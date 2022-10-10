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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Красны Себастьян
Пяст
1:2
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
0:1
27' Гол
Санчез Джорди
41' Желтая карточка
Летневски Юлиуш
0:2
82' Гол
Хансен Кристоффер
1:2
90' Гол
Michael Ameyaw
90'+6
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
37
Райнер
Константин
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
16
Дзичек
Патрик
24
Хэйтли
Том
20
Томашевич
Гжегож
77
Пырка
Аркадиуш
7
Феликс
Хорхе
11
Саппинен
Рауно
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
25
Ганоушек
Марек
10
Летневски
Юлиуш
22
Dominik
Kun
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Пяст
4-2-3-1
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Пяст
Видзев Лодзь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
КП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 4 0.33
Кадзиор Дамиан 2 0.17
Райнер Константин 2 0.17
Червински Якуб 1 0.08
Феликс Хорхе 1 0.08
Michael Ameyaw 1 0.08
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчез Джорди 4 0.33
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.33
Dominik Kun 2 0.17
Липски Патрик 2 0.17
Данеляк Кароль 1 0.08
Хансен Кристоффер 1 0.08
Сыпек Якуб 1 0.08
Ганоушек Марек 1 (1) 0.08
Стемпиньски Мариуш 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Ernest Terpilowski 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 4 0
Райнер Константин 4 0
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Хэйтли Том 2 0
Червински Якуб 2 0
Дзичек Патрик 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3
Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0
ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 8 2 2 20 - 9 26
2. Легия 12 7 3 2 15 - 13 24
3. Висла Плоцк 12 6 3 3 23 - 13 21
4. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Видзев Лодзь 12 6 2 4 16 - 11 20
6. Сталь Мелец 12 6 1 5 18 - 19 19
7. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
9. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
10. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
11. Шлёнск 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Варта Познань 12 4 2 6 10 - 13 14
13. Радомьяк Радом 12 4 2 6 11 - 16 14
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Корона Кельце 12 3 3 6 14 - 18 12
16. Пяст 12 3 2 7 12 - 15 11
17. Лехия Гданьск 11 2 2 7 10 - 21 8
18. Медзь 11 1 2 8 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
3. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
9. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
16. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
17. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 6 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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