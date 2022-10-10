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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 27335
Хаммарбю
5:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
10' Гол
Бесара Нахир
2:0
20' Гол
Нильссон Джоэл
3:0
43' Гол
Боянич Дарьян
45' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
4:0
47' Гол
Боянич Дарьян
48' Желтая карточка
Джазе Моханад
48' Желтая карточка
Йоханссон Александр
4:1
62' Гол
Альфонси Оливер
81' Желтая карточка
Лушаку Исмет
90' Желтая карточка
Альфонси Оливер
5:1
90' Гол
Андерсен Йеппе
90'+4
24
Довин
Оливер
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
9
Бериша
Ветон
16
Людвигсон
Густав
29
Андерссон
Фредрик
22
Боман
Андре
18
Линднер
Йоаким
20
Карлссон
Тобиас
III
23
Лильенбэк
Антон
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
17
Лушаку
Исмет
16
Йоханссон
Александр
9
Симович
Робин
19
Filip
Bohman
Хаммарбю
4-3-3
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
Варберг БоИС

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

14 матчей

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
0:3
А
1:0
А
1:3
А
5:2
А
1:0
К
5:1
К
3:0
К
3:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 10 (1) 0.4
Людвигсон Густав 9 0.36
Сведберг Виллиот 5 0.2
Боянич Дарьян 4 0.16
Бериша Ветон 4 0.16
Саиди Абдельрахман 3 0.12
Джазе Моханад 2 0.08
Сельмани Астрит 2 (1) 0.08
Травалли Бубакарр 2 0.08
Куртулус Эдвин 2 0.08
Нильссон Джоэл 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Андерсен Йеппе 1 0.04
Лахдо Майкель 1 0.04
Сандберг Симон 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 5 (2) 0.2
Йоханссон Александр 3 0.12
Альфонси Оливер 2 0.08
Filipe Sisse 2 0.08
Карлссон Тобиас III 1 0.04
Линднер Йоаким 1 0.04
Eliton Junior 1 0.04
Винбо Альбин 1 0.04
Filip Bohman 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Менса Гидеон 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Jaheem Burke 1 (1) 0.04
Лильенбэк Антон 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 7 0
Джазе Моханад 6 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 4 0
Садику Лорет 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Довин Оливер 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Alper Demirol 2 0
Бесара Нахир 1 0
Блажевич Давор 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Вагич Павле 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 8 0
Станисич Оливер 7 0
Транберг Робин 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Альфонси Оливер 5 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Йоханссон Александр 3 0
Filipe Sisse 1 1
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Лильенбэк Антон 2 0
Eliton Junior 2 0
Боман Андре 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Андерссон Фредрик 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Filip Bohman 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
9
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
13%
2
22%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
6
19%
1
11%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
4
44%
61-75
8
26%
1
11%
76-90

Пропущено

11
25
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
9%
7
28%
31-45
1
9%
3
12%
46-60
3
27%
3
12%
61-75
5
45%
7
28%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
12%
2
15%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
5
38%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
3
25%
6
35%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Забито

48
22
23 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
6
13%
4
18%
1-15
8
17%
3
14%
16-30
9
19%
4
18%
31-45
5
10%
1
5%
46-60
8
17%
4
18%
61-75
12
25%
6
27%
76-90

Пропущено

23
42
7 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
3
13%
5
12%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
4
17%
9
21%
31-45
4
17%
9
21%
46-60
5
22%
5
12%
61-75
7
30%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1
ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 25 14 9 2 54 - 31 51
2. Юргорден 25 14 6 5 46 - 20 48
3. Хаммарбю 25 13 7 5 49 - 22 46
4. Кальмар 25 13 5 7 31 - 20 44
5. АИК 25 12 8 5 40 - 30 44
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 25 9 9 7 45 - 33 36
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 25 8 10 7 25 - 26 34
10. Вернаму 25 8 8 9 29 - 38 32
11. Норрчёпинг 25 7 8 10 34 - 35 29
12. Сириус 25 7 6 12 23 - 36 27
13. Варберг БоИС 25 6 7 12 22 - 42 25
14. Дегерфорс 25 5 7 13 24 - 44 22
15. Хельсинборг 25 4 5 16 20 - 40 17
16. Сундсвалль 25 4 2 19 24 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 12 10 1 1 33 - 8 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 12 6 4 2 27 - 17 22
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
6. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
7. Кальмар 12 4 3 5 16 - 15 15
8. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 12 2 2 8 9 - 25 8
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Куртулус Эдвин получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Боянич Дарьян бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Нильссон Джоэл бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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