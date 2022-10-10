Тур: 12. Стадион: Пяст. Главный судья: Красны Себастьян
1:2
Конец матча
0'
0:1
27' ГолСанчез Джорди
41' Желтая карточкаЛетневски Юлиуш
0:2
82' ГолХансен Кристоффер
1:2
90' ГолMichael Ameyaw
90'+6
Ход матча
27'
41'
82'
90'
22
Моква
Томаш
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Пяст
Видзев Лодзь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|4
|0.33
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.17
|Райнер Константин
|2
|0.17
|Червински Якуб
|1
|0.08
|Феликс Хорхе
|1
|0.08
|Michael Ameyaw
|1
|0.08
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчез Джорди
|4
|0.33
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.33
|Dominik Kun
|2
|0.17
|Липски Патрик
|2
|0.17
|Данеляк Кароль
|1
|0.08
|Хансен Кристоффер
|1
|0.08
|Сыпек Якуб
|1
|0.08
|Ганоушек Марек
|1 (1)
|0.08
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|4
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Дзичек Патрик
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3
Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0
ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|2.
|Легия
|12
|7
|3
|2
|15 - 13
|24
|3.
|Висла Плоцк
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Видзев Лодзь
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|7.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|9.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|10.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|11.
|Шлёнск
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Варта Познань
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|13.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Корона Кельце
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|16.
|Пяст
|12
|3
|2
|7
|12 - 15
|11
|17.
|Лехия Гданьск
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|18.
|Медзь
|11
|1
|2
|8
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|16.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|17.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Медзь
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|6 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5