|Лунд Марко
|3
|1
|Скуласон Ари
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Леви Йонатан
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|6
|0
|Эйле Ноа
|4
|1
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Otto Rosengren
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|1
|Штоль Адам
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Грасия Карлос
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
10
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
9%
1
10%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
1
10%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
4
17%
3
30%
61-75
6
26%
3
30%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
17%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
5
42%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
1
8%
7
44%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
38%
3
21%
61-75
5
31%
5
36%
76-90
Забито
35
26
18 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
7
20%
2
8%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
7
20%
3
12%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
7
20%
6
23%
61-75
7
20%
10
38%
76-90
Пропущено
34
25
12 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 16
4
12%
3
12%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
6
18%
6
24%
31-45
4
12%
2
8%
46-60
8
24%
5
20%
61-75
10
29%
29%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1
Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4
Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|25
|14
|9
|2
|54 - 31
|51
|2.
|Юргорден
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|25
|13
|7
|5
|49 - 22
|46
|4.
|Кальмар
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|5.
|АИК
|25
|12
|8
|5
|40 - 30
|44
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|25
|9
|9
|7
|45 - 33
|36
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|10
|7
|25 - 26
|34
|10.
|Вернаму
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|25
|7
|8
|10
|34 - 35
|29
|12.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|13.
|Варберг БоИС
|25
|6
|7
|12
|22 - 42
|25
|14.
|Дегерфорс
|25
|5
|7
|13
|24 - 44
|22
|15.
|Хельсинборг
|25
|4
|5
|16
|20 - 40
|17
|16.
|Сундсвалль
|25
|4
|2
|19
|24 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|12
|6
|4
|2
|27 - 17
|22
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|6.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|7.
|Кальмар
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|12
|2
|2
|8
|9 - 25
|8
|14.
|Хельсинборг
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (9)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7