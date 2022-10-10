Тур: 25. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 27335
5:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолБесара Нахир
2:0
20' ГолНильссон Джоэл
3:0
43' ГолБоянич Дарьян
45' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
4:0
47' ГолБоянич Дарьян
48' Желтая карточкаДжазе Моханад
48' Желтая карточкаЙоханссон Александр
4:1
62' ГолАльфонси Оливер
81' Желтая карточкаЛушаку Исмет
90' Желтая карточкаАльфонси Оливер
5:1
90' ГолАндерсен Йеппе
90'+4
Ход матча
10'
1:0
20'
2:0
43'
3:0
45'
47'
4:0
48'
62'
4:1
81'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
19
Filip
Bohman
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конча ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
-
42 Лукич СтоянВратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
21 Filipe Sisse
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Хаммарбю
Варберг БоИС
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
14 матчей
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|10 (1)
|0.4
|Людвигсон Густав
|9
|0.36
|Сведберг Виллиот
|5
|0.2
|Боянич Дарьян
|4
|0.16
|Бериша Ветон
|4
|0.16
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.12
|Джазе Моханад
|2
|0.08
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.08
|Травалли Бубакарр
|2
|0.08
|Куртулус Эдвин
|2
|0.08
|Нильссон Джоэл
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Андерсен Йеппе
|1
|0.04
|Лахдо Майкель
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|5 (2)
|0.2
|Йоханссон Александр
|3
|0.12
|Альфонси Оливер
|2
|0.08
|Filipe Sisse
|2
|0.08
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.04
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Eliton Junior
|1
|0.04
|Винбо Альбин
|1
|0.04
|Filip Bohman
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Менса Гидеон
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.04
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|7
|0
|Джазе Моханад
|6
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Довин Оливер
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Блажевич Давор
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Станисич Оливер
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Альфонси Оливер
|5
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Линднер Йоаким
|3
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Filipe Sisse
|1
|1
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|2
|0
|Eliton Junior
|2
|0
|Боман Андре
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Filip Bohman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
9
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
13%
2
22%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
6
19%
1
11%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
4
44%
61-75
8
26%
1
11%
76-90
Пропущено
11
25
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
9%
7
28%
31-45
1
9%
3
12%
46-60
3
27%
3
12%
61-75
5
45%
7
28%
76-90
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
12%
2
15%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
5
38%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
3
25%
6
35%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Забито
48
22
23 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
6
13%
4
18%
1-15
8
17%
3
14%
16-30
9
19%
4
18%
31-45
5
10%
1
5%
46-60
8
17%
4
18%
61-75
12
25%
6
27%
76-90
Пропущено
23
42
7 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
3
13%
5
12%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
4
17%
9
21%
31-45
4
17%
9
21%
46-60
5
22%
5
12%
61-75
7
30%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1
ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|25
|14
|9
|2
|54 - 31
|51
|2.
|Юргорден
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|25
|13
|7
|5
|49 - 22
|46
|4.
|Кальмар
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|5.
|АИК
|25
|12
|8
|5
|40 - 30
|44
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|25
|9
|9
|7
|45 - 33
|36
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|10
|7
|25 - 26
|34
|10.
|Вернаму
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|25
|7
|8
|10
|34 - 35
|29
|12.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|13.
|Варберг БоИС
|25
|6
|7
|12
|22 - 42
|25
|14.
|Дегерфорс
|25
|5
|7
|13
|24 - 44
|22
|15.
|Хельсинборг
|25
|4
|5
|16
|20 - 40
|17
|16.
|Сундсвалль
|25
|4
|2
|19
|24 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|12
|6
|4
|2
|27 - 17
|22
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|6.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|7.
|Кальмар
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|12
|2
|2
|8
|9 - 25
|8
|14.
|Хельсинборг
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (9)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7